- Lovitura pentru presedintele Klaus Iohannis. Mai exact, cei din Comisia Parlamentara a SRI au decis sa ia la intrebari Serviciul Roman de Informatii (SRI) in privinta starii de incompatibilitate a lui Iohannis de pe vremea cand era primar. Claudiu Manda susține insa ca, pana la un raspuns final in acest…

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, in 5 aprilie, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, a anuntat, marti, presedintele comisiei, Claudiu Manda. Manda a precizat ca Florian Coldea va fi audiat in 5 aprilie, de la ora 11.00. El a spus ca Florian…

- Comisia juridica a Parlamentului a respins marti solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii initiate de deputatul PSD Florin Iodache privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 –...

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna spune, comentand scrisoarea Forumului Judecatorilor din Romania, care ii cere lui Klaus Iohannis sa retrimita Parlamentului legile Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia, ca "ne-ar mai putea salva" numerele mari, vocile care nu tac si un presedinte…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a comentat decizia Guvernului de a adopta prin OUG inființarea unui Comisii Naționale pentru adoptarea monedei unice, aratand ca Romania avea deja un comitet aflat sub coordonarea BNR. Mai mult, Iohannis a menționat ca el nu are in intenție sa faca un comitet sub…

- La expirarea datei de depunere a solicitarilor de finanțare pentru proiecte culturale, municipalitatea a inregistrat 44 de proiecte, care vor fi analizate in perioada urmatoare. „Comisia va analiza toate cererile de finanțare din punctul de vedere al indeplinirii condițiilor de eligibilitate, dupa care…

- Serviciul Roman de Informatii vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI, acesta anuntand ca directorul Serviciului, Eduard Hellvig, va veni in Comisia de Control inainte de desecretizare.

- Intrebat daca Florian Coldea a confirmat si el participarea lui Liviu Dragnea la evenimentele SRI, Claudiu Manda a replicat: “O sa abordam acest subiect”. De asemenea, presedintele comisiei SRI a spus ca subiectul legat de evenimentele SRI a fost discutat si cu George Maior, si cu Horia Georgescu…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea a venit, marti, la Parlament pentru a fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, mentionand ca doreste sa raspunda tuturor intrebarilor din respect pentru Parlament. "Am venit din respect pentru Parlamentul…

- "Minciuna asta de pe ce site ati luat-o? Eu am vorbit in CexN despre mai multe lucruri. Intamplator, cand se faceau chermezele alea eu eram condamnat. Cu totul intamplator. Eu va spun ca o sa discutam atat de mult despre relatia SRI-PSD, SRI-Guvern, SRI-Parlament, incat o sa aveti stiri foarte mult…

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Andrei Toader, a semnat, marti, 06. 03.2018, in prezenta domnului Ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Paul Stanescu, si a secretarului de stat, Adrian Gadea, contractele de finantare pentru doua obiective de infrastructura rutiera…

- Audierea lui Florian Coldea in comisia SRI a fost amanata cu o saptamana. Motivul il constituie faptul ca acesta este racit și a anunțat ca nu poate ajunge la discuțiile cu parlamentarii. Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat recent ca dorește sa participe la audieri in Comisia…

- Codrin Stefanescu: Dragnea e dator sa dea explicatii privind participarea la petrecerile de la sediile SRI Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste…

- Evenimentele dezvaluite de EVZ in serialul „Noi suntem Statul!” și la care au participat cei mai puternici oameni din instituțiile de forța ale Romaniei, au fost confirmate recent de ambasadorul țarii la Washington, George Maior, in cadrul audierilor de la Comisia SRI. Printre remarcile acestuia au…

- Fostul sef al SRI George Maior a confirmat, marti, in Comisia de control al activitatii SRI, petrecerile care au avut loc la sedii ale Serviciului cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI, a zilelor de nastere, printre participanti aflandu-se, potrivit lui Claudiu Manda, fostul premier Victor…

- George Maior, audiat in Comisia SRI: Consider ca am actionat in spiritul legii George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.…

- Laura Codruța Kovesi anunța ca va raspunde punctual acuzațiilor lui Tudorel Toader, care joi a prezentat raportul de evaluare a activitații DNA și a spus ca declanșeaza procedura de revocare a procurorului-șef al DNA . Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, anunța ca in cazul in care i se va cere, poate raspunde…

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca SRI a informat ANI despre o posibila incompatibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor. "Pentru noi a fost interesanta data la care SRI informa ANI.…

- Dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI au ieșit la suprafața dezvaluiri și acuzații grave. Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații, și faptul ca…

- Manda a precizat, marti, dupa audierea lui Tariceanu de catre Comisia SRI, ca acesta s-a referit la dosarul Microsoft, spunand ca nu a primit nicio informare de la unitatea de parchet ca a fost interceptat, aceasta parvenindu-i in ianuarie 2018, desi informatia aparuse in spatiul public.Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca în cadrul întrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis principalele teme abordate au fost legate de Centenar si Presedintia României în 2019 la Consiliul UE,

- Seful statului Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca a avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD Liviu Dragnea, unul dintre subiectele discutate fiind si despre justitie.

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in la finalul lunii sa vina George Maior, iar in luna martie sa fie audiați…

- Tribunalul Cluj a emis mandat european de arestare pe numele omului de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, dupa ce acesta nu a fost gasit la domiciliu.Citeste si: ULTIMA ORA-Comisia…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI a primit un raspuns clasificat de la Serviciul Roman de Informatii privind sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor din Justitie si a cerut sa primeasca si un raspuns neclasificat pe aceasta tema, a declarat marti presedintele acestui for,…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, spune ca nu intelege de ce ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, nu a participat la audieri la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, desi s-a aflat zilele trecute in tara, relateaza Agerpres. Intrebat de asemenea cand…

- „Am primit un raspuns privind sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor in justitie. SRI a raspuns despre posibile vulnerabilitati, intr-un document secret. Am solicitat raspuns nesecret cu vulnerabilitati si beneficiarii care au primit informatii despre vulnerabilitati”, a spus Manda.El…

- Claudiu Manda, presedintele Comisiei SRI, a anuntat, la Parlament, ca în urma discutiei pe care a avut-o cu George Maior, au stabilit ca acesta sa vina pe 27 februarie, la audieri, în comisie.

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a afirmat miercuri ca Lucian Pahontu i-a transmis printr-un "prieten" ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi 'executat' si ca el ar putea prelua "si partidul

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a afirmat miercuri ca Lucian Pahontu i-a transmis printr-un "prieten" ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi 'executat' si ca el ar putea prelua "si partidul chiar". "A venit un prieten…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a declarat miercuri ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisia de control, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta. "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda…

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- Liviu Dragnea îi raspunde lui Klaus Iohannis în scandalul penalilor. Președintele PSD nu renunța la posibilitatea ca din Guvern sa faca parte unele persoane cu probleme penale. „Raspund la orice fel de invitație. Comitetul Executiv Național va vota în Plen, vineri,…

- Inspecția judiciara a solicitat Președintelui Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezindențial, avand la baza sesizarea formulata de Razvan Savaliuc, cu privire la transmiterea…

- Internautii nu sunt foarte mari consumatori de produse politice, exista insa o anumita categorie de persoane carora le face placere sa apostrofeze politicienii. Ataca pe ascuns. Vitejia, ca si viclenia, creste in umbra anonimatului. Presedintele Klaus Iohannis, in calitate de campion al facebook-ului,…

- 24 de ore i-au fost de ajuns presedintelui Klaus Iohannis pentru a o desemna pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru al Romaniei. In acest caz, potrivit listei cu care PSD a candidat la alegerile pentru forul european, urmatorul candidat pentru postul de europarlamentar este argeseanca Maria…

- Europarlamentarul Monica Macovei sustine ca "Romania este facuta de rusine" prin nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de prim-ministru, adaugand totodata ca presedintele Klaus Iohannis nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistenta. "Presedintele Iohannis nu a incercat…

- ”Am decis sa dau PSD-ului inca o șansa și sa desemnez persoana propusa, pe doamna Dancila, dar acum PSD-ul trebuie sa performeze de data aceasta” a spus președintele Klaus Iohannis. Președintele a cerut partidului de guvernamant sa iși respecte programul de guvernare. Este pentru prima data cand Romania…

- Mihai Fifor, ministru al Apararii in Guvernul Tudose si presedinte al Consiliului National al PSD, este alegerea lui Klaus Iohannis pentru a fi premierul interimar pana la desemnarea si validarea unui nou sef al Guvernului.

- Uniunea Salvati Romania (USR) ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE si sustine solutia alegerilor anticipate, deoarece coalitia PSD-ALDE "si-a pierdut orice fel de legitimitate de a mai guverna Romania". "USR considera ca retragerea…

- Fostul ministru al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, intervine in conflictul iscat in interiorul partidului celor trei trandafiri. Presedintele Comisiei pentru buget din Senat il ataca, intr-o postare luni pe Facebook, pe premierul Mihai Tudose, dar și pe cațiva dintr miniștrii, cel al Transporturilor,…

- Președintele CJ Buzau: Guvernul Tudose are toata susținerea mea!, a transmis, sambata, Petre Emanoil Neagu, intr-un mesaj pe Facebook. Filiala Buzau se alatura, astfel, altor organizații județene, precum Constanța și Vrancea, care il susțin pe Mihai Tudose in confruntarea de luni, de la Comitetul Executiv…

- "Si eu vreau sa merg la comisia SRI si tot astept de la domnul Manda sa ma invite. Tot i-am dat semnale. Poate nu-mi dau seama ca sunt importante (informatiile pe care le detine - n.r.), dar, daca ma intreaba, s-ar putea sa detin informatii de care nici eu sa nu fiu constient ca sunt importante.…