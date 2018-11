Stiri pe aceeasi tema

- Cu tricolorul pe piept, primarul iese la plimbare prin parc. Cand, deodata, hoarde de protestatari incep sa-l urmareasca și sa arunce cu pancarte in el. Nu-i nimic, și el arunca cu papagali in amarații de protestatari. Cand ii atinge, blocurile se inalța peste spațiul verde, cand pancartele il nimeresc…

- Primarul Ioan Popa si-a exprimat, zilele trecute, dorinta de a amenaja un parc urban in zona Triaj, asemanator celebrului Central Park, din New York, in care resitenii sa se destinda si sa practice activitati sportive diverse. Viziunea edilului asupra acestui proiect este cat se poate de…

- Nicolas Mahut, consolat de fiul sau, dupa ce a fost eliminat in ultimul tur al calificarilor de la US Open. N-au inceput meciurile de pe tabloul principal, ca ultimul turneu de Mare Șlem al anului ofera deja momente emoționante. Un astfel de eveniment a avut loc in turul trei al calificarilor (ultimul…

- Mark David Chapman l-a impuscat si ucis pe fostul membru a formatiei The Beatles in fata locuintei muzicianului din Manhattan, pe 8 decembrie 1980. In varsta de 63 de ani, Chapman a cerut eliberarea sa Comitetului din New York la inceputul acestei saptamani si in prezent ispaseste o pedeapsa…

- Fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a pledat vinovat într-un tribunal din New York pentru ca ar fi încalcat legile de finantare ale unei campanii, dupa ce a platit pe cineva pentru a influenta alegerile.

- Patru jucatoare romane de tenis, Irina Maria Bara, Alexandra Dulgheru, Jaqueline Adina Cristian si Elena Gabriela Ruse, vor debuta marti in calificarile pentru tabloul principal de simplu al ultimului turneu de Mare Slem al anului, US Open, gazduit de arenele Flushing Meadows din New York. …

- Companiile mama ale aplicației Tinder au fost acuzate ca au subevaluat aplicația, inșeland executivii cu sume de miliarde de dolari in acțiuni. Un grup de 10 foști dar și actuali executivi, incluzand co-fondatorii firmei și fostu șef al acesteia au inaintat acuzația intr-un proces inregistrat la New…