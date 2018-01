Mandatul directorului general CNAIR, prelungit Mandatul acestuia urma sa expire pe 13 ianuarie 2018. Stefan Ionita a fost numit director provizoriu al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in data de 13 ianuarie 2017, Ministerul Transporturilor anuntand, la acea data, ca va ocupa aceasta functie pana la finalizarea procedurii de selectie a conducerii, prevazuta de Ordonanta de Guvern 109/2011. Ionita are 38 de ani si a condus, din 2014 pana in 2017, Directia Tehnica si Calitate a CNAIR. Intre 2004 si 2014, a ocupat mai multe functii in cadrul CESTRIN (Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica).… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit, vineri, mandatul directorului general interimar, Stefan Ionita, au declarat, pentru Agerpres, surse oficiale. Mandatul acestuia urma sa expire pe 13 ianuarie 2018. Stefan Ionita…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs in Marea Caraibelor, in largul coastelor statului Honduras. Seismul a avut loc la o adancime de 10 kilometri, declanșand o alerta de tsunami pentru mai multe zone, noteaza AFP. Cutremurul cu magnitudinea de 7,6 s-a produs la 44 de kilometri est de insula Great…

- Un accident grav a avut loc, marti, pe DN1 in judetul Alba, dupa ce doua masini s-au izbit frontal, una dintre ele patrunzand pe contrasens. Potrivit primelor informatii, o persoana a fost ranita grav. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Aiud- Turda,…

- Constantin Vica este lector la Facultatea de Filosofie din București și cercetator la Centrul de Cercetare in Etica Aplicata. Acesta a declarat ca in acest mileniu este posibil ca specia umana sa dispara.

- Intreprinderea de Drumuri si Poduri (IDP) Gorj a reusit sa isi achite datoriile catre bugetul de stat si catre furnizori pentru prima data dupa trei ani. Societatea este detinuta de Consiliul Judetean (CJ) Gorj si a fost nevoita in aceasta ...

- Sase persoane, intre care se numara si doi copii de patru ani, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident de circulatie in care doua masini s-au tamponat pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind transportate la Urgenta spitalului din localitate pentru investigatii si ingrijiri…

- BMW a anuntat vineri ca va construi un centru de testare cu piste de incercari in Cehia, pentru masini autonome, masini electrice si pentru testarea tehnologiilor de asistenta la condus. Centrul va fi in zona celebrei statiuni Karlovy Vary, nu departe de granita germana, iar locul a fost ales din peste…

- ALDE sector 2 precizeaza ca, pe langa fostii membri ai PNL, s-au alaturat filialei si decanul Facultatii de Hidrotehnica din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, conf. univ. dr. ing. Alexandru - Nicolae Dimache, precum si interpretele de muzica populara Liliana si Violeta Geapana."Ma…

- ”Filiala ALDE Sector 2 a primit in randul membrilor sai un numar de peste 50 de membri ai PNL Sector 2. Joi seara, in cadrul ședinței Biroului Politic Teritorial (BPT) al ALDE Sector 2, condusa de catre președintele ALDE Sector 2, prof. dr. ing. Anton Anton, deputat, a fost anunțata oficial inscrierea…

- In fiecare zi, muncitorii ajung la locul de munca din fabricile romanești pentru a-și lua locul pe linia de producție, unde, precum niște mașini bine unse, iși indeplinesc sarcinile de serviciu. Aceleași mișcari. Din nou și din nou. Dar de ce oamenii ”funcționeaza” ca și cum ar fi mașini? Nu este nici…

- Studentii sunt de la Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iati (TUIASI) si vor fi premiati in aceasta seara de firma Continental pentru finalizarea unor cursuri de pregatire in software. Mai exact, este vorba despre cursuri de…

- Intr-un București sufocat de mașini, in centrul Capitalei, aproape de kilometrul zero, unde parcagiii iși dezvolta `afaceri infloritoare` pe seama lipsei locurilor de parcare, Poliția Locala a Municipiului București, afla in subordinea Primariei Capitalei, se bucura de 36 de locuri de parcare rezervate. …

- Peste 230 de persoane venite duminica seara sa participe la slujba oficiata la manastirea Hadambu de episcopul vicar al Ahiepiscopiei Iasilor, Calinic Botosaneanu, au ramas blocate din cauza poleiului in localitatea cu acelasi nume, informeaza un comunicat al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri…

- Condițiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de sud a Olandei, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea de nord a Olandei, iar in sud sa se transforme in ploaie. Stratul de zapada poate atinge intre 5 cm și 10 cm, chiar pana la 15 cm in nord, iar viteza vantului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca traficul rutier pe centura de est a municipiului Cluj-Napoca (DN1N) este momentan oprit pe ambele sensuri la km 15+50 de metri, din cauza unei coliziuni frontale dintre doua autoturisme.

- Consiliul Județean Timiș primește 150 de milioane de lei pentru reabilitarea a zece drumuri din județ. Contractul privind finanțarea lucrarilor prin Programul Național de Dezvoltare Locala 2 a fost semnat astazi, la CJT, de președintele instituției Calin Dobra și vicepremierul Paul Stanescu. „Am despus…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, joi, din cauza aglomeratiei, pe mai multe artere, intre care DN 1, DN 7, Autostrada Bucuresti-Pitesti, unde coloanele de masini se intind pe cativa kilometri. Coloane de autovehicule sunt si la aproape toate punctele de trecere a frontierei cu Ungaria,…

- Foști elevi, studenți, dar și colegi sau cunoștințe au mers sa doneze sange pentru deputatul Radu Vasilica, la Centrul de Transfuzie Sanguina din Pitești. Citeste si Deputatul Radu Vasilica, in stare critica dupa accidentul rutier de sambata. Medicii i-au amputat un picior Ranit grav,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile. Desi exista (in zona montana) artere pe care circulatia rutiera se desfasoara in conditii…

- ora 05:30 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile. Desi exista (in zona montana) artere pe care circulatia rutiera se desfasoara…

- Presedintele Consiliului Judetean, Vasile Iliuta, insotit de prefectul George Iacob, fac pregitiri pentru iarna care bate la uta. Cei doi au verificat utilajele SC Drumuri si Poduri SA, societate care va coordona activitatea de deszapezire pe drumurile judetene.

- Reprezentanții Facultații de Informatica din Iași declara ca, anul acesta este al 2-lea consecutiv in care FII/UAIC a participat la tabara organizata de Universitatea Moscow Institute of Physics and Technology, pentru pregatirea participarii la concursuri tip ACM ICPC (algoritmica & programare). Tabara…

- Astfel, acestia au urmarit cum mai multi tineri au coborat dintr-un taxi si dupa ce se despart, unul dintre ei merge pe langa doua masini de politie aflate in parcare si loveste cu putere in oglinzile retrovizoare din partea soferului. Tanarul a fost identificat si retinut apoi imediat de politistii…

- Centrul de Relatii Internationale al Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, alaturi de Facultatea de Istorie și Filologie, Facultatea de Teologie Ortodoxa, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Drept și Științe Sociale, in acord cu strategia…

- Tema aleasa pentru editia de anul acesta este „Tehnologiile moderne de colectare si prelucrare a datelor spatiale" (Geomatics and the new technologies of geospatial science), partenerii FHGIM fiind Uniunea Geodezilor din Romania, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Facultatea de…

- Practica semestriala obligatorie va fi mai bine folosita de 200 de studenți din cadrul Facultații de Matematica și Informatica din cadrul Universitații de Vest Timișoara. Ei s-au intalnit cu reprezentanții a cinci societați din domeniul IT, interesate sa primeasca tinerii in practica, in cadrul proiectului…

- Consiliul Județean Bacau a semnat joi 8 contracte de finanțare, prin POR (Uniunea Europeana) și PNDL II (Guvernul Romaniei), pentru modernizarea și reabilitarea a 7 drumuri județene și a unui centru școlar. La ceremonia de la Centrul de Afaceri și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Joi, 23 noiembrie 2017, incepand cu ora 10:00, la Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie și Ingineria Mediului (FHGIM) din cadrul Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, va avea loc cea de-a V-a ediție a Simpozionului Internațional GEOMAT. Și in acest an, organizatorii propun o tema de interes…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN56A Drobeta Turnu Severin Calafat, in zona localitatii Rogova, judetul Mehedinti, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 2 autovehicule. Cauza producerii a fost intrarea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane ofera informațțile dimineții cu privire la situația traficului. Așadar, e bine de știut ca pe autostrada A3 Turda - Gilau si pe mai multe artere rutiere din judetele Bihor si Cluj circulatia auto se desfasoara in conditii de ceata.

- Facultatea de Științe Exacte și Inginerești din cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lanseaza un concurs national pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a pasionați de informatica. Concursul se va desfașura in primavara anului viitor – 14 aprilie 2018, inscrierea fiind deschisa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este restrictionata pe Autostrada A2, la kilometrul 23 500 de metri, din cauza unui accident rutier care a avut loc pe sensul de mers Constanta Bucuresti.Un autoturism a intrat intr o autoutilitara a lucratorilor…

- Protejatul președintelui Victor Moraru, directorul Drumuri și Poduri SA Ialomița, a fost condamnat penal pentru inșelaciune. Conform sentinței emise de Judecatoria Sectorului 3 București, Cristi Stan a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare sub supraveghere și a fost reabilitat, la cerere,…

- Și iarna aceasta, Ialomița va fi scapata de nameți cu ajutorul frezelor sovietice deținute de societatea Consiliului Județean Ialomița, Drumuri și Poduri. Cele 6 utilaje de deszapezire, ce dateaza de la mijlocul anilor 1960, au fost pregatite pentru a interveni acolo unde vor fi probleme cauzate de…

- Zeci de minute in trafic: de asta au parte șoferii care au ghinionul sa aiba drum prin nordul sau centrul Timișoarei. Inchiderea Pasajului Jiul, pentru ultimele lucrari, pare sa fi dat total este cap circulația.

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, zilele trecute, doi barbati pentru savârșirea infracțiunii de furt calificat, fata de cei doi fiind ulterior luata masura arestului preventiv pentru o perioada de 30 zile. ”La data de 07.11.2017,…

- Astazi, pe 6 noiembrie, începe ediția a IV-a a celui mai mare proiect din România despre siguranța, responsabilitate și implicare, adica “Ora de Educatie Rutiera”. Astfel, în perioada 6 noiembrie 2017-15 iunie 2018, proiectul este prezentat în fata a 25000…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta si pe numeroase artere rutiere importante din tara, circulatia auto se desfasoara in conditii de ceata densa. Fenomenul este semnalat in judete precum Teleorman, Giurgiu, Constanta, Tulcea, Cluj, Harghita, Alba, Bistrita-Nasaud si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme, circulatia pe DN1 (E68) Brasov – Fagaras a fost intrerupta pe ambele sensuri la km 190, la iesirea din municipiul Codlea catre Vladeni, in judetul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat marti ridicarea restrictiilor de circulatie pe autostrada Sibiu – Orastie, segmentul Sibiu-Sebes, dupa ce au fost reparate fisurile aparute in urma cu patru zile. ”Incepand cu ora 20.00 se circula fara restrictii,…

- Dana Borș Managerul interimar Dana Borș este unicul candidat inscris la concursul pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Municipal de Urgența „Elena Beldiman” Barlad. Ieri a fost ultima zi de inscriere la concursul pentru funcția de manager al Spitalului Municipal de Urgența „Elena Beldiman”…

- Noi vești venite și in aceasta dimineața de la polițiști! Mai exact, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, in judetul Cluj, pe DN1C, intre localitatile Cluj-Napoca si Dej, precum si in judetul Harghita, traficul rutier se desfasoara in conditii…

- Pana in anul 2035, autoritatile de la Oxford doresc sa transforme centrul orasului intr-o „Zona cu Zero Emisie”, elaborand un plan de a interzice toate autoheviculele care folosesc combustibili fosili.

- Centrul de Studii Turce (CST) din cadrul Facultații de Istorie, Universitatea din București organizeaza in zilele de 20 și 21 octombrie a.c. prima conferința internaționala avand ca subiect arheologia otomana in Romania, domeniu care are nevoie de sprijin pentru dezvoltare și pregatire de specialiști.…

- Potrivit reprezentanților Primariei Timișoara, firma Pod Proiect din Iași a caștigat și licitația pentru DALI + PT reabilitare Pod Iuliu Maniu. Oferta depusa de societatea din Moldova este de 87.800 de lei fara TVA, adica aproape 23.000 de euro cu tot cu TVA. Pentru proiectul de reabilitare…

- …pentru modul in care ați coordonat lucrarile in Centrul orașului . Cu un “management performant” ați grabit finalizarea lucrarilor și ați facut rabat de la calitate. De ce era așa de urgent sa inaugurați Centrul pe 30 septembrie? Daca am stat 3 (trei) ani cu el inchis nu mai puteam aștepta 3-4 luni?…

- In Podu Ros circulatia este oprita pe Bahlui, spre Mitropolie. Este de evitat si strada care vine din Tudor pe Bahlui, bulevardul Mangeron, coloana de masini ajungand pana aproape de Facultatea de Textile, Pielarie si Management Industrial. Pe langa numarul mare de masini aflate in trafic, un alt motiv…