Comitetul Executiv al PSD care va avea loc miercuri trebuie sa decida daca-l mai sustine sau nu pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat senatorul Claudiu Manda.



"Nu stiu ce va fi in sedinta CEx, nu stiu daca va fi sau nu pe ordinea de zi. Eu am spus in spatiul public nemultumirile mele vizavi de domnul Tudorel Toader, o sa le spun si in sedinta de CEx, daca se va discuta subiectul. Nu cred ca trebuie sa-i cerem demisia sau remanierea, ci trebuie sa decidem in CEx daca-l mai sustinem sau nu si, bineinteles, dupa aceea doamna prim-ministru si Guvernul sa actioneze in consecinta.…