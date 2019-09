Stiri pe aceeasi tema

- Justitia rusa a lansat vineri un mandat de arestare impotriva fondatorului primei retele de dealeri auto, un fost deputat devenit critic al Kremlinului, acuzat de frauda, relateaza AFP potrivit Agerpres. Comitetul de Ancheta rus il acuza pe Serghei Petrov, aflat in prezent in strainatate, ca a transferat…

- Mai multe sute de manifestanți au defilat și sambata aceasta, la Moscova, pentru a protesta impotriva represiunilor operate de autoritați impotriva manifestanților care, de mai multe saptamani, au contestat neacceptarea candidaților opoziției la alegerile locale din 8 septembrie. Așa cum se știe, incepand…

- Justiția rusa a înghețat conturile organizației și ale colaboratorilor principalului opozant al Kremlinului Alexei Navalnîi, vizat de catre o ancheta pentru spalare de bani, relateaza AFP. Tribunalul Presnenski a ordonat înghețarea conturilor "Fondului de lupta împotriva…

- Parchetul rus a cerut marți decaderea din drepturile parintești pentru un barbat și o femeie care au participat la un protest din Moscova, la finalul lui iulie, împreuna cu copilul lor de un an, scrie AFP."S-a stabilit ca în 27 iulie cuplul a participat ilegal la o adunare neautorizata…

- Justitia rusa a anuntat sambata deschiderea unei anchete pentru ''spalare de bani'' impotriva organizatiei principalului opozant al Kremlinului, Alexei Navalnii, intr-un moment in care sustinatorii opozitiei s-au adunat la Moscova pentru o manifestatie in favoarea alegerilor libere,…

- Opozantul, care ispaseste o pedeapsa la 30 de zile de detentie dupa ce indemnat la organizarea unei manifestatii ilegale, a sesizat Comitetul de ancheta la Moscova, a precizat Vadim Kobzev. Oaia neagra a Kremlinului, Navalnii a fost spitalizat de urgenta duminica, in urma unei "alergii" violente, potrivit…

- O procedura pentru "organizarea de tulburari in masa" poate duce la pedepse de pana la 15 ani de inchisoare."Anchetatorii au stabilit ca un grup de persoane a difuzat pe internet in ajunul manifestatiei neautorizate apeluri la participare, recunoscand in mod constient ca aceste actiuni…

- Ministerul Apararii de la Moscova a initiat un proiect de lege care prevede sanctiuni impotriva persoanelor implicate in demolarea monumentelor dedicate soldatului rus (sovietic) sau evenimentelor importante din istoria Rusiei, documentul prevazand interdictie de intrare pe teritoriul Federatiei Ruse…