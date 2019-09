Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Caracal: Procurorii au nevoie de noi probe biologice Anchetatorii cauta probe în locuinta lui Gheorghe Dinca din Caracal, suspect în cazul uciderii a doua adolescente din localitate, august 2019. Foto: Arhiva/ Nicolae Badea/ Agerpres Procurorii care investigheaza cazul de la Caracal…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat vineri ca exista un mandat de aducere pe numele mamei Luizei Melencu, emis de un judecator de la Tribunalul Bucuresti, iar anchetatorii nu s-au dus la locuinta acesteia "intr-un exercitiu de forta excesiva". O echipa de politisti si jandarmi a incercat…

- Contradicții in ancheta crimelor din Caracal au fost semnalate de avocatul familiei uneia dintre fetele despre care Gheorghe. Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, susține ca afirmațiile lui Gheorghe Dinca cum ca le-ar fi ars pe cele doua fete in butoi nu se potrivesc cu probele administrate pana in…

- ”In vederea lamuririi cauzei sub toate aspectele și a stabiliri intregului cerc de eventuali participanți la comiterea faptelor, confirmam emiterea la data de 7 august 2019 a unui ordin european de ancheta catre autoritațiile judiciare din Italia, pentru obținerea informațiilor necesare, precum și…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, detalii halucinante din ancheta. Dinca schimba declarațiile. Dupa 12 ore de interogatoriu, monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut ca le-a rapit, sechestrat, violat, ucis și incinerat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a fost scos din sediul…

- Misterul in cazul crimelor de la Caracal se adanceste pe masura ce descopera in fiecare zi alte probe si alte posibile victime. In timp ce spargeau in curtea lui Gheorghe Dinca, procurorii au gasit fragmente osoase. Medicii INML, chemati de urgenta la fata locului Imediat cum au facut descoperirerea…

- ”Va pot da o știre. Cu acceptul domnilor procurori am intrebat de unde vine acel miros (n.r din curtea lui Gheorghe Dinca). Și eu am constatat un miros, dar parca de data aceasta depașește orice limita. Acel miros vine dupa ce a fost decolmatat un canal pentru a se cauta o anumita bijuterie. Au existat…

- Fostul președinte al Romaniei Traian Basescu i-a laudat pe anchetatorii DIICOT și polițiștii care efectueaza ancheta crimelor de la Caracal și considera ca nu exista dubii ca investigațiile vor duce la aflarea adevarului. Traian Basescu i-a criticat apoi pe avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop,…