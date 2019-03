Manele la Gopo. Mărgineanu revine: M-au înjurat toți muzicanții din toate manelăriile Iata ce scrie Mihai Margineanu pe Facebook: Joc in Las Fierbinti, care este cel mai bun serial de comedie romanesc si care este, cu fiecare episod al lui, un act de cultura romaneasca, recunoscut si apreciat de cele mai frumoase minti luminate ale intelectualitatii din Romania. E adevarat ca unii nu-l inteleg pentru ca liceul e greu! Am cules folclor urban si l-am pus pe CD-uri : Raluca, Ma iubeste femeile, Zavalaidanga, Ce frumoasa esti, Paraschiva, Sobita, Ma cacai in fundu curtii ... Toate sunt cantece populare si de pe strada , pur romanesco-tiganesco-maghiaro-pontice si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

