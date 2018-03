Stiri pe aceeasi tema

- Supranumit ”Printul Tiganilor”, manelistul Leo de la Strehaia, pe numele lui real Ioan Mihai Stelica, va fi audiat la sediul Politiei din Strehaia pentru inselaciune, dupa ce i-ar fi vandut unui cetatean american o statueta pretinzand ca este din aur.

- Supranumit ”Prințul Țiganilor”, manelistul Leo de la Strehaia, pe numele lui real Ioan Mihai Stelica, va fi audiat la sediul Poliției din Strehaia pentru inșelaciune, dupa ce i-ar fi vandut unui cetatean american o statueta pretinzand ca este din aur. Leo de la Strehaia a fost cautat luni dimineața…

- Supranumit ”Printul Tiganilor”, manelistul Leo de la Strehaia, pe numele lui real Ioan Mihai Stelica, va fi audiat la sediul Politiei din Strehaia pentru inselaciune, dupa ce i-ar fi vandut unui cetatean american o statueta pretinzand ca este din aur.

- Leo de la Strehaia a fost ridicat dintr-o masina, luni, de politistii din Arad, fiind cercetat intr-un dosar de inselaciune. El este banuit ca ar fi vandut cu 7.500 de euro o statueta presupusa a fi din aur unui roman stabilit in SUA, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cunoscutul Leo de la Strehaia a fost prins la Arad si retinut de politisti. El va ajunge in scurt timp la Inspectoratul de Politie Mehedinti, unde va fi cercetat intr-un dodar de inselaciune.„In aceasta dimineata, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie…

- Leo de la Strehaia a fost retinut in aceasta dimineata de politistii aradeni si dus pentru interogatoriu la Politia din Mehedinti. Se pare ca "printul tiganilor" ar fi incercat sa vanda unui cetatean

- Politistii aradeni l-au ridicat, luni, pe Leo de la Strehaia, care se afla intr-un autoturism, el fiind escortat in Mehedinti, unde va fi audiat ca suspect intr-un dosar de inselaciune, dupa ce i-ar fi vandut unui cetatean american o statueta pretinzand ca este din aur. In paralel, politistii au efectuat…

- Supranumit „Printul tiganilor”, Leo de la Strehaia este din nou in vizorul politistilor. Acesta a fost prins, luni dimineata, la Arad, retinut de oamenii legii si dus la audieri, dupa ce a incercat sa vanda o statueta despre care sustinea ca e din aur, unui cetatean american.

- Leo de la Strehaia a fost saltat de politisti. A fost prins la Arad si dus la IPJ Mehedinti pentru audieri, dupa ce este suspectat ca ar fi vandut o statueta de patrimoniu unui roman stabilit in SUA.

- Leo de la Strehaia are, din nou, probleme cu legea. “Prințul țiganilor” a fost reținut, luni dimineața, de polițiștii din Arad și dus la audieri. Din primele informații, barbatul ar fi incercat sa vanda o statueta despre care spunea ca este din aur. Acesta solicita suma de 40.000 de lei din partea unui…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Alba Iulia este cercetat penal pentru tentativa de furt de combustibil din rezervorul unei masini parcate. A fost vazut insa de un albaiulian care locuieste in zona. Potrivit IPJ Alba, politistii de investigatii criminale l-au identificat miercuri pe un barbat de…

- Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au retinut pe un tanar din comuna Saliștea ce a fost depistat conducand un autoturism fara a poseda permis de conducere. La controlul politistilor, tanarul a prezentat un permis fals de conducere. La data de 24 februarie a.c., in jurul orei 19.45,…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sprijiniți de forțe de jandarmi și lucratori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava, au pus in executare cinci mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Suceava. Perchezițiile au fost emise de Tribunalul Suceava intr-un…

- Un roman a fost reținut in Londra și a fost acuzat de infracțiuni de sclavie moderna. Polițiștii au descoperit ca peste 50 de persoane erau exploatate de catre acesta. 23 de persoane au fost gasite locuind intr-o casa, inghesuiți, inclusiv șase femei și doi copii. Zece persoane au fost preluate…

- Un barbat de 30 de ani, din Șcheia, s-a ales cu dosar penal la regimul rutier. Noaptea trecuta, el a fost depistat de polițiști conducand o mașina pe strada Stațiunii, din Suceava, deși are permisul reținut. Mai mult, individul a refuzat verificarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice pentru…

- Arestare surpriza in Letonia: a fost reținut, intr-o ancheta de corupție, guvernatorul Bancii Naționale Letone - și membru, totodata, in consiliul de conducere al Bancii Centrale Europene.

- Un barbat, cetatean al Poloniei a fost retinut de CNA, dupa ce a incercat sa mituiasca un vames de la vama Leuseni cu 200 de euro. Potrivit acestora, individul a incercat sa scoata ilegal din țara produse anabolizante.

- Un moldovean a fost reținut in Italia dupa ce a incercat sa violeze o tanara de 23 de ani. Acesta a atactat-o pe tanara in plina strada, dar a reușit sa se salveze cu ajutorul trecatorilor.

- Polițiștii clujeni au reținut un adolescent dupa ce a incercat sa talhareasca un batran, lovindu-l cu pumnii in fața. Minorul a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea faptei de tentativa la infracțiunea de talharie. ”La data de 6 februarie a.c., Sectia 4 Politie Rurala Campia Turzii a fost sesizata…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un tânar pentru comiterea faptei de tentativa la infracțiunea de tâlharie.”La data de 6 februarie a.c., Sectia 4 Politie Rurala Câmpia Turzii a fost sesizata prin plângere de catre un barbat, în vârsta…

- Doi bucureșteni au fost trimiși in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Blaj pentru comiterea a mai multe fapte de inșelaciune, respectiv tentativa la aceasta infracțiune. Ursache Valentin Florin și Zanfir George, cu varste de 36, respectiv 33 de ani, s-au specializat in escrocarea oamenilor…

- Trei polițiști, dintre care doi angajati ai Inspectoratului National de Patrulare si un ofiter de investigatie din cadrul Directiei politiei mun. Chisinau a Inspectoratului General al Politiei, au fost trimiși in judecata pentru tentativa de a musamaliza un dosar de fals in acte.

- La data de 31 ianuarie a.c, politistii bacauani au depistat un tanar de 28 de ani, din Buhusi, care ar fi incercat prin violenta fizica sa deposedeze de o suma de bani un barbat de 41 de ani din localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca, la data de 30 ianuarie a.c., tanarul, in […]…

- Anchetatorii din Iasi au dispus in noapte de miercuri spre joi retinerea pentru 24 de ore a interlopului iesean Petronel Corduneanu, membru important al clanului cu acelasi nume si fratele liderului Costel.

- Doi tineri, banuiti ca au pus in circulatie monede false, au fost miercuri depistati de politistii de combatere a criminalitatii organizate. Unul dintre ei a fost retinut pentru 24 de ore. Marti, 30 ianuarie, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul…

- Doi tineri, banuiti ca au pus in circulatie monede false, au fost azi depistati de politistii de combatere a criminalitatii organizate. Unul dintre ei a fost retinut pentru 24 de ore. Ieri, 30 ianuarie, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul…

- Fratele polițistului, prins ieri în flagrant delict cu mita, a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție cu puțin timp în urma. Și acesta este polițist banuit de trafic de influența, doar ca pe un alt dosar. Potrivit materialelor anchetei, în toamna anului…

- Un barbat a fost retinut de procurorii anticoruptie din Iasi, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 30.000 de euro. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași anunta, intr-un comunicat remis Vocea.biz, ca au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale…

- Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat, de 42 de ani, care ar fi acostat miercuri seara, o fata in varsta de 14 ani, din Constanta, in zona Campusului Universitar, situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, potrivit Inspectoratului…

- La data de 10 ianuarie a.c., ora 22.00, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat, de 42 de ani, care ar fi acostat o tanara, de 14 ani, din Constanta, in zona Campusului Universitar, situat pe bulevardul Aurel Vlaicu. Potrivit…

- Un barbat de 42 de ani eliberat in luna octombrie din Penitenciar in baza recursului compensatoriu, a fost retinut de politistii pentru 24 de ore, fiind acuzat ca a batut o batrana de 82 de ani pe care a incercat sa o si violeze.

- Un tânar în vârsta de 25 de ani a fost reținut ieri seara în Capitala de catre un echipaj al poliției de patrulare, dupa ce a sustras patru telefoane mobile în suma de circa 80 de mii de lei. „Ieri seara zilei de 29 decembrie, în jurul orei 19:30,…

- Un bucurestean care a incercat sa achizitioneze in numele Spitalului Judetean de Urgenta din Slobozia echipamente electrice si electronice, desi nu avea nicio calitate in acest sens a fost retinut de politisti pentru tentativa de inselaciune.

- Politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au depistat ieri un tanar, din municipiul Targu Jiu, in timp ce detinea asupra sa, fara drept, in vederea comercializarii, 68 de materiale pirotehnice, tip petarde si doua baterii de artificii. ...

- PENAL…Polițiști de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Berezeni au depistat in trafic o tanara care a incredințat unui cetațean roman autoturismul sau pentru a-l conduce, deși avea cunoștința despre faptul ca barbatul nu obținuse niciodata acest drept. Astfel, in data de 20 decembrie,…

- PENAL…Polițiști de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Berezeni au depistat in trafic o tanara care a incredințat unui cetațean roman autoturismul sau pentru a-l conduce, deși avea cunoștința despre faptul ca barbatul nu obținuse niciodata acest drept. Astfel, in data de 20 decembrie,…

- Un barbat, de 27 de ani, din Targu-Carbunesti, a fost retinut aseara, dupa ce, alaturi de un amic, de 21 de ani, au facut scandal intr-un bar din localitate si au agresat fizic un tanar, de 28 de ani, din Jupanesti. Potrivit politistilor, cei doi barbati de 27, respectiv 21 de ani,aflati sub influenta…

- Procuratura din orasul rusesc Krasnoiarsk a emis un avertisment directorului unuia dintre saloanele auto din regiune, dupa ce a publicat pe internet un anunț despre vanzarea unui Bentley Continental Flying Spur si a cerut in schimb criptovaluta!

- La 24 de ani un ploieștean a reușit printr-o inșelatorie care ii face invidioși și pe cei mai inventivi hoți sa faca rost de un Maserati GrandTurismo GT și sa plece intr-un concediu fara sa scoata 1 leu din buzunar. Dupa ce a obținut mașina a carei valoare sare de 40 000 de euro a pus-o gaj intr-un…

- La data de 13.12.2017, polițiștii de investigare a criminalitatii economice din cadrul serviciului de profil au definitivat cercetarile intr-un dosar penal intocmit pe numele unui ploieștean de 24 de ani, cercetat pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. Din actele de urmarire penala…

- Șeful DSP Alba, Alexandru Sinea, a fost reținut pentru 24 de ore de catre poliștii care ancheteaza un dosar in care sunt urmarite mai multe persoane pentru delapidare, fals intelectual si taiere, fara...

- Un barbat de 24 de ani a fost arestat pentru 24 de ore luni, dupa ce a încercat sa se sustraga cercetarilor în care era implicat pentru un dosat penal. Tânarul urmeaza sa fie prezentat procurorului de supraveghere pentru a fi luate masuri preventive fața de acesta. Barbatul…

- Viceprimarul comunei Bubuieci a fost retinut astazi de ofiterii CNA si procurori în dosarul deposedarii Primariei de patru terenuri, prejudiciul cauzat estimându-se la aproximativ 1 000 000 de lei. Acesta se va afla în custodia CNA pentru 72 de ore. Potrivit materialelor…

- O cruce de argint veche de 350 de ani a fost furata din biserica monument istoric Sfantul Nicolae din municipiul Dorohoi, judetul Botosani, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, protopopul de Dorohoi, Stelian Ciurciun, care este si preot la aceasta biserica. Potrivit acestuia, furtul s a produs pe…

- “Polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru savarșirea infractiunilor de portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii si linistii publice și au dispus reținerea pentru 24 ore a unui barbat de 36 ani, din Falticeni, județul Suceava. Acesta, la data de 3 decembrie,…

- Ofițeri ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari intr-un alt dosar penal privind o femeie de 40 de ani din municipiul Ploiești, sub aspectul savarșirii infracțiunii de punere in circulatie, fara drept, a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca…