Manechinele plus size, din ce in ce mai cerute sa defileze pe catwalk Este de notorietate faptul ca atunci cand spui manechin, te gandesti la un trup marimea XS fara forme. Chiar au existat numeroase scandaluri legate de faptul ca lumea stralucitoare a modei nu face altceva decat sa promoveze anorexia. Iata insa ca acest lucru pare sa se schimbe, intrucat manechinele plus size au ajuns sa fie din ce in ce mai cerute sa defileze pe catwalk. Michael Kors Michael Kors Savage x Fenty Savage x Fenty Savage x Fenty Manechinele plus size au existat intotdeauna, dar apareau cel mult in campanii publicitare…