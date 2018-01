Manda, gata sa ia MAI!

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca i-a dat „semnale” presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Kovesi. „Eu vreau sa merg…

- O masina condusa de un angajat din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost implicata intr-un accident rutier soldat cu moartea unei tinere. Totul s-a intamplat luni, in jurul orei 18, pe DN 1 – sensul catre Capitala, pe raza localitatii ilfovene Tancabesti. Femeia avea 35 de ani si traversa strada…

- In acest moment in Romania exista opt structuri specializate care efectueaza interceptari, acestea solicitand si obtinand mandate de siguranta nationala, a declarat, duminica seara, fostul ofiter al Serviciului Roman de Informatii (SRI), Daniel Dragomir. „( Sunt) toate serviciile de informatii, care…

- Florin Ghiulbenghian a fost audiat marti la Comisia parlamentara pentru controlul SRI, unde a prezentat o serie de cazuri in care sunt implicati ofiteri ai Serviciului Roman de Informatii. El a detaliat, printre altele, si despre implicarea unor ofiteri SRI in dosarul privind prostituatele la serviciile…

- Membrii Comisiei parlamentare de control al SRI au discutat, marti, despre posibilitatea de a solicita generalului Dumitru Dumbrava demisia din functia de secretar general al Serviciului Roman de Informatii, la cinci zile dupa ce generalul a fost audiat in cadrul Comisiei. Discutia despre…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI a decis marți, cu 5 voturi "pentru" și 3 "împotriva", sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din funcția de secretar de general al Serviciului Român de Informații, potrivit unor surse parlamentare citate de Agerpres.…

- Comisia parlamentara pentru controlul SRI a decis marți cu 5 voturi "pentru" și 3 "impotriva" sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din funcția de secretar de general al Serviciului Roman de Informații, potrivit unor surse parlamentare. Președintele Comisiei…

- Dialogul intre SRI si comisia de control se va realiza exclusiv prin Cabinetul Directorului, fara implicarea Secretariatului General, a decis Biroul Executiv al Consiliului Director din cadrul Serviciului Roman de Informatii, in sedinta de marti. Hotararea a fost luata "pentru a elimina suspiciunile"…

- "Am inteles ca e si la comisie (adresa SRI - n.r.), analizam si discutam dupa", a spus Manda, inainte de sedinta comisiei. Biroul Executiv al Consiliului Director din SRI a hotarat, in sedinta de marti, ca dialogul interinstitutional sa nu se mai realizeze prin Secretariatul General, ci…

- La o zi de cand seful Comisiei parlamentare de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, social-democratul Manda, aducea in discutie probabilitatea de a se cere demisia secretarului general al SRI, Dumitru Dumbrava, reprezentantii institutiei conduse de catre Eduard Hellvig au transmis…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Discutia despre cererea de plecare din functie a lui Dumitru Dumbrava a fost anuntata de catre presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda. ”Vom avea sedinta de comisie la ora 11.00 (...) O sa discutam si o sa analizam aspectele spuse de domnul Dumbrava in cadrul comisiei si lucrurile…

- Președintele Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda (PSD), a anunțat ca membrii acestui for urmeaza sa se intruneasca marți, la ora 11,00, și ca este posibil sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din funcția de secretar de general al Serviciului Roman de Informații.

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca membrii acestui for urmeaza sa se intruneasca marti, la ora 11,00, si ca este posibil sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din functia de secretar de general al Serviciului Roman de Informatii.Insa, adevarata…

- Președintele Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anunțat ca membrii acestui for urmeaza sa se intruneasca marți, la ora 11,00, și ca este posibil sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din funcția de secretar de general al Serviciului Roman de Informații. "Mâine…

- Audieri la comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI Generalul SRI, Dumitru Dumbrava, a confirmat ca a colaborat cu procurorul DNA, Alexandra Lancranjan, dar a precizat ca nu ar fi ajutat-o în cariera, a afirmat ieri presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii…

- Claudiu Manda, președintele Comisiei de control a activitații SRI, a vorbit in aceasta seara despre audierea de astazi, intinsa pe parcursul mai multor ore, a generalului Dumitru Dumbrava, secretarul general al Serviciului Roman de Informatii si fost sef al Directiei juridice a SRI, cel care a starnit…

- Claudiu Manda, președintele Comisiei de control a activitații SRI, a vorbit in aceasta seara despre audierea de astazi, intinsa pe parcursul mai multor ore, a generalului Dumitru Dumbrava, secretarul general al Serviciului Roman de Informatii si fost sef al Directiei juridice a SRI, cel care a starnit…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins miercuri, ca neintemeiata, sesizarea PNL referitoare la hotararea Parlamentului care modifica modul de funcționare a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitații Serviciului…

- Generalul in rezerva Dumitru Iliescu, fost sef al SPP a spus Comisiei parlamentare de control al SRI ca se pregatește un nou dosar Belina. La ieșirea de la comisie, Iliescu a declarat ca SRI a fost implicat nu doar in dosarul Belina ci și in altele care au vizat persoane “incomode”. Generalul in rezerva…

- Fondatorul Pro Tv si, totodata, patronul Mediafax, se afla la momenntul de fata la Parlament, mai exact in sala in care se desfasoara sedinta Comisiei de ancheta asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii. Pana sa ajunga sa discute cu reprezentantii forului condus de catre social-democratul…

- UPDATE: Patronul media Adrian Sarbu a ajuns la Comisia SRI, acolo unde a fost invitat dupa dezvaluirile facute de fostul colonel SRI, Daniel Dragomir. Intrebat care este subiectul audierii sale, Adrian Sarbu a declarat ca va vorbi despre implicarea SRI in presa si urmarile acesteia. "Am…

- Presedintele comisiei parlamentare de control al SRI, social-democratul Claudiu Manda, a declarat marti ca fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, este in prezent ofiter in rezerva si angajat cu contract civil la Academia Nationala de Informatii, el precizand insa ca nu este clar…

- „Un a doilea subiect pe care l-am trecut in revista este un raspuns pe care l-am primit de la SRI in ceea ce il priveste pe domnul Coldea. Domnul Coldea, in acest moment, din cat intelegem din acel document, este ofiter in rezerva si angajat ca si contract civil la Academia Nationala de Informatii…

- „Un a doilea subiect pe care l-am trecut in revista este un raspuns pe care l-am primit de la SRI in ceea ce il priveste pe domnul Coldea. Domnul Coldea, in acest moment, din cat intelegem din acel document, este ofiter in rezerva si angajat ca si contract civil la Academia Nationala de Informatii…

- Fostul ofiter din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost, in aceasta dupa-amiaza, la Parlament, pentru a da declaratii – de aceasta data – in fata reprezentantilor Comisiei de ancheta privind alegerile din 2009, supranumita “Comisia Sufrageria”, cu referire la intalnirea ce a avut loc in seara…

- In urma cu cateva zile dezvaluiam legatura inca extrem de trainica dintre fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, generalul Florian Coldea si Liviu Dragnea. Si mai ales faptul ca, acesta din urma, desi ajuns ditamai „tartorele” coalitiei de guvernamant, presedinte al Camerei Deputatilor si…

- PNL a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la Hotararea Parlamentului Romaniei care modifica regulamentul de organizare si functionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii,…

- Putura a mai fost audiat in comisie miercurea trecuta. Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a precizat atunci ca Putura le-a spus parlamentarilor ca majoritatea ministrilor din perioada 2012 - 2016, dar si un numar impresionant de parlamentari, in general cei care sunt mai importanti sau mai…

- Continua audierile la Comisia de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii. Dupa ce in cursul acestei zile Elena Udrea a venit la acest for parlamentar, saptamana viitoare urmeaza sa aiba loc noi discutii. Marti va continua audierea fostului secretar de stat Putura, cel care a fost…

- Raspunzand invitatiei reprezentantilor Comisiei conduse de Claudiu Manda de a se prezenta la audieri, fostul ministru Elena Udrea a ajuns la Parlament, joi la pranz. “O sa spun lucruri pe care le cunosc, din experienta proprie (…) lucruri care conteaza”, a sustinut Udrea, in urma cu cateva momente,…

- Ovidiu Puțura a spus ca a deranjat o anumita persoana din conducerea Serviciului Roman de Informații, ca toate lucrurile vin de acolo, știa ca va fi condamnat și la cați ani din surse SRI, a declarat miercuri președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, dupa…

- ”Stiti care-i problema? Sunt niste cetateni care au fost in niste functii si acum nu mai sunt. Si, pe de alta parte, sunt milioane de romani care vor sa capete bucati de adevar, ca nu au romanii pretentia sa aiba acces la tot adevarul ca poate li se face rau. Si se pune problema: cei care au fost…

- Situatie nemaiintalnita in cazul audierilor de la Comisia de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, unde, in jurul orei 16 a fost adus, sub escorta, un fost secretar de stat din Ministerul Justitiei. Este vorba despre Ovidiu Putura, aflat in regim privativ de libertate, urmare a…

- "Astazi a fost modificat in plenul reunit regulamentul de functionare a Comisiei SRI, in care practic se genereaza obligatii pentru cetateni si anume obligatia pentru orice cetatean care este convocat la comisia SRI sa se prezinte atunci cand este convocat. Readuc aminte acestei majoritati toxice…

- Parlamentul a modificat regulamentul comisiei SRI. Potrivit modificarilor aduse, persoanele chemate la audieri vor fi obligate sa se prezinte in fața aleșilor. Printre modificarile adoptate se afla și obligatia SRI sa raspunda solicitarilor comisiei parlamentare, intr-un termen rezonabil, de 7 zile.…

- Regulamentul comisiei parlamentare de control al Serviciului Român de Informatii a fost modificat miercuri în sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, cu 226 de voturi &"pentru&", 43 de voturi

- Regulamentul comisiei parlamentare de control al Serviciului Roman de Informatii a fost modificat miercuri in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, cu 226 de voturi ”pentru”, 43 de voturi ”impotriva” si doua abtineri, una dintre cele mai controversate prevederi fiind obligatia oricarei…

- Senatorii și deputații au adoptat, miercuri, in ședința, proiectul de hotarare pentru modificarea și completarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr.30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar…

- Se schimba regulile jocului și in cadrul Comisiei SRI! Mai exact, Hotararea nr. 30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitații Serviciului Roman de Informații va fi modificata, iar…

- Comisia de control al activitatii SRI va solicita Serviciului Roman de Informatii sa prezinte o informare cu privire la numarul mandatelor de interceptare pe siguranta nationala solicitate incepand cu anul 2005, a declarat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda."Am avut o sesizare venita…

- Hotararea nr. 30/1993 privind organizarea si functionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii va fi modificata, iar noul proiect va fi supus cel mai probabil dezbaterii in sedintele…

- Hotararea nr. 30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitații Serviciului Roman de Informații va fi modificata, iar noul proiect va fi supus cel mai probabil dezbaterii in ședințele…

- "Am discutat foarte clar cazul "Sufrageria", am analizat raspunsul care ne-a venit de la SRI — cel de saptamana trecuta. Nu ințelegem de ce are caracterul de informație clasificata. Saptamana trecuta am facut o adresa din nou catre SRI sa ne trimita un raspuns declasificat, pentru ca vrem sa-l punem…

- Atat fostul sef al statului, cat si ex-ministrul Turismului ar putea ajunge, zilele urmatoare, la Palatul Parlamentului, fiind invitati in acest sens de catre reprezentantii Comsiei parlamentare de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii. Mai exact, membrii Comisiei conduse de social-democratul…

- Serviciul Roman de Informatii a raspuns solicitarii Comisiei parlamentare privind controlul activitatii SRI referitoare la intalnirea din casa lui Gabriel Oprea din seara celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din 2009, insa documentul are caracter secret, urmand ca parlamentarii…

- Serviciul Român de Informații a raspuns solicitarii Comisiei parlamentare privind controlul activitații SRI referitoare la întâlnirea din casa lui Gabriel Oprea din seara celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 2009, însa documentul are caracter secret,…

- Serviciul Roman de Informatii a raspuns solicitarii Comisiei parlamentare privind controlul activitatii SRI referitoare la intalnirea din casa lui Gabriel Oprea din seara celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din 2009, insa documentul are caracter secret, urmand ca parlamentarii…

- Serviciul Roman de Informatii a raspuns solicitarii Comisiei parlamentare privind controlul activitatii SRI referitoare la intalnirea din casa lui Gabriel Oprea din seara celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din 2009, insa documentul are caracter secret, urmand ca parlamentarii…