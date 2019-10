Stiri pe aceeasi tema

- Statele din estul si vestul Europei trebuie sa coopereze, iar relatiile dintre Uniunea Europeana si Statele Unite trebuie sa fie mai stranse, pentru ca o noua ordine globala se pregateste sa vina, a declarat, joi, Ramona Manescu, ministrul interimar al Afacerilor Externe, in cadrul Bucharest Forum,…

- Desfiintarea Ministerului Comunicatiilor ar fi o greseala, in conditiile in care acest lucru ar duce la intarzieri in programele de digitalizare si la pierderea unei sume mari de bani europeni, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul interimar de resort, Alexandru Petrescu. El a participat, joi, la Bucharest…

- El a participat, joi, la Bucharest Forum, eveniment organizat de Institutul Aspen Romania si Biroul din Bucuresti al German Marshall Fund of the US si, la plecare, a fost intrebat cum vede intentia PNL de a desfiinta Ministerul Comunicatiilor si contopirea lui cu cel al Transporturilor, in viitorul…

- „Uniunea Europeana este departe de a fi o constructie perfecta. Ar fi o utopie sa spunem asta. Criza migratiei, Brexitul, atacurile teroriste sau decalajele economice dintre Est si Vest sunt doar cateva dintre provocarile pe care trebuie sa le infruntam si care nu de putine ori au suscitat discutii…

- CHIȘINAU, 30 aug — Sputnik, Sergiu Praporșcic. Într-un interviu acordat chiar de Ziua Independenței Republicii Moldova, 27 august, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, a declarat pentru digi24.ro ca relația țarii noastre cu Rusia ramâne foarte dificila, complexa…

- CHIȘINAU, 30 aug — Sputnik, Sergiu Praporșcic. Într-un interviu acordat chiar de Ziua Independenței Republicii Moldova, 27 august, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, a declarat pentru digi24.ro ca relația țarii noastre cu Rusia ramâne foarte dificila, complexa…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat luni seara ca reprezentantii formatiunii au decis sa renunte la continuarea guvernarii impreuna cu PSD. El a anuntat ca ALDE va ramane in opozitie, iar el isi va prezenta demisia din functia de presedinte al Senatului. Tariceanu a precizat…

- Arad. Frontiera de vest a Romaniei se aglomereaza in ultimele ore, dupa ce romanii care muncesc in vestul Europei vin in țara pentru a-și petrece concediile, iar romanii din țara merg in concedii in strainatate sau, la sfarșit de saptamana la ștrandurile din Ungaria. In cel mai mare punct de trecere…