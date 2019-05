Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Pro România, Victor Ponta, a postat pe pagina sa de Facebook un clip cu maneaua care lauda PSD, lansata în acest weekend de Nicolae Guța, în oglinda cu alta, din 2009, dedicata fostului președinte Traian Basescu.

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu l-a felicitat, duminica, pe Facebook, pe Nicolae Guța pentru piesa ”Victorie PSD”, lansata în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Acesta spune ca ”o parte din presa securistoida – hastagista…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu l-a felicitat, duminica, pe pagina sa de Facebook, pe Nicolae Guța pentru piesa &"Victorie PSD&", lansata în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din 26 mai.

- Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, sustine ca maneaua compusa de Nicolae Guta cu dedicatie pentru PSD nu a fost platita de partid, insa „e foarte misto, are ritm“. Codrin Stefanescu spune ca va posta melodia si pe pagina sa de Facebook, ca toti social-democratii sa o poata asculta.

- Presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu, afirma ca remanierea guvernamentala ar fi trebuit sa aiba loc dupa alegerile europarlamentare cand cei doi ministri social-democrati care candideaza pentru Parlamentul European ar fi plecat "in mod natural (...) prin conflictul de interese". "Ce e cu Europa…

- Deputatul Robert Turcescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care analizeaza subiectul unui eventual referendum propus de Klaus Iohannis pentru ziua alegerilor europarlamentare. "Am scris aici, acum cateva zile, un sfat pentru Klaus Iohannis: sa NU organizeze un referendum in acelasi timp…

- Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, a afirmat la Digi24 ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, ar declansa referendumul pentru justitie, in ziua alegerilor europarlamentare. El precizeaza ca, in opinia sa, 26 mai trebuie sa fie "un moment in care oamenii trebuie sa se exprime…

- ”Ultima framantare a lui Dragnea si a soferului lui Voicu (senatorul Serban Nicolae) a devenit rezerva de aur a Romaniei, adica aducerea in tara a celor 60 de tone de aur depozitate in banca Angliei cu scopul de a fi de toata lumea, ca un element de credibilitate a tarii. Nu cred ca este atat de prost…