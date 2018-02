Stiri pe aceeasi tema

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI intentioneaza sa il audieze pe Sebastian Ghita, a declarat vineri presedintele comisiei, Claudiu Manda. "Intentionam sa il audiem pe domnul Ghita, sa vorbim cu domnia sa. Este posibil, respectand Legea informatiilor clasificate. Nu o sa…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, va fi audiat in data de 27 februarie, ora 11.00, in comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, a declarat Claudiu Manda, seful comisiei, dupa o discutie de mai bine de o ora cu George Maior. "Am discutat partea de proceduri. A…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, fost director al Serviciului Roman de Informatii, a afirmat vineri ca a avut o discutie "foarte buna" cu presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, precizand ca "este in interesul tuturor" sa fie clarificate anumite…

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Liviu Dragnea va fi audiat de Comisia pentru controlul activitatii SRI Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat în mod "sigur" la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la o data ce va fi stabilita, a anuntat senatorul Claudiu Manda, seful acestei comisii.…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- "Concluzia Raportului este ca au fost niste actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de a schimba sau de a modifica rezultatul votului daca era necesar, dar neavand buletine de vot nu putem spune cu certitudine acest lucru. Putem doar sa…

- Proiect PSD: Neprezentarea la Comisiile de ancheta, pedepsita cu inchisoarea Potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea, refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea sau amenda penala si interdictia…

- Legile justitiei intra, astazi, intr-o procedura accelerata de dezbatere si vot, fiind posibil ca pana miercuri sau joi sa fie aprobate toate cele trei proiecte. Rapoartele si pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi facute tot de Comisia speciala condusa de Florin Iordache, potrivit News.ro .…

- Biroul Permanent al Senatului a aprobat joi o procedura de urgenta accelerata pentru dezbaterea legilor Justitiei in forul decizional. Senatorii vor putea depune amendamente doar pana luni dimineata, iar raportul va fi elaborat in maximum 24 de ore. "Termen de depunere a amendamentelor: luni,…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI a analizat, marți, proiectul de buget pentru anul 2018 al Serviciului și a decis acordarea unui aviz favorabil, creșterea fața de 2017 fiind de 13%, a anunțat președintele comisiei, Claudiu Manda. Au votat în favoarea proiectului…

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, senatorul PSD, Claudiu Manda, a declarat marti ca nu a primit niciun raspuns de la SRI referitor la solicitarea de retragere din functia de secretar general a generalului Dumitru Dumbrava.Manda a raspuns astfel unei intrebari pe aceasta…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitatii SRI se vor regasi fostul presedinte Traian Basescu, Calin Popescu Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, si George Maior, fost director…

- Comisia pentru Controlul SRI din Parlament a cerut Serviciului desecretizarea stenogramelor ședinței în care a fost audiat generalul Dumitru Dumbrava, secretar general al SRI. Eduard Hellvig a acceptat cererea facuta de Claudiu Manda, iar stenogramele care, conform regulilor,…

- Florin Ghiulbenghian a fost audiat marti la Comisia parlamentara pentru controlul SRI, unde a prezentat o serie de cazuri in care sunt implicati ofiteri ai Serviciului Roman de Informatii. El a detaliat, printre altele, si despre implicarea unor ofiteri SRI in dosarul privind prostituatele la serviciile…

- "Astazi (marți — n.r.) am avut audierea domnului Florin Ghiulbenghian. Domnia sa ne-a trimis o adresa in care ne-a solicitat sa fie audiat pentru ca are destul de multe elemente și aspecte care țin de activitatea comisiei noastre. Sunt lucruri destul de grave spuse de el, nu știu daca se vor proba.…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI a decis marți, cu 5 voturi "pentru" și 3 "împotriva", sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din funcția de secretar de general al Serviciului Român de Informații, potrivit unor surse parlamentare citate de Agerpres.…

- Conducerea SRI a decis, marți dimineața, „pentru a elimina suspiciunile", ca Secretarul general al serviciului secret, generalul Dumitru Dumbrava, sa nu mai coordoneze corespondența SRI cu Comisia parlamentara de control a activitații serviciului. Decizia vine dupa ce președintele Comisiei parlamentare…

- "Serviciul Roman de Informații a luat act de declarația facuta in mass-media de catre președintele Comisiei Parlamentare de Control asupra activitații SRI, domnul senator Claudiu Manda, privind posibila solicitare de demisie a unui ofițer cu atribuții administrative din cadrul SRI. Biroul…

- "Biroul Executiv al Consiliului Director din SRI solicita tuturor membrilor Comisiei sa nu implice Serviciul in niciun fel de joc politic, manifestandu-si totodata determinarea de a continua cooperarea corecta si de buna credinta in conformitate cu cadrul normativ care reglementeaza relationarea…

- Președintele Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, de la PSD, a anunțat ca membrii acestui for urmeaza sa se intruneasca marți, la ora 11,00, și ca este posibil sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din funcția de secretar de general al Serviciului Roman de Informații. „Maine…

- Deputatul PNL Cezar Preda, membru al Comisie parlamentare de control a activitatii SRI, lanseaza un atac dur la adresa presedintelui comisiei, Claudiu Manda.Preda il acuza pe Manda ca a relatat in spatiul public altceva decat a afirmat generalul Dumitru Dumbrava in audierea din Comisia SRI.…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI, Dumitru Dumbrava, trebuie demis, pentru continuarea activitații Comisiei. "Nu putem sa facem aceste analize cu domnul Dumbrava in funcția de secretar general al SRI", a declarat…

- Parlamentarii comisiei speciale privind justitia au adoptat, vineri, un amendament referitor la numirea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit caruia presedintele Romaniei nu poate refuza numirea acestora. De asemenea, parlamentarii au modificat Statutul procurorilor si…

- "Ministerul Public atrage atentia asupra faptului ca, in cursul zilei de ieri, 24 noiembrie 2017, Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a votat modificarea unor articole de lege intr-o forma prin care, in mod evident, se contureaza premisele eliminarii independentei procurorului,…

- Comisia speciala parlamentara privind legile Justiției a decis joi ca președintele Romaniei sa nu mai poata refuza numirea judecatorilor și procurorilor. Astfel, membrii comisiei au abrogat articolul aflat în vigoare din Legea statutului judecatorilor și procurorilor, potrivit…

- Audieri la comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI Generalul SRI, Dumitru Dumbrava, a confirmat ca a colaborat cu procurorul DNA, Alexandra Lancranjan, dar a precizat ca nu ar fi ajutat-o în cariera, a afirmat ieri presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii…

- Potrivit afirmațiilor facute, marți, in Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI, de președintele acesteia, Claudiu Manda, președintele CJ Argeș, Constantin Nicolescu era interceptat și ambiental și in lift și in mașina și in birou. La jumatatea lunii august 2007, la solicitarea Parchetului…

- Horia Georgescu, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, a fost audiat de Comisia SRI, unde a dat declarații importante referitoare la petrecerile pe care le organizau George Maior și Florian Coldea in vilele de protocol ale SRI. La acestea participa și Laura Codruța Kovesi, actualul…

- Fostul sef ANI, Horia Georgescu, a relatat Comisiei SRI faptul ca George Maior si Florian Coldea îsi tineau zilele de nastere la sediul SRI K2, unde participau politicieni de la PSD, PDL, PNL, dar si persoane din zona justitiei. "Horia Georgescu, ne-a relatat despre zile de…

- „Ne-a venit un raspuns de la SRI privind mandatele solicitate si obtinute pe Legea sigurantei nationale si combaterii terorismului, Legea 51 si Legea 535. Pot sa va spun doar de situatia informatiilor neclasificate. Mandatele sunt venite pe fiecare luna in parte, numarul de mandate, numarul de persoane,…

- Comisia parlamentara de control SRI continua audierile Senatorul Claudiu Manda - presedintele comisiei parlamentare de control a activitatii SRI Comisia parlamentara pentru controlul SRI va continua saptamâna viitoare audierile în cadrul cercetarilor declansate de afirmatiile ofiterului…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat ca Dumitru Iliescu, fostul sef SPP, a afirmat in fata comisiei ca din cunostintele sale se mai pregateste un dosar care sa vizeze membri ai Executivului, nominalizand ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Spunea ca avea cunostinta ca se va…