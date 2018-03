Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Comisiei de Control al SRI, Claudiu Manda, a reacționat la solicitarea Guvernului Dancila, precizand intr-o intervenție telefonica la Antena 3 ca desecretizarea protocolului dintre SRI și Ministerul Public „se poate face și in doua zile”. „In primul rand, aș dori sa precizez ca este…

- Klaus Iohannis a avut o prima reacție in legatura cu protocoalele SRI-DNA. Așadar, pentru prima data, printr-un comunicat transmis de Administrația Prezidențiala se fac precizari importante in legatura cu acest subiect controversat, vehiculat de multe ori, de-a lungul timpului, in spațiul public. Dupa…

- Presedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a declarat vineri, pentru mediafax.ro, ca membrii comisiei vor discuta in urmatoarea sedinta daca vor cere SRI desecretizarea protocolului denuntat dintre Serviciu si Parchetul General, adaugand ca are nevoie de acesta numai pentru raport.

- Presedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, ca membrii comisiei vor discuta in urmatoarea sedinta daca vor cere SRI desecretizarea protocolului denuntat dintre Serviciu si Parchetul General, adaugand ca are nevoie de acesta numai pentru raport.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea ca, in anul 2015, Florian Coldea a fost cel care a incercat sa dicteze cine va conduce PSD-ul, iar alegerile erau transmise prin intermediul lui Gabriel Oprea. Președintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, susține ca, in cadrul audierilor, Florian…

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI, George Maior, a sustinut la audierea sa in comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea unui guvern.

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, reprezentantul USR in Comisia SRI, a sugerat, dupa audierea lui Florian Coldea in comisie, ca Liviu Dragnea ar putea fi fost informator al SRI. Presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, senatorul Claudiu Manda, reactioneaza si afirma ca "politicienii…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a declarat, dupa audierea maraton de la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI ca ca a vorbit despre „o serie de chestiuni din spațiul public ale unor foști beneficiari, jurnaliști, o parte ne cultivau cu insistența, foști colaboratori…

- Nutritionistul Mihaela Bilic dezvaluie pe pagina de Facebook care este legatura dintre apa si sanatate. „Sa nu ai dupa ce bea apa…era considerat, in credinta populara, pragul cel mai de jos al saraciei. in vremuri mai putin prielnice decat cele pe care le traim, cand oamenii reuseau cu greu sa puna…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va fi audiat marti in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat pe 5 martie ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa…

- Presedintele Comisiei de numarare a voturilor Claudiu Manda a declarat, sambata, ca daca ar fi fost in Germania, cei care protesteaza in fata locatiei in care se desfasoara Congresul PSD ar fi fost indepartati tunuri de apa.

- Presedintele Comisiei de numarare a voturilor la Congresul PSD, senatorul Claudiu Manda, spune ca daca un candidat se va retrage din cursa, nu se mai pot retipari buletinele de vot, cel mult nu se vor numara voturile pe care le-ar putea obtine acel candidat. Totodata, el a adaugat ca lista vorbitorilor…

- Jurnalistul Dan Andronic a dezvaluit faptul ca fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, știa și chiar a girat evacuarea sediului Antena 3. Președintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a explicat ca in cadrul audierilor de saptamana viitoare, Florian Coldea va fi intrebat și despre acest…

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa amane audierea acestuia pentru saptamana viitoare, in data de 13 martie, de la ora 11,00.Manda a precizat…

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa amane audierea acestuia pentru saptamana viitoare, in data de 13 martie, de la ora 11.00, potrivit Agerpres.

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anuntat luni ca audierea lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, se amana cu o saptamana deoarece acesta ar fi racit.

- Codrin Ștefanescu ii cere lui Liviu Dragnea explicații in legatura cu prezența sa la ”chermezele” de la SRI la care ar fi participat, alaturi de alți colegi de partid și nu numai. Secretarul general adjunct al PSD a declarat intr-o intervenție la Realitatea TV ca șeful PSD Liviu Dragnea trebuie sa dea…

- Presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat, marti, ca fostul sef al SRI, George Maior, a confirmat faptul ca SRI l-a informat pe presedintele de la acea vreme, Traian Basescu, cu privire la motivele pentru care Alina Bica trebuia refuzata in functia…

- Presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a anuntat, in 2 februarie, dupa intalnirea pe care a avut-o cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, ca acesta va fi audiat in comisie pe 27 februarie si ca fostul sef al SRI a spus ca va aduce "un material pe care sa-l prezinte…

- Reputatul om de cultura, Printul Serban Cantacuzino s-a stins din viata la 90 de ani. Acesta a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat activ in restaurarea monumentelor istorice din Romania.

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Presedintele Comisiei SRI Claudiu Manda a declarat, marti, dupa audirerea liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ca acesta ar fi sugerat ca fostul presedinte Traian Basescu avea pe birou trabscripturile unor interceptari telefonice ale fostului sau adverat la

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a precizat, marti, ca intrebarile presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ridicate in cadrul audierii sale si care privesc activitatea SRI in dosarul Microsoft si cel in care e acuzat de marturie mincinoasa, vor fi transmise SRI.

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a afirmat, luni, ca Florian Coldea, fost director adjunct al SRI, l-a anuntat ca e de acord sa fie audiat in comisia de control a serviciului din Parlament.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, in urma emisiunii de la Antena 3, de duminica seara, ca membrii Comisiei vor analizat daca ”domnul Dragoș”, invocat de procuroarea Mihaela Iorga Moraru, are

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca membrii Comisiei vor analiza daca "domnul Dragos", invocat in emisiunea de duminica seara de la Antena 3 de fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga, are legatura cu SRI. "Daca vorbim de practicile…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca membrii Comisiei vor analiza daca "domnul Dragos", invocat in emisiunea de duminica seara de la Antena 3 de fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga, are legatura cu SRI. Citeste si: Seful DNA…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, joi, ca este increzator in privinta asistentei video pentru arbitraj (VAR), in contextul in care IFAB, organismul care se ocupa de stabilirea regulilor jocului de fotbal, va decide in martie daca sistemul va fi folosit la Cupa Mondiala din Rusia. “In…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a confirmat marti audierea la comisie a presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, data urmand sa fie stabilita in perioada care vine....

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- „Asa ne trebuie, pentru ca am vorbit, sa ne cheme la audieri”, a afirmat Dragnea, intrebat daca va merge la audieri la Comisia de aparare a Senatului pentru a vorbi despre lucrurile care se intampla in SPP. „Eu voi merge la orice comisie parlamentara care o sa ma cheme, sunt convins ca va merge si…

- Claudiu Manda: George Maior va fi audiat in Comisia SRI pe 27 februarie George Maior. Foto: wikipedia.org. Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Maior, va fi audiat în Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe 27 februarie. Presedintele…

- "Intentionam sa il audiem pe domnul Ghita, sa vorbim cu domnia sa. Este posibil, respectand Legea informatiilor clasificate. Nu o sa discutam despre informatii clasificate, ci despre lucruri pe care putem sa le lamurim. Putem sa facem acest lucru prin videoconferinta. Depinde, sa vedem si…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI intentioneaza sa il audieze pe Sebastian Ghita, a declarat vineri presedintele comisiei, Claudiu Manda. 'Intentionam sa il audiem pe domnul Ghita, sa vorbim cu domnia sa. Este posibil, respectand Legea informatiilor clasificate. Nu o sa…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI intentioneaza sa il audieze pe Sebastian Ghita, a declarat vineri presedintele comisiei, Claudiu Manda. "Intentionam sa il audiem pe domnul Ghita, sa vorbim cu domnia sa. Este posibil, respectand Legea informatiilor clasificate. Nu o sa…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, senatorul PSD, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, in vederea stabilirii modului in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui de fost director al…

- Avertisment dur al presedintelui Klaus Iohannis aflat la Bruxelles. Acesta a vorbit despre MCV si Schengen si cum spoate scapa Romania de aceasta problema. Seful statului avertizeaza ca dosarul Schengen va avea mari probleme daca legile justitiei vor ramane in forma modificata de coalitia PSD-ALDE.Citeste…

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi „executat”. Liderul PSD Liviu Dragnea a relatat,…

- Președintele Comisiei de control a SRI Claudiu Manda a confirmat astazi ca a primit o scrisoare din partea Alinei Mungiu-Pippidi, potrivit careria "ar fi existat la SPP un serviciu secret" și a declarat ca "in prima ședința vom discuta asta, daca este de competența

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Președintele Comisiei de control al SRI Claudiu Manda a declarat ca sigur il va chema la audieri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, ca urmare a sesizari in spațiul public a acestuia de a veni la comisie. Totodata, Manda a anunțat ca la comisie a venit o scrisoare din partea doamnei Pippidi, pe care o va…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si liderul PSD Neamt, Ionel Arsene.

- Șeful polițistului reținut pentru pedofilie este suspendat temporar din funcție. Urmeaza anchete amanunțite pentru a se stabili mai multe detalii cu privire la activitatea acestuia in cadrul Poliției.

- Suntem pregatiti sa incepem cu dreptul o noua saptamana, pana la finalul careia sa bifam castiguri importante.A Majoritatea competitiilor interne de top ale ”batranului continent” au pauza pana in weekend, dar si in aceste conditii avem parte de o oferta fotbalistica decenta. In plus, in desfasurare…