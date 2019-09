Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat joi ca este interesata ca urmatoarea propunere pentru postul de comisar european din partea Romaniei sa fie acceptata in Parlamentul European. Initial, Ramona Manescu a precizat…

- Eugen Teodorovici: ”Implicarea in acest proiect aduce in Romania expertiza OECD și UNDP privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila” Vizita de lucru a delegației guvernamentale romanești, conduse de doamna prim-ministru Viorica Dancila, a marcat astazi la New York un nou eveniment important:…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut miercuri, in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, o intrevedere cu omologul armean, Zohrab Mnatsakanyan. Ministrul Manescu a apreciat noua dinamica inregistrata in relatiile Erevanului cu UE, evidentiind oportunitatile create, in plan bilateral,…

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Romania isi va amplifica eforturile pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabile pana in anul 2030, a declarat miercuri presedintele Klaus Iohannis, prezent la cea de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU).…

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Presedintele Klaus Iohannis participa marti, la New York, la de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Alaturi de seful statului este prezenta Ramona Manescu, ministru al Afacerilor Externe. Tema actualei sesiuni…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, in perioada 24 – 26 septembrie, la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Adunarea va avea loc la New York, iar seful statului va sustine un discurs si va participa la Forumul Politic cu…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a participat, miercuri, la Bucuresti, la cea de-a doua runda de consultari interguvernamentale dintre Romania si Polonia, context in care a vorbit cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz, inclusiv despre situatia din Balcanii de Vest, dar si despre cooperarea…

- In cadrul Forumului Politic de Nivel Inalt privind Dezvoltarea Durabila care se desfașoara zilele acestea la New York sub egida Consiliului Economic si Social al ONU (ECOSOC), Romania a fost coorganizator al evenimentului conex „Governance of the SDGs: Learning from country experiences and defining…