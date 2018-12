Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United și Arsenal au remizat, scor 2-2, intr-o partida contand pentru etapa cu numarul XV din Premier League. Meciul a avut de toate: patru goluri, ratari mari, gafe pe masura, ritm intens. Formația lui Jose Mourinho a avut puterea sa revina de doua ori, dupa ce a fost condusa cu 1-0 și 2-1.

- ”Diavolii” au dat lovitura la Torino, spre satisfacția lui Jose Mourinho, un tradițional rival al ”Batranei Doamne” din perioada in care o antrena pe Inter Milano, cu care a reușit, in 2010, tripla istorica (inclusiv Liga Campionilor). Daca la meciul-tur, de pe ”Old Trafford”, terminat 0-0, le-a facut…

- Marți vor avea loc primele partide din etapa a treia a grupelor Champions League. Cristiano Ronaldo se va deplasa cu Juventus in Anglia, pentru a juca impotriva fostei sale echipe Manchester United. In alta partida a serii, Real Madrid va incerca sa depașeasca perioada grea prin care trece și sa se…

- Presa din Anglia a aflat cat o costa pe Manchester United sa ii ofere lui Jose Mourinho confortul dorit. Tehnicianul portughez nu a vurt sa stea intr-o casa in Manchester, ci a preferat o camera de hotel, scrie Mediafax.Potrivit dailymail.co.uk, The Special One locuiește intr-un apartament…

- Presa din Anglia a aflat cat o costa pe Manchester United sa ii ofere lui Jose Mourinho confortul dorit. Tehnicianul portughez nu a vurt sa stea intr-o casa in Manchester, ci a preferat o camera de hotel.

- Aflat de ceva timp in conflict cu Jose Mourinho, Paul Pogba nu mai are voie sa discute cu presa, dupa cum a lasat sa se ințeleaga mijlocașul francez la finalul partidei dintre Manchester United și Valencia (0-0, din Champions League). In alta ordine de idei, antrenorul portughez are cele mai mari sanse…

- Demis de la CFR Cluj dupa doar 3 partide, Edi Iordanescu nu sta departe de sportul care l-a consacrat si este activ pe retelele de socializare. Ultima postare a tehnicianului roman a fost despre campionatul Angliei, Premier League.

- Presa engleza a scris ca atacantul formatiei Brighton Florin Andone este refacut si ar putea debuta, sambata, pe Etihad Stadium, in partida contra campioanei Manchester City, scrie News.ro. In varsta de 25 de ani, Andone a fost transferat, in aceasta vara, de la Deportivo La Coruna…