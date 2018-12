Manchester United merge ”ceas” dupa numirea lui Ole Gunnar Solskjaer. ”Diavolii” au castigat al treilea meci consecutiv sub comanda nordicului. Ultima victima s-a numit Bournemouth, de care starurile lui United nu au avut mila. 4-1 a fost scorul final, scrie Mediafax.

Balul a fost deschis de Paul Pogba. Dupa 5 minute de joc, campionul mondial a finalizat din interiorul careului, la capatul unei faze spectaculoase cu Rasford in prim-plan. Francezul si-a trecut in cont dubla, in minutul 33, dar pana la pauza s-a mai punctat de doua ori. Rashford a dus ecartul lui United la 3 lungimi, iar…