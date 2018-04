Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de control parlamentar al SRI, Claudiu Manda, a declarat la finalul audierilor fostului prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, ca acesta ar fi recunoscut ca „s-au obtinut mandate de securitate nationala noaptea, acasa la judecatori, pe infractiuni de siguranta nationala…

- Presedintele Comisiei de Control al SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi, ca in cadrul audierii Florian Coldea a confirmat prezenta lui Liviu Dragnea la un eveniment SRI organizat in ajunul unui Craciun. Printre participanti, G. Maior, V. Ponta, S. Ghita si parteneri externi.

- Presedintele Comisiei de control parlamentar al SRI, Claudiu Manda, a declarat la finalului audierilor fostului prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, ca acesta a confirmat prezenta lui Liviu Dragnea la evenimentele Serviciului Roman de Informatii, fara a fi insa vorba de o taiere de porc.

- Informatii soc apar in spatiul public, dupa audierea lui Florian Coldea in cadrul Comisiei de control a SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a spus jurnalistilor in cadrul unei conferinte de presa ca fostul prim-adjunct al directorului SRI a vorbit despre celebra masa de Craciun organizata…

- Autor: Octavian ANDRONIC Dintre toate „protocoalele groazei”, care ies la iveala, cel mai infricoșator - inclusiv pentru un om care a vazut multe, precum Dana Garbovan - este cel cu Inalta Curte. Daca cele cu CSM și Inspecția Judiciara, date in vileag chiar de catre Codruț Olaru, mai mergeau, acesta…

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, joi, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. El a fost audiat in comisie, timp de sapte ore, si in 13 martie, declararandu-le jurnalistilor, la finalul audierilor, ca a oferit “raspunsuri proactive” la toate…

- Florian Coldea a mai fost audiat la aceasta comisie pe 13 martie. "Conform situatiei anterioare, am trimis deja si catre SRI o solicitare in acest sens de a ne sprijini in ceea ce priveste audierea domnului Coldea. Domnia sa a fost de acord in urma discutiei", preciza, la sfarsitul lunii martie,…

- Presedintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, a afirmat miercuri ca Sebastian Ghita i-a dat un mesaj prin care confirma toate lucrurile aparute in spatiul public, iar comisia poate proba cele spuse de el. Manda spune ca Sebastian Ghita i-a spus ca sta la dispozitia comisiei pentru alte nelamuriri.

- Jurnalistul Ion Cristoiu a publicat joi seara fragmente din jurnalul secret ținut de Elena Udrea și inmanat acestuia. In cele 8 pagini publicate din jurnalul Elenei Udrea se menționeaza și numele a mai multor jurnaliști care erau apropriați de fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea. Aceștia sunt…

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, se va prezenta din nou la audiere in comisia SRI, pe 5 aprilie, a anuntat, marti, presedintele comisiei parlamentare de control, Claudiu Manda. Fostul oficial SRI va da lamuriri despre relatia sa cu parchetele, cu zona politica, dar si cu mass-media. “Audierea…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat din nou in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat marti ca audierea va avea loc joi, 5 aprilie, de la ora 11.00.

- „Daca va aduceți aminte PSD și Ponta jucau destul de abil politic. Televiziunile și presa libera reușeau sa puna toate aceste lucruri intr-o lumina buna, contracarau cealalta parte a presei care facea propaganda neagra de dimineața pana seara. Ponta nu ii asculta. Probabil președintele pe…

- Claudiu Manda, presedintele Comisiei de control al SRI, sustine ca reprezentantii Serviciului au sustinut ca baza legala a protocoalelor incheiate cu diferite institutii este decizia 17 din 2009 a CSAT, care stabileste o lista de vulnerabilitati, nu si inchierea acestor acorduri de colaborare."Cei…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat, intr-un interviu MEDIAFAX, ca primele semnale de implicare ale SRI in politica au aparut in anul 2012 si toate partidele au fost de interes, dupa ce Marian Vanghelie a spus ca Ponta si Maior faceau liste cu cei care trebuie arestati din PSD."Fac…

- Omul de afaceri George Becali a declarat ca "nu a calcat" niciodata in curtea SRI si ca nu ii cunoaste pe fostul director adjunct al SRI Florian Coldea si pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi. "Nu puteam sa las o minciuna sa dainuie in spatiul public. Aici ma refer la (Sebastian n.r.) Ghita, la interviul…

- In timpul guvernarii USL, actualul lider al PSD s-a aratat foarte interesat de numirile facute la varful DNA si DIICOT, afirma Victor Ponta intr-un interviu pentru stiripesurse.ro. Din spusele acestuia, mai rezulta si ca succesorul sau la sefia partidului se intalnea cu fostii sefi ai SRI la una din…

- Presedintele Comisiei de cultura, deputatul PNL Gigel Stirbu, a declarat ca i-a trimis directorului interimar al TVR, Doina Gradea, solicitarea de a veni in fata comisie pentru a da explicatii in contextul in care TVR a difuzat interviul cu deputatul fugar Sebastian...

- "Conducerea Serviciului, directorul si primul adjunctul, vin, dau mana, schimba cateva vorbe cu cei din comisie care isi termina mandatul si am mers si eu la acea antalnire, sigur cautand sa ma uit inca odata in ochii lui Florian (n.r.: Florian Coldea). Nu suntem naivi. Timp de 2-3 ani, poate si mai…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea ca, in anul 2015, Florian Coldea a fost cel care a incercat sa dicteze cine va conduce PSD-ul, iar alegerile erau transmise prin intermediul lui Gabriel Oprea. Președintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, susține ca, in cadrul audierilor, Florian…

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI, George Maior, a sustinut la audierea sa in comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea unui guvern.

- "L-am intrebat pe domnul Maior daca s-a implicat vreodata in constituirea vreunui guvern si a spus ca nu, respinge aceasta declaratie. Sigur ca de aici incolo ramane sa vedem daca ne-a mintit domnul Maior sau cum or sta lucrurile'', a precizat Manda.Intrebat ce are de spus cu privire la…

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, reprezentantul USR in Comisia SRI, a sugerat, dupa audierea lui Florian Coldea in comisie, ca Liviu Dragnea ar putea fi fost informator al SRI. Presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, senatorul Claudiu Manda, reactioneaza si afirma ca "politicienii…

- Crin Antonescu, intrebat miercuri, la Antena 3, daca au aparut numele lui Maior și Coldea in discuțiile cu Ponta, a oferit urmatorul raspuns: "In niciun caz. Trebuie sa va spun ca Ponta și cu mine aveam o relație civilizata și bazata pe un sens reciproc." "Cred ca lucrurile s-au rupt undeva,…

- Fostul numar doi din ierarhia serviciului secret, Florian Coldea, a declarat in comisia parlamentara de control a activitații SRI ca au existat politicieni care s-au oferit „voluntari" sa ofere informații serviciului secret, a relatat un membru al comisiei parlamentare.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, marti, dupa audierea fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea, ca au fost discutate doar o parte dintre subiecte, urmând ca acesta sa mai fie invitat la comisie

- Manda a sustinut ca in cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile CSAT cu privire la SRI, mandatele de siguranta nationala si despre relatia lui Coldea si a SRI cu partidele politice, cu Guvernul, cu DIICOT si cu Alina Bica. Intrebat daca Florian Coldea…

- Astazi a fost Cod Rosu la Comisia Parlamentara a SRI. Florian Coldea a fost interogat timp de opt ore, iar, la final, seful Comisiei, Claudiu Manda, a spus totul."A fost intrebat daca a avut vreo implicare in promovarea unui sef al Camerei Deputatilor. A negat", a spus Manda, care a anuntat…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat mai bine de opt ore in Comisia de Control a SRI. La final, președintele Comisiei, Claudiu Manda, a explicat ca nu s-a atins subiectul chermezelor la care ar fi participat Liviu Dragnea, la vilele de protocol ale SRI.”Subiectul…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea a venit, marti, la Parlament pentru a fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, mentionand ca doreste sa raspunda tuturor intrebarilor din respect pentru Parlament. "Am venit din respect pentru Parlamentul…

- Audierea lui Florian Coldea trebuia sa inceapa la ora 11.00, dar fostul prim-adjunct al directorului SRI a intarziat, intrand in sala in jurul orei 11.20. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca este convins ca Florian Coldea "nu va deserta" in comisie secrete ale SRI.…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea audiat la parlament Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va fi audiat marti în Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat pe 5 martie ca a convenit…

- Jurnalistul Dan Andronic a dezvaluit faptul ca fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, știa și chiar a girat evacuarea sediului Antena 3. Președintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a explicat ca in cadrul audierilor de saptamana viitoare, Florian Coldea va fi intrebat și despre acest…

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Președintele Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anunțat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații, Florian Coldea, sa amane audierea pentru saptamana viitoare avand in vedere ca acesta este „puțin racit”, iar saptamana viitoare…

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anuntat luni ca audierea lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, se amana cu o saptamana deoarece acesta ar fi racit.

- Dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI au ieșit la suprafața dezvaluiri și acuzații grave. Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații, și faptul ca…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in la finalul lunii sa vina George Maior, iar in luna martie sa fie audiați…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in 27 februarie la comisie sa vina George Maior, pe 6 martie Florian Coldea,…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anunțat datele in care vor fi audiați Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, George Maior și Florian Coldea."Pe data de 20 februarie va fi audiat in comisie domnul Tariceanu. Urmeaza ca pe 27…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a afirmat, luni, ca Florian Coldea, fost director adjunct al SRI, l-a anuntat ca e de acord sa fie audiat in comisia de control a serviciului din Parlament.

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI, potrivit dcnews.ro „Urmeaza sa-l invitam pe Florian Coldea la Comisia SRI. Domnul Dragnea va veni apoi”, a spus Claudiu Manda. De asemenea, amintim ca Popescu-Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si Florian Coldea, fost prim adjunct al sefului SRI, nu s-au prezentat pentru audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009 pentru ca au incercat "sa se protejeze".…

- Dupa aprobare, hotararea urmeaza sa fie trimisa, alaturi de raport, catre mai multe institutii ale statului.„Parlamentul transmite prezenta hotarare, raportul final si dosarele cu materialele documentare care au stat la baza elaborarii raportului catre Administratia Prezidentiala - presedintelui…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a confirmat audierea la comisie a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, data urmand sa fie stabilita in perioada care vine, informeaza Agerpres.ro. Am informat comisia ca am avut o discutie cu dl Tariceanu…

- "Intalnirea cu Maior a fost programata pentru maine, motiv pentru care o sa ma vad maine cu domnul Maior la mine la birou, la Comisia pentru controlul activitatii SRI. Nu mai stiu exact ora, in prima parte a zilei. Nu e o intalnire in care sa vrem sa spune, foarte multe lucruri in spatiul public.…

- Președintele Comisiei de control a SRI Claudiu Manda a confirmat astazi ca a primit o scrisoare din partea Alinei Mungiu-Pippidi, potrivit careria "ar fi existat la SPP un serviciu secret" și a declarat ca "in prima ședința vom discuta asta, daca este de competența

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…