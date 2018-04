Stiri pe aceeasi tema

- Informatii soc apar in spatiul public, dupa audierea lui Florian Coldea in cadrul Comisiei de control a SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a spus jurnalistilor in cadrul unei conferinte de presa ca fostul prim-adjunct al directorului SRI a vorbit despre celebra masa de Craciun organizata…

- Fostul prim-adjunct al șefului Serviciului Roman de Informații (SRI), Florian Coldea, a ajuns, joi, la Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI, pentru a fi audiat a doua oara. Coldea a refuzat sa faca declaratii de presa. Fostul adjunct al SRI a fost audiat, timp de opt ore, pe 13 martie…

- "Un ultimul lucru pe care l-am anuntat Comisie este ca am avut ieri dupa amiaza o discutie cu domnul Sebastian Ghita. Mi-a trimis un mesaj dupa discutia pe care am avut-o si mi-a spus ca domnia sa confirma toate lucrurile aparute in spatiul public si declaratie domniei sale si considera ca prin acest…

- Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), procurorul Codrut Olaru, a declarat miercuri, in ședința plenului, ca reprezentantii Inspectiei Judiciare au transmis institutiei o adresa prin care anuntau ca exista un protocol incheiat cu SRI, dar si ca, la finele lunii martie, s-a declansat…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a lansat vineri un atac dure la adresa generalului (r) SRI Florian Coldea, dar și la adresa deputatului PNL Marilen Pirtea, care, din postura de rector al Universitatii de Vest din Timisoara, l-a invitat pe Coldea sa le predea stundetilor. “Mi se pare…

- Ion Cristoiu a publicat, joi, fragmente din jurnalul Elenei Udrea,scris de aceasta, in perioada 4 noiembrie 2014 (dupa anuntarea rezultatelor finale din primul tur ale prezidențialelor) – 28 ianuarie 2015. Fostul ministru a facut referire la influența și planul lui Florian Coldea, dar și al lui George…

- Laura Codruța Kovesi ar fi primit, in 2012, de la Sebastian Ghița, prin intermediul lui Florian Coldea, 7.000 de euro pentru a-și completa suma de bani necesara cumpararii unei mașini, susține jurnalistul Dan Andronic. Potrivit unei relatari facute de Sebastian Ghița lui Dan Andronic, Kovesi nu avea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, miercuri dimineața, la Curtea Suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman. La intrare in sediul instantei…

- Presedintele PSD Vrancea și al Consiliului Județean, Marian Oprisan, dezvaluie ca Victor Ponta a vrut sa-l bage in puscarie, atunci cand era premier. La finalul unei sedinte a conducerii PSD, Oprisan a afirmat ca Ponta a vrut sa-l bage in puscarie, fiind singurul „care s-a ocupat” de dosarul in care…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa “asa se mai ridica cortina”. “Nu am fost sa vorbesc cu doamna…

- Omul de afaceri George Becali a negat vehement, intr-o conferința de presa, dezvaluirile lui Sebastian Ghița, potrivit carora acesta s-ar fi intalnit cu Florian Coldea. Becali a mai precizat ca nu o cunoaște personal nici pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. In schimb, George Becali a dezvaluit ca i s-au…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- Președintele SUA Donald Trump l-a demis pe Secretarul de Stat Rex Tillerson și l-a inlocuit cu directorul CIA Mike Pompeo. Anunțul a fost facut pe Twitter. Trump i-a mulțumit lui Tillerson pentru activitate și a transmis ca Pompeo va face o ”treaba fantastica” (“a fantastic job”). Stirea Trump il…

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general. Liviu Dragnea a fost cel care a propus, in februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”. Viorica Dancila: “Datoria…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, este vizat din nou de DNA, intr-un nou dosar, la doar cateva zile dupa ce a fost achitat in cauza in care a fost trimis in judecata, tot de DNA, pentru ca și-ar fi folosit influența politica pentru a-i cere bani omului de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru finanțarea campaniei…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis public, luni, dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, un mesaj de susținere pentru ministrul justiției, Tudorel Toader. Dragnea a precizat ca a citit raportul in baza caruia Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, și a adaugat…

- Președintele PSD i-a raspuns dur, luni, inainte de Comitetul Executiv al partidului, lui Codrin Ștefanescu dupa ce secretarul general adjunct al PSD i-a transmis liderului partidului ca trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Deși a precizat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe fostul director al SRI, George Maior, ca „a ascuns foarte multe lucruri“ la audierile de ieri din Parlament. Si liderul PSD urmeaza sa fie audiat in Comisia pentru controlul SRI, condusa de colegul sau de partid, senatorul Claudiu Manda. Maior a confirmat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, și-a adus consilier pe probleme sportive, dar nu p eoricine, ci pe un culturist cu firma de paza și protecție. Noul consilier personal pe probleme de sport al liderului liberalilor este președintele Federației de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean. Greu de ințeles…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Maior va fi audiat, marți, in comisia pentru controlul SRI, in calitate de fost șef al Serviciului Roman de Informații (SRI). Și fostul adjunct al serviciului Florian Coldea urmeaza sa vina in fața parlamentarilor pe 6 martie. Pe 2 februarie,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susținator fervent al Laurei Codruța Kovesi, se impotrivea acum patru ani, deciziei lui Victor Ponta de a o numi pe șefa DNA in actuala funcție. Ludovic Orban, cunoscut pentru susținerea acerba acordata Laurei Codruța Kovesiș și pentru militantismul de care a dat dovada…

- Publicația online care o susține fervent pe Laura Codruța Kovesi și pe președintele Klaus Iohannis, ziare.com, dezvaluia, in 2009, ca intre cei doi a exsitat o relație de iubire, motiv pentru care fostul primar al Sibiului a scapat de dosare penale, a anunțat, luni, jurnalista Ana Maria Roman, in cadrul…

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anuntat, marti, datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostul președinte Traian Basescu, dar si fostii sefi ai SRI – George Maior și Florian Coldea. Potrivit lui Claudiu Manda, audierile…

- Fostul deputat Vlad Cosma nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde era citat pentru a fi audiat in calitate de martor. Deputatul Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, a anunțat, inca de luni, la Antena 3, ca fostul parlamentar este plecat din tara si nu se poate prezenta marti la sediul…

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca fostul prim adjunct al directorului SRI, Florian Coldea va fi audiat de membrii comisiei. Manda a precizat, luni, la Parlament, ca a avut o discuție cu Florian Coldea, iar acesta a spus ca vrea sa vina…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca, in opinia sa, primul lucru pe care ar trebui sa-l faca ministrul justiției, Tudorel Toader, ar fi sa se intoarca in țara din Japonia. Declarația facuta de Dragnea la sediul PSD, vine in urma scandalului izbucnit dupa dezvaluirile facute de procurorul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea sa puna capat declarațiilor publice pe tema dosarului “Teldrum”, care au determinat inclusiv razboiului public purtat cu Victor Ponta pe tema denunțului pe care cel din urma l-ar fi formulat impotriva sa la DNA. Liderul PSD a declarat, vineri, ca i-a interzis avocatului…

- Presedintele USR Dan Barna i-a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Melescanu, dupa ce acesta a spus ca Romania respinge intentia Bruxelles-ului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept. Liderul USR nu amintește insa și de declarația președintelui Klaus Iohannis,…

- Șeful Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, vineri, dupa intalnirea cu fostul șef al serviului, George Maior – ambasadorul Romaniei la Washington – ca a existat doar o discuție legata de procedura administrativa care ar urma sa fie urmata, astfel incat Maior sa fie audiat…

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat, joi, ca s-a prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru a-si sustine punctul de vedere cu privire la declaratiile sale despre autonomia secuilor. “In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor i-a refuzat propunerile președintelui PNL, Ludovic Orban, de a se alia liberalilor la votul pentru Guvernul Dancila și a de a vota impotriva. Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe ”Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru anul 2018…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca, din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare “arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”, potrivit Agerpres. Hunor a facut aceasta declarație sambata seara,…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat, vineri, referitor la miniștrii cu „probleme penale”, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”. „Cine are probleme penale? Eu stiu ca in toata lumea asta exista o prezumtie de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca programul de guvernare nu va suferi modificari majore, subliniind ca structura executivului va ramane aceeasi. “Am facut o prezentare succinta a discutiilor avute cu partenerii de guvernare – cu conducerea PSD – si, in esenta, ceea ce am…

- Presedintele comisiei parlamentare pentru alegerile din 2009, deputatul Oana Florea, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, raspunzand unei intrebari privind posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa nu mai numeasca un premier PSD, ca probabil presedintele nu este fericit de situatia actuala, dar crede ca va respecta majoritatea…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, inaintea ședinței Comitetului Executiv Național ca va vota “cu partidul”. Dragnea a ajuns la sediul PSD, cu 10 minute inainte de ora programata pentru inceperea reuniunii. „Eu vreau sa va spun doar atat: in toata perioada aceasta nu am ieșit cu nicio…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu o zi inainte de CEx. Acesta a spus la Antena 3 ca și-ar dori ca luni „sa avem o soluție”. „Mi-aș dori ca luni sa existe soluții pentru ca problema dureaza deja de un an de zile. Anul 2017 a fost un an cu scandaluri, cu certuri, Stirea Ponta: Luni, la CEx…

- Consilierul ministrului afacerilor interne, fost lucrator al Brigazii Rutiere, Valentin Riciu, respinge, intr-un raport inaintat conducerii MAI, acuzațiile lansate in spațiul public la adresa sa. Agentul șef principal Valentin Riciu precizeaza ca nu a fost seful polițistului-pedofil Eugen Stan si nici…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, susține ca o noua schimbare a Guvernului sau a premierului „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea se afla intr-un moment de „rascruce”.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier. El a raspuns astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in Comitetul Executiv al partidului trebuie sa se discute inlaturarea lui…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Nivelul de acceptare a platilor cu cardul ”a explodat” datorita legii cash-back, care vine in principal in sprijinul persoaneor din mediul rural, contribuind la incluziunea financiara, si va creste de asemenea fiscalizarea in zona rurala, ajutand la imbunatatirea ratei de colectare a TVA, a declarat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu -Tariceanu, a declarat ca nu are informatii de la premierul Mihai Tudose ca ar vrea sa faca o restructurare a Guvernului, iar daca acesta vrea sa o realizeze ar trebui sa vina intr-o sedinta de coalitie pentru discutii „despre aceasta dorinta si despre solutii”. „Pana…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a pus piciorul in prag, luni, la Haga, in cadrul discuției avute cu ministrul de externe olandez, Halbe Zijlstra, caruia i-a comunicat ca Romania trebuie sa adere imediat la spațiul Schengen. „Romania respecta de mulți ani toate criteriile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Ajuns la sediul PSD, unde are loc sedinta Comitetului Executiv National, Dragnea a fost intrebat daca este nevoie de o restructurare…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA. Potrivit presei internaționale un ger naprasnic si un vant taios a pus stapanire…