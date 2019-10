Mandate de arestare preventivă pentru traficanţii de droguri din Satu Mare Cei doi traficanti de droguri prinsi de catre procurorii DIICOT in urma unor perchezitii au primit, marti, mandate de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, scrie Agerpres. Potrivit portalului instantelor de judecata, judecatorii de la Tribunalul Satu Mare au admis propunerile procurorilor DICOT si au emis mandate de arestare, unul dintre ei avand antecedente. Percheziții domiciliare Percheziții domiciliare Procurorii au efectuat 12 perchezitii domiciliare, pe raza municipiilor Satu Mare si Carei, vizand gruparea specializata in trafic de droguri de risc si trafic de substante… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit surse citate, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Satu Mare, impreuna cu procurori din cadrul DIICOT - BT Satu Mare, au efectuat 12 perchezitii domiciliare, pe raza municipiilor Satu Mare si Carei, fiind vizata o grupare specializata in trafic de droguri de…

- In urma celor 20 de perchezitii domiciliare efectuate de politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, sub coordonarea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, respectiv Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, efectuate in data de 17.09 a.c., in cursul acestei…

- Acțiunea de prindere in flagrant delict a unui barbat in varsta de 30 de ani, care ar fi comercializat cannabis catre mai multe persoane, a fost organizata de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, sub coordonarea procurorilor DIICOT - ST Iasi. Oamenii legii au ridicat joi, 19…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Giurgiu, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – B.T. Giurgiu, au documentat activitatea infracționala a doua persoane din județul Giurgiu, cercetate pentru trafic de droguri de risc și mare risc. La data de 20 august a.c., polițiștii au efectuat…

- Politistii din județul Dambovița au efectuat ieri perchezitii la domiciliile a doi barbați din comuna Baleni Sarbi, banuite de savarsirea infractiunii de camatarie, care ulterior au fost reținuți pentru 24 de ore. In urma descinderilor au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor mai multe inscrisuri,…

- Polițiștii de combatare a criminalitații organizate au actionat pentru destructurarea unei grupari infracționale specializata in traficul de droguri de mare risc. Astfel, polițiștii au depistat in flagrant delict, in municipiul Pitești, trei persoane, cu varste intre 16 și 45 de ani, care…

- La data de 22 iulie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de arestare preventiva, emis pe o perioada de 30 de zile, de catre Judecatoria Bistrita, impotriva unui barbat de 62 de ani, din Bistrita. Cel in cauza este cercetat pentru comiterea infractiunii…

- Duminica, 14 iulie a.c., polițiștii Biroului de Combaterea Infracțiunilor contra Patrimoniului din cadrul Poliției Municipiului Oradea in colaborare cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor,…