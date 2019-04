Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a facut un pas urias catre castigarea titlului de campioana a Angliei la fotbal in acest sezon, dupa ce a reusit sa se impuna cu 2-0 pe terenul rivalei Manchester United, intr-un meci restanta contand pentru etapa a 31-a din Premier League, disputat miercuri seara. Elevii antrenorului…

- Mijlocasul belgian al echipei Manchester City, Kevin de Bruyne, accidentat, va rata derbyul cu rivala Manchester United miercuri, in meciul restanta din etapa a 31-a din Premier League, a anuntat antrenorul Pep Guardiola, scrie agerpres.ro.''Kevin are o problema musculara.

- Manchester City va disputa, joi, un meci capital pentru castigarea titlui in Premier League, contra rivalei Manchester United, iar Pep Guardiola nu s-a ferit sa spuna ceea ce gandeste despre adversara. Formatia lui Guardiola ocupa locul secund in Premier League, la doua lungimi de Liverpool,…

- Tottenham a câștigat prima manșa a sferturilor Champions League, dar un rezultat de 1-0 nu este unul care sa îi asigure un retur liniștitor pe terenul lui Manchester City. Mauricio Pochettino s-a declarat foarte mulțumit de victoria obținuta de elevii sai, însa a precizat ca Manchester…

- Tehnicianul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, este cel mai bine platit antrenor din Europa, cu 41 milioane de euro, datorita contractului sau de 22 de milioane de euro, care expira în 2022, scrie News.ro.Pe locul doi se afla Jose Mourinho, cu 31 de milioane de euro, care a obtinut…

- Liga Campionilor pentru sferturile de finala ale sezonului 2018-2019 va vorbi in principal engleza, avand in vedere numarul echipelor din Premier League care au trecut pe locul 8 in aceasta ediție. In special, aerul premier va respira cu derby-ul dintre Tottenham-ul lui Mauricio Pochettino, care va…

- Liverpool a câștigat, scor 4-2, meciul disputat pe teren propriu împotriva celor de la Burnley, în etapa a 30-a din Premier League și s-a apropiat la un singur punct de liderul Manchester City.Westwood a deschis scorul pentru Burnley în minutul 6, însa Firmino ('19…

- Newcastle, locul 14, a produs marți seara șocul etapei 24 din Premier League, caștigand cu 2-1 meciul cu Manchester City, dupa ce echipa lui Pep Guardiola a condus din minutul 1 pana in minutul 66. (Detalii AICI) Dupa meci, antrenorul lui Newcastle, Rafa Benitez, a vorbit despre victoria cu City și…