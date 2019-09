Stiri pe aceeasi tema

- Dimitar Berbatov (38 de ani), fostul fotbalist al unor echipe precum Tottenham Hotspur, Manchester United sau AS Monaco, si-a anuntat retragerea, joi, printr-un mesaj postat pe retelele de socializare, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mare atenție! Șoferii pot ramane mult mai ușor fara permis –…

- Antrenorul echipei Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a respins, vineri, informatiile vehiculate de presa conform carora chilianul Alexis Sanchez ar dori sa paraseasca clubul din Premier League inainte de inchiderea ferestrei europene de transferuri de luna

- Manchester United nu a pierdut niciodata un meci din era Premier League (din 1992) atunci cand a condus la pauza pe Old Trafford. Practic, de 27 de ani, acesta este palmaresul lui United in meciurile de pe teren propriu in care a condus dupa primele 45 de minute: 263 de victorii16 egaluri0 infrangeri…

- ​Echipa engleza de fotbal Tottenham Hotspur, finalista editiei trecute de Champions League, a ajuns la un acord cu clubul italian Juventus Torino pentru transferul internationalului argentinian Paulo Dybala la gruparea din Premier League, în schimbul sumei de 70 milioane euro, anunta Sky Sports,…

- Echipa engleza de fotbal Tottenham Hotspur, finalista editiei trecute a Ligii Campionilor, a ajuns la un acord cu clubul italian Juventus Torino pentru transferul internationalului argentinian Paulo Dybala la gruparea din Premier League, in schimbul sumei de 70 milioane euro, scrie

- Echipa engleza de fotbal Tottenham Hotspur, finalista editiei trecute a Ligii Campionilor, a ajuns la un acord cu clubul italian Juventus Torino pentru transferul internationalului argentinian Paulo Dybala la gruparea din Premier League, in schimbul sumei de 70 milioane euro, anunta Sky Sports.…

- Fundasul echipei de fotbal Leicester City, Harry Maguire va evolua in urmatoarele sase sezoane la Manchester United, la care se mai poate adauga un sezon opțional. Gruparea de pe Old Trafford platește 90 mil...

- Wayne Rooney, fostul jucator al celor de la Manchester United, a facut o declarație surprinzatoare legata de Jadon Sancho (19 ani), jucatorul Borussiei Dortmund, una dintre țintele "diavolilor roșii" pentru noul sezon. Fostul capitan al lui United, care a petrecut treisprezece sezoane pe Old Trafford,…