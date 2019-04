Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United și Barcelona joaca azi, de la ora 22:00, in meciul tur din sferturile de finala ale UEFA Champions League. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și i in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Inaintea meciului, Ernesto Valverde, antrenorul Barcelonei, a primit o veste buna.…

- Marele Zlatan Ibrahimovic, 37 de ani, in prezent la Los Angeles GAlaxy, in MLS, a prefațat duelul dintre Manchester United și Barcelona, care va avea loc miercuri, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Manchhester United - Barcelona, meci din turul sferturilor de finala din Liga Campionilor,…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Viitorul se infrunta in ultimul meci al etapei cu numarul trei din play-off. Partida e astazi, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 20:30 » Sepsi Sf. Gheorghe și Viitorul Urmarește AICI partida live cu statistici…

- Azi, la Nyon, are loc tragerea la sorți pentru sferturile și semifinalele UEFA Champions League. Tragerea va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Eurosport și TV Digi Sport. Cele 8 echipe calificate, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Juventus, Ajax…

- FC Barcelona și Olympique Lyon se vor duela azi, de la ora 22:00, pentru un loc in sferturile de finala din UEFA Champions League. Meciul din tur, disputat in Franța, s-a terminat 0-0. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. In cele 7 intalniri…

- Astazi aflam numele altor doua echipe din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Juventus o intalnește pe Atletico Madrid, in timp ce Manchester City joaca pe teren propriu cu Schalke. Partidele incep de la ora 22:00 și vor fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și…

- Helmuth Duckadam, 59 de ani, președintele onorific al celor de la FCSB, a comentat alegerile tactice ale lui Mihai Teja pentru partida cu FC Voluntari din aceasta seara, care incepe la ora 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. ...

- Echipa catalana a pierdut de patru ori și a facut un egal in ultimele partide. E perioada in care nu a mai trecut de "sferturile" Champions League. Lyon - Barcelona e maine de la 22:00, in direct pe TV Telekom Sport 2, TV Digi Sport 2, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Griji la Barcelona inaintea calatoriei…