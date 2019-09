Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a prezentat duminica bilanțul incendiului izbucnit in Bagdad la ambasada Romaniei din Irak. Manescu a zis la Realitatea TV ca un angajat al ambasadei a avut nevoie de ingrijiri medicale la spital dupa ce a suferit arsuri ușoare la maini. In ambasada se aflau,…

- Un incendiu a izbucnit duminica in cladirea Ambasadei Romaniei din Bagdad. „Echipele de aparare civila au intervenit la un incendiu la al doilea etaj al Ambasadei Romaniei”, a spus un purtator de cuvant al Ministerului irakian de Interne, citat de Shafaq News. Angajații au fost evacuați și momentan…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a participat joi si vineri, la Helsinki, la reuniunea informala a sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene (Gymnich), context in care a avut si o intalnire cu Inaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politica

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, s-a intalnit, luni, cu ambasadorul Suediei in Romania, Anneli Lindahl Kenny, context in care a fost exprimata dorinta de relansare a consultarilor bilaterale la nivel inalt.

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a discutat, vineri, cu ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti, Abdullah Zawawi bin Tahir, despre soarta romanilor condamnati definitiv la moarte pentru trafic de droguri in aceasta tara.

- Un angajat civil al armatei a murit, iar altul a fost ranit in urma unei explozii accidentale produse marti intr-o baza militara din centrul Israelului, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel, potrivit Mediafax.Citește și: Silviu Manastire pune tunurile pe USR-PLUS! Ce are in comun…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, luni si marti, la Reuniunea informala a sefilor diplomatiilor din statele participante OSCE, organizata in Slovacia, prilej cu care a afirmat ca solutionarea conflictului din Republica Moldova ramane "o prioritate majora" pentru Romania,…

- Un incendiu s a produs in localitatea Dorobantu, judetul Constanta. Incendiul s a extins pe o suprafata de aproximativ 100 mp si a cuprins un atelier si o anexa. Din informatiile noastre, proprietatea ar apartine familiei unui pompier de la ISU Dobrogea.La fata locului se intervine o autospeciala de…