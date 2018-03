Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern. "L-am intrebat pe domnul Maior daca s-a implicat vreodata in…

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, reprezentantul USR in Comisia SRI, a sugerat, dupa audierea lui Florian Coldea in comisie, ca Liviu Dragnea ar putea fi fost informator al SRI. Presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, senatorul Claudiu Manda, reactioneaza si afirma ca "politicienii…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.…

- Deputatul PNL, Cezar Preda, membru in Comisia de control al SRI, a precizat ca nu poate incadra suspendarea lucrarilor Colegiului Național de Informații „in zona lucrurilor bune sau a lucrurilor rele”, subliniind insa ca respectiva instituție era utila in ințelegerea modului in care funcționeaza SRI.

- Semne de intrebare in ceea ce privește audierea fostului adjunct al SRI la Comisia de Control. Mai exact, declarația lui Claudiu Manda -acesta a afirmat ca a decis de comun acord cu Florian Coldea amanarea audierii- este contrazisa chiar de Coldea care are o alta varianta. Comisia parlamentara de control…

- "Daca planeaza suspiciuni vizavi de un coleg din partid, atunci cu siguranta acesta, indiferent de functie, trebuie sa dea explicatii publice, nu neaparat pentru Tapalaga sau doamna Dogioiu, ci pentru noi in interiorul partidului si pentru votantii nostri, este un lucru foarte important. Eu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, miercuri, ca fostul sef al SRI George Maior "a ascuns foarte multe lucruri la audierea in Comisia SRI", sustinand ca si el va spune multe lucruri cand va fi invitat la audieri. Dragnea a spus ca tot ii da semnale presedintelui Comisiei de control al SRI,…

- In Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent, marți, George Maior, fostul șef al Serviciului. Ambasadorul statului in SUA a fost audita timp de șase ore, urmand ca și generalul (r) Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, sa fie audiat la inceputul lunii viitoare. Claudiu Manda…

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, susține ca Serviciu Roman de Informații ar fi informat ANI despre o posibila incompetibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, ocazie cu care și-a prezentat propriul caz, cel in care a fost interceptat de SRI in anul 2014, in Dosarul Microsoft. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul…

- "Legat de scandalul sau, ma rog, lucrurile aparute in spatiul public in ultimele doua zile, Comisia s-a sesizat si am hotarat sa trimitem catre SRI o solicitare sau o intrebare daca domnul Dragos la care facea referire domnul procuror Portocala este un angajat al SRI si daca da, care era natura relatiilor…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca va merge la Comisia de control a activitatii SRI, dupa ce a fost invitat de catre seful acestui for legislativ, Claudiu Manda, adaugand ca nu i-a „trecut prin minte sa procedeze altfel”.

- Presedintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca Serviciul a trimis un raspuns clasificat in legatura cu sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor. Mai mult, senatorul PSD a precizat ca, la randul sau, Comisia a solicitat un raspuns nesecret, privind vulnerabilitatile…

- Președintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marți, ca scrisoarea Alinei Mungiu Pippidi referitoare la SPP nu este de competența Comisiei SRI, motiv pentru care a decis sa o transmita Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, fara a avea insa și o recomandare.

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, va fi audiat in data de 27 februarie, ora 11.00, in comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, a declarat Claudiu Manda, seful comisiei, dupa o discutie de mai bine de o ora cu George Maior. "Am discutat partea de proceduri. A…

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR."Ne-am dorit sa sustinem…

- Președintele Comisiei de control a SRI Claudiu Manda a confirmat astazi ca a primit o scrisoare din partea Alinei Mungiu-Pippidi, potrivit careria "ar fi existat la SPP un serviciu secret" și a declarat ca "in prima ședința vom discuta asta, daca este de competența

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare in dosarul devalizarii FNI, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu isi asuma, de dupa gratii, rolul de analist al societații romanești. Intr-o postare pe blogul sau, fostul mogul de presa face un top al politicienilor, jurnaliștilor si analiștilor pe care ii apreciaza.…