- Parlamentul de la Ankara a aprobat miercuri prelungirea cu un an a desfasurarii fortelor turce in Siria si Irak, a anuntat agentia oficiala Anadolu, citata de AFP. Desfasurarea, aprobata de parlament prima data in octombrie 2014, a fost ulterior prelungita in fiecare an. Mandatul autorizeaza actiuni…

- Intr-un discurs rostit in deschiderea sesiunii parlamentare, Erdogan a estimat ca SUA si-au pierdut credibilitatea angajand razboaie pe plan global. Ankara si Washingtonul se afla intr-o disputa diplomatica in legatura cu procesul in Turcia al pastorului american Andrew Brunson. Referindu-se…

- Dupa Afganistan – unde armata americana este impotmolita de 17 ani – Statele Unite se pregatesc de alt razboi pe termen nelimitat, in Siria, de aceasta data, iar administratia Trump a anuntat saptamana aceasta ca va ramane pe teritoriul sirian atat timp cat Iranul nu-l va parasi, relateaza AFP conform…

- Incertitudinea cu privire la efectivele Statului Islamic (SI) risca sa continue, estimeaza oficiali si experti – in fata unor estimari extrem de diferite, a unei propagande pe Internet care cauta sa convinga lumea ca infrangerea lor pe teren nu este adevarata si a incertitudinii in zone de conflict…

- Avand in vedere sesizarea de catre Franța a Consiliului de Securitate al ONU, brusc a aparut pe tapet problema kurda. Cu toate acestea, de aproape un secol nu e nimic nou in ce-i privește pe kurzi, ei ramanand imparțiți intre Persia și țarile care au rezultat din dezmembrarea imperfecta a Imperiului…

- Recep Tayyip Erdogan a anunțat desfașurarea unei intrevederi la Istanbul, pe 7 septembrie curent, intre liderii Turciei, Rusiei, Germaniei și Franței, privind situația in Siria. Statele Unite ale Americii nu vor participa la acest summit, au menționat politologii turci solicitați de Sputnik.

- Cunoscuta organizatie neguvernamentala din domeniul drepturilor omului Amnesty International a solicitat joi Turciei sa puna capat 'incalcarilor grave ale drepturilor omului' la Afrin, fost bastion al unei militii kurde in nordul Siriei, acuzand Ankara ca 'inchide ochii' la abuzuri,…

- Un tribunal turc a achitat luni un jurnalist de la cotidianul de opozitie Cumhuriyet care era acuzat de spionaj, din cauza unui articol despre presupuse livrari de armament unor factiuni in Siria, relateaza AFP, informeaza news.ro.Erdem Gul, seful biroului Cumhuriyet la Ankara, a fost achitat…