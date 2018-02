Stiri pe aceeasi tema

- Justitia germana ar putea, maine, deschide calea interzicerii in circulatie a automobilelor diesel mai vechi si poluante, o decizie precum un cartof fierbinde, de care se tem politicienii si constructorii auto. In timp ce Comisia Europeana ameninta Berlinul cu sanctiuni pentru lipsa de actiune in fata…

- Parlamentarii PSD si ALDE vor ca alesii locali care provin dintr-un partid absorbit prin fuziune sa devina independenti, sustinand ca exista o situatie ”total absurda si nedemocratica”, in care consilierii sunt fortati sa isi exercite mandatul ca membru al altui partid impotriva vointei lor.

- O femeie in varsta de 35 de ani din Suceava a fost saltata de polițiști in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile italiene. Mandatul a fost pus in executare joi, iar partea ieșita din comun a cazului este ca femeia a fost ridicata de la Penitenciarul Botoșani, unde se afla in ...

- JENANT… Prezent mai mult la Bucuresti, decat in judetul pe care il conduce, presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a facut o noua declaratie stupefianta, referindu-se, mai mult sau mai putin voalat, la cei care ies in strada si protesteaza impotriva modului in care PSD vrea sa distruga Justitia. Intrebat…

- La doar cateva zile de cand au invins clar echipa Canadei, cu scorul de 3-1, asigurandu-si prezenta in barajul pentru Grupa Mondiala, fetele din echipa de Fed Cup au aflat ce le-au rezervat sortii pentru etapa urmatoare a competitiei. Mai exact, ca Romania va intalni Elvetia, in play-off-ul Grupei Mondiale.…

- Reprezentantii Partidului National Liberal au anuntat, marti, ca au depus in plenul Camerei motiunea simpla indreptata impotriva sefei de la Ministerul Muncii. Demersul initiat de deputatii PNL a fost intitulat “„Lia Olguta Vasilescu – Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”” si vizeaza in primul…

- Tribunalul Cluj a emis mandat european de arestare pe numele omului de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, dupa ce acesta nu a fost gasit la domiciliu, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant…

- Camelia Bogdan, judecatoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de inchisoare, are un nou demers care poate schimba Justitia din Romania. Dupa ce i-a denuntat la DNA pe sefii Inspectiei Judiciare si pe mai multi judecatori, Camelia Bogdan a depus o plangere prealabila impotriva Regulamentului…

- Marsul programat in aceasta seara in Piata Mare poarta sloganul "Toti pentru Justitie si fiscalitate coerenta ". Cateva sute de persoane se afla in centrul Sibiului in aceste momente.Creatorii evenimentului anunta pe Facebook si cateva puncte pe lista de cerinte pregatite pentru protestul de duminica…

- S-a dat startul protestelor in toata tara. Lumea a iesit in strada in orasul lui Klaus Iohannis, Sibiu. Acestia potesteaza impotriva schimbarii legilor justitiei, dar si impotriva revolutiei fiscale a PSD-ALDE. Cateva sute de persoane se afla in centrul Sibiului in aceste momente, in Piata Mare.„Vrem…

- Assange, in varsta de 46 de ani, se afla de cinci ani si jumatate la ambasada Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului politic. Justitia suedeza a abandonat definitiv in mai anul trecut urmarirea penala pentru viol ce il viza pe australian si a ridicat mandatul de arest european, dar Assange…

- Cancelarul Germaniei a aparat, ieri, la Forumul Economic Mondial ce are loc in Elvetia, multilateralismul, afirmand ca protectionismul nu este solutia buna in fata problemelor lumii. Cu o zi inainte de sosirea la Davos a celui mai inversunat adept al protectionismului: presedintele SUA. Italia, a treia…

- Pe fondul aflarii concluziilor activitatii Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale de acum 9 ani, asa-numita “Comisie Sufrageria”, fostul lider de la Cotroceni a venit cu o varianta inedita. La scurta vreme dupa ce a auzit-o, asemeni persoanelor din studioul B1 TV si telespectatorilor…

- Fara sa fie prima oara cand face referire la protestele din ultimele luni, din Capitala si marile orase ale tarii, de aceasta data, vorbind despre cea mai recenta astfel de manifestare menita a apara Justitia, cea de sambata, presedintele i-a laudat pe cei care au iesit in strada. “Am urmarit cu foarte…

- Mai exact 9,37 de milioane de dolari vor fi cheltuiti pentru a-i proteja pe mai marii planetei, care se vor intalni intre 23 si 26 ianuarie la Forumul Economic Mondial de la Davos, faimoasa statiune de schi din Elvetia. Intr-un fel normal, pentru ca in micul, dar luxosul oras din cantonul Grisons sunt…

- Dupa ce a fost acuzat ca vrea sa instaureze o dictatura, presedintele filipinez Rodrigo Duterte si-a instruit luni armata si politia sa il impuste in cazul in care acest lucru se va intampla, potrivit știrileprotv.ro Totodata, armata are la mana aceasta decizie și daca președintele va sta la putere…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte si-a instruit luni armata si politia sa îl împuste daca devine dictator si sta la putere peste cât îi permite mandatul, un scenariu asupra caruia atrag atentia inamicii sai, în contextul eforturilor sustinatorilor sai de a schimba…

- Aproximativ 100 de persoane au participat astazi la un prostes mut in Piața Victoriei din București, cu spatele catre Guvernul Romaniei. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele „Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati, in tacere, ca gest impotriva…

- Justitia americana a anuntat joi crearea unei unitati speciale pentru a ancheta miscarea siita libaneza Hezbollah, acuzata ca se finanteaza din traficul de droguri, potrivit AFP.Aceasta "echipa privind finantarea si narcoterorismul Hezbollah" (HFNT) este insarcinata cu "anchetarea persoanelor…

- Zermatt, una din cele mai reputate statiuni de schi din tara cantoanelor, este izolata de lume din cauza masivelor caderi de zapada din ultimele zile, au declarat autoritatile. La ora actuala sunt 13.000 de turisti in Zermatt, statiune aflata in cantonul Valais (sud-vest), a indicat un responsabil din…

- Muzicianul Keo se pregatește sa devina tatic pentru prima oara peste puțin timp. Acesta a comentat pe marginea rolului inediat in care se va afla. Keo, care a facut marturisiri despre casatorie , este cunoscut pentru relația de lunga durata pe care a avut-o cu cantareața Andreea Balan, de care s-a separat…

- Sute de magistrati au iesit, deunazi, pe treptele Curtii de Apel Bucuresti, iar alti colegi de breasla au manifestat in liniste si in Cluj, Constanta, Galati, dar nu numai. Protestul nu a fost trecut cu vederea de catre Augustin Lazar, dimpotriva, aspect care s-a vazut din declaratiile facute, marti…

- "Ne e dor de Michael. E acolo, inca se lupta. Sunt fericit ca e Sabine aici, pentru afacerile familiei. Am vrut sa vina fiul sau, Mick, dar e in Spania pentru niște teste, iar soția Corinna e in SUA. Lupta e in desfașurare. Michael e o persoana speciala, e foarte special pentru motorsport. E special…

- In cativa ani este posibil sa calatorim de la Bucuresti la Baia Mare cu 500 de km la ora in doar 30 de minute. Acest lucru va fi posibil si datorita lui Denis Tudor, un roman de numai 23 de ani care studiaza in Elvetia. La un moment dat, miliardarul Elon Musks-a trezit blocat in […] Elon Musk a ales…

- "Transmitem sincerele noastre condoleante romanilor la moartea Majestatii Sale Mihai I. Rolul sau vital in cel de-al Doilea Razboi Mondial, care i-a adus Legiunea de Merit si daruirea sa pentru poporul roman, va dainui permanent", a scris Heather Nauert, pe contul sau oficial de Twitter. Mesajul…

- „Atacati sectiile de politie si luati arme si munitii de acolo!”, „Ca sa faceti rost de oameni dispusi la violenta, atacati inchisorile, eliberati detinutii si inarmati-i!”, „La furci si topoare tata, ca nicio manifestare de-asta domneasca nu a adus rezultate!”, „Pana nu intram peste ei in Parlament…

- Ministerul Educației recomanda unitaților de invațamant sa respecte zilele de doliu național și sa amane manifestarile culturale, artistice și sportive programate in zilele de 14-15 și 16 decembrie. Ministerul Educației a trimis o nota șefilor inspectoratelor școlare prin care ii roaga sa ia masurile…

- Printul Charles va participa la inmormanarea regelui Mihai. Cel putin asa sustine purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu. "Din cate am inteles, printul Charles a confirmat deja. Date fiind legaturile de rudenie ale Casei Regale a Romaniei cu toate Casele Regale din spatiul european,…

- "UDMR nu are nicio intenție sa creeze o dependența politica sau sa impiedice lupta impotriva corupției. Noi dorim un singur lucru: atunci cand vorbim despre stat de drept sa ințelegem același lucru. Sa ințelegem ca legea este mai presus toți și toate, ca lege trebuie sa insemne același lucru pentru…

- Premierul Poloniei a demisionat din funcție. Beata Szydlo și-a prezentat demisia comitetului politic al partidului din care face parte (PiS), iar aceasta a fost acceptata, a anunțat, joi, purtatorul de cuvant al acestei formațiuni, Beata Mazurek. Motivul demisiei: „o schimbare necesara pentru a face…

- Intrebat cu privire la cele intamplate deunazi la Camera Deputatilor, in speta votarea pe articole la Legea 303/2004, cea privind statutul magistratilor, fara dezbateri, procurorul general a avut o reactie categorica. Lazar a subliniat, o data in plus, si faptul ca nu s-au facut studii de impact in…

- Cea mai bogata tara de pe continentul nostru este Islanda, urmata de Elvetia si Luxemburg, arata datele folosite de cartograf care au fost facute publice de Credit Suisse in raportul lor anual. La polul opus se situeaza Ucraina si Belarus. Nici R. Moldova nu sta foarte bine la capitolul bogatie, cu…

- Regele Mihai I a decedat marți dupa-amiaza la resedinta sa din Elvetia. Sicriul va fi adus in tara in data de 13 decembrie. Premierul Mihai Tudose a anuntat in sedinta de miercuri ca Guvernul va decreta doliu national in zilele de 14, 15 si 16 decembrie....

- "Astazi, pe ordinea de zi, daca Secretariatul General al Guvernului s-a miscat corespunzator, va fi decretata stare de doliu national in zilele de 14, 15 si 16 decembrie, zilele in care practic se desfasoara funeraliile fostului rege al Romaniei", a spus premierul Mihai Tudose, la inceputul sedintei…

- Curtea Suprema a Spaniei a anunțat marți ca retrage mandatul de arestare european pentru fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, și patru foști membri ai cabinetului sau, spunand ca toți cei cinci politicieni catalani și-au aratat disponibilitatea de a se intoarce in țara, relateaza AGERPRES,…

- Regele Mihai I a murit marti 5 decembrie, la ora 13.00, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia), la varsta de 96 de ani. In urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica, si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica. Guvernul a decretat, marti, trei…

- Curtea Suprema a Spaniei a anuntat ieri ca a retras mandatele europene de arestare emise pe numele presedintelui catalan destituit Carles Puigdemont si a patru fosti ministri regionali care au fugit impreuna cu el in Belgia. Insa judecatorul de instructie al instantei spaniole a declarat ca mandatele…

- Curtea Suprema a Spaniei a anunțat marți ca retrage mandatul de arestare european pentru fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, și patru foști membri ai cabinetului sau, spunind ca toți cei cinci politicieni catalani și-au aratat disponibilitatea de a se intoarce in țara, relateaza agențiile…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca autoritatile vor sustine Casa Regala a Romaniei in ceea ce priveste funeraliile pentru Regele Mihai I. "Exista un protocol intre Casa Regala si MapN privind organizarea funeraliilor Majestatii Sale.…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a retras marti mandatele de arestare europene care vizeaza presedintele catalan destituit Carles Puigdemont, candidat la alegerile din 21 decembrie, si patru dintre fostii sai ministri regionari care au fugit impreuna cu el in Spania, a anuntat marti Curtea suprema,…

- Curtea Suprema a Spaniei a anunțat marți ca retrage mandatul de arestare european pentru fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, și patru foști membri ai cabinetului sau, spunand ca toți cei cinci politicieni catalani și-au aratat disponibilitatea de a se intoarce in țara, relateaza agențiile…

- La finele sedintei avute seara trecuta la sediul central al PSD-ului, social-democratii au decis sa organizeze zilele urmatoare un “miting de protest”, dupa cum a anuntat secretarul general adjunct al formatiunii. Codrin Stefanescu a explicat faptul ca demersul ar urma sa aiba loc atat in Bucuresti,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a precizat ca nu exista niciun fel de tabere sau de ruptura in partid. La finalul unei reuniuni informale a conducerii partidului, el a anuntat, totodata, ...

- PSD va organiza un miting de protest impotriva statului paralel și ilegitim, a anunțat duminica secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ștefanescu, la finalul unei reuniuni informale a conducerii partidului. El a negat ca aceasta ședința ar fi fost convocata pentru a…

- Intrebat daca reactia SUA privind legile justitiei este justificata, Tudose a raspuns: "Consider ca SUA sunt si trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei si nu ma refer numai la partea militara, partea de securitate, ci si din punct de vedere economic. Sunt foarte multe companii…

- In luna aprilie, asiguratorul SOMPO Japan Nipponkoa Insurance a anuntat ca va oferi o polita de asigurare care acopera riscul de terorism. Acum , o companie care activeaza si in Romania i-a urmat exemplul. In contextul in care, in ultimii ani, riscul de terorism s-a manifestat nu doar in zone de conflict,…

- Emil Boc despre mesajul Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier a declarat ca e bine sa reflectezi atunci cand un partener strategic iți atrage atenția ca greșești, facand referire la mesajul Departamentului de Stat al Statelor Unite referitor la justiția din Romania. Fostul premier Emil Boc…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu lanseaza un atac extrem de dur la adresa jurnalistului Malin Bot. El arata cum infiera Malin Bot protestele pentru Roșia Montana și arata ca mii de tineri erau platiți de ONG-urile lui Soros pentru a ieși in strada. Pleșoianu susține ca aceeași rețeta se aplica și la…