Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o intrevedere cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, in cadrul Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), ce se desfasoara la New York.

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la New York, in marja participarii la segmentul de nivel inalt a celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, o scurta intrevedere cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Președintele Klaus Iohannis a subliniat in cadrul…

- Președintele Romaniei,l Klaus Iohannis, a avut miercuri, 25 septembrie a.c., la New York, o intrevedere bilaterala cu Președintele Ucrainei, Volodamar Zelenski, in marja participarii la segmentul de nivel inalt a celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, fiind prima…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut miercuri, in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, o intrevedere cu omologul armean, Zohrab Mnatsakanyan. Ministrul Manescu a apreciat noua dinamica inregistrata in relatiile Erevanului cu UE, evidentiind oportunitatile create, in plan bilateral,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut, in marja celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, o intrevedere cu ministrul de stat in Guvernul Emiratelor Arabe Unite (EAU), dr. Sultan bin Ahmed Sultan Al Jaber. Potrivit unui comunicat al MAE transmis joi AGERPRES, cu…

- Presedintele Klaus Iohannis participa marti, la New York, la de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Alaturi de seful statului este prezenta Ramona Manescu, ministru al Afacerilor Externe.

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Presedintele Klaus Iohannis participa marti, la New York, la de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Alaturi de seful statului este prezenta Ramona Manescu, ministru al Afacerilor Externe. Tema actualei sesiuni…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24-26 septembrie, la reuniunea Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.Citește și: Incepe furtuna in Parlament: primul acord pentru rasturnarea Guvernului / SURSE…