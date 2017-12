Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City s-a impus in fața celor de la Newcastle, 1-0, și se pregatește de primul sau titlu in Premier League. Are 15 puncte in fața locul 2 dupa al 11-lea succes la rand in deplasare. Numai recorduri. Unde e Pep Guardiola e fotbal, e spectacol, e o echipa invincibila. ...

- Manchester City a reusit a 18-a sa victorie consecutiva a in Premier League, 1-0 cu Newcastle United, in deplasare, miercuri seara, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Angliei. Echipa antrenata de Pep Guardiola are acum drumul deschis pentru a egala inainte de finalul anului recordul…

- Formatia Manchester City, liderul campionatului Angliei, a invins, miercuri seara, in deplasarem cu scorul de 1-0, echipa Newcastle United, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Angliei. Pentru Manchester City a fost a 18-a victorie consecutiva in Premier League.Golul a fost marcat…

- Antrenorul Jose Mourinho considera ca suma de 300 milioane lire sterline cheltuita de Manchester United de la numirea sa in postul de antrenor "nu este suficienta" pentru a se putea lupta cu rivala sa Manchester City pentru titlul de campioana a Angliei "Nu, aceasta suma nu este suficienta.…

- Desi oferta fotbalistica a zilei de miercuri nu este una extraordinara, avem un numar satisfacator de evenimente pe care putem investi pentru a inregistra noi castiguri. Ne indreptam atentia chiar spre cele mai tari dispute programate, Milan – Inter, super-derby-ul sferturilor de finala din Cupa Italiei…

- Ocupanta locului 2 din Premier League, Manchester United, nu a reusit decat o remiza cu mai modesta Burnley, 2-2, marti seara, pe Old Trafford, in etapa a 20-a din prima liga valorica engleza de fotbal. Oaspetii, locul 7 in clasament, au fost la un pas de a produce o mare surpriza, conducand…

- Tehnicianul lui Manchester United, Jose Mourinho, susține ca "greșelile copilarești" ale elevilor sai au facut ca "diavolii roșii" sa obțina doar un egal pe terenul lui Leicester City (2-2). Declarația a fost facuta in cadrul conferinței de presa organizate dupa terminarea partidei de la Leicester.…

- Manchester United a scapat printre degete victoria pe terenul celor de la Leicester, formatia pregatita de Jose Mourinho fiind egalata (2-2) la ultima faza a disputei din runda cu numarul XIX din Premier League. Manchester City isi continua parcursul fara cusur din campionat: 4-0 cu Bournemouth. In…

- Manchester City continua marșul triumfal din Premier League. Echipa lui Guardiola a obținut o noua victorie categorica, 4-0 cu Bournemouth, intr-un meci din etapa a 19-a din Premier League. Cetațenii au deschis scorul in minutul 27, prin Aguero, care a inscris cu capul dupa o centrare perfecta a lui…

- Liverpool s-a impus cu 4-0 pe terenul celor de la Bournemouth, intr-o disputa care a facut parte din etapa cu numarul XVIII din Premier League. Tot cu trei puncte a plecat si Manchester United din deplasarea cu West Bromwich, scor 2-1. Lider detasat se mentine Manchester City.

- Manchester City nu are adversar in Premier League in acest sezon. "Cetațenii" au demolat-o sambata și pe Tottenham (4-1), reușind al 16-lea triumf consecutiv in campionat. Record egalat pentru Guardiola versiunea Barcelona 2010-2011. Managerul a ajuns la doar 3 victorii distanța de performanța de top,…

- Manchester City a bifat a 16-a victorie consecutiva in Premier League, dupa ce a invins-o pe Tottenham, sco 4-1, in etapa a XVIII-a. Echipa lui Guardiola este de neoprit in campionatul Angliei, avand un avans de 14 puncte fata de urmatoarele doua clasate: Manchester United (are un joc in minus) si Chelsea.

- Manchester City a castigat cu 4-0 meciul jucat pe terenul celor de la Swansea, intr-o disputa contand pentru etapa cu numarul XVII din Premier League. "Cetatenii" stabilesc astfel un nou record pentru prima liga engleza de fotbal: 15 victorii consecutive.

- Manchester City a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 4-0 (2-0), formatia Swansea, in etapa a XVII-a a campionatului englez de fotbal, Premier League. City a stabilit recordul de victorii la rand in campionatul din Anglia - 15. Golurile au fost marcate de David Silva '27 si '52, de Bruyne…

- Formatia Chelsea a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Huddersfield, in etapa a XVII-a a campionatului Angliei, si a egalat in clasament pe Manchester United, care joaca, miercuri, pe teren propriu, cu Bournemouth.Pentru Chelsea au marcat Bakayoko (23), Willian (43) si Pedro…

- Manchester Ciry s-a impus pe terenul rivalei Manchester United, scor 2-1, si s-a distantat la 11 puncte in fruntea clasamentului din Premier League. La finalul meciului de pe “Old Trafford” a avut loc o incaierare generala.

- Manchester City s-a impus pe teren celor de la Manchester United, 2-1, și s-a distanțat la 11 puncte in fruntea clasamentului din Premier League. Jose Mourinho, managerul lui Manchester United le-a cerut adversarilor, pe un ton ridicat, sa dea muzica mai incet in vestiar: "Aratați puțin respect și cand…

- Liderul din Premier League, Manchester City, a reușit sa o invinga pe rivala locala Manchester United, chiar pe Old Trafford. Echipa pregatita de Pep Guardiola a caștigat cu scorul de 2-1 și s-a desprins la 11 puncte de United in clasament.

- Manchester City a castigat la limita derbiul cu rivala Manchester United, scor 2-1, in etapa a XVI-a din Premier League. Aflata la a 14-a victorie consecutiva in campionatul Angliei, echipa lui Pep Guardiola s-a distantat la 11 puncte in fruntea clasamentului.

- MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY LIVE PREMIER LEAGUE. Jose Mourinho și Josep Guardiola se întâlnesc din nou, duminica, în derby-ul orașului Manchester, dar "meciurile" dintre United și City au început deja, înaintea…

- Manchester City a invins-o cu 2-1 pe West Ham United, duminica, in etapa a 14-a din campionatul Angliei , bifand a 13-a victorie la rand in Premier League. Echipa antrenata de Pep Guardiola se afla acum la un singur meci distanța de a egala recordul de succese consecutive in prima liga engleza. Manchester…

- Manchester City s-a impus cu 2-1 in fața celor de la West Ham, aceasta fiind a 20-a victorie in ultimele minute in toate competițiile. Echipa lui Guardiola poate avea 14 succese consecutive in Premier League daca invinge duminica pe Old Trafford in meciul cu Manchester United. Ar bate recordul lui Preston…

- Manchester City a castigat greu, in minutul 83, meciul cu West Ham, din etapa cu numarul XV, rezultat in urma caruia a bifat al 13-lea succes consecutiv din Premier League. Formatia lui Pep Guardiola se mentine lider detasat, cu un avans de opt puncte fata de Manchester United (cele doua se vor duela…

- Echipa de fotbal Arsenal Londra a fost invinsa, sambata seara, de Manchester United cu 1-3, pe teren propriu, in derby-ul etapei a 15-a din Premier League, in fața a aproape 60.000 de spectatori aflați in tribunele Emirates Stadium. Manchester a condus la pauza cu 2-0, prin golurile reușite…

- Manchester United a castigat derby-ul cu Arsenal de pe "Emirates Stadium", scor 3-1, la capatul unui meci extrem de spectaculos (etapa a XV-a din Premier League). Aflata la a patra victorie consecutiva in campionatul Angliei, trupa lui Jose Mourinho se afla la cinci puncte de Manchester City, formatie…

- Echipa de fotbal Chelsea s-a impus cu scorul de 3-1 (2-1) sambata in fața celor de la Newcastle United, in etapa a 15-a din Premier League, și a ajuns la 32 de puncte in clasament, pe locul 3, la egalitate insa cu ocupanta locului secund, Manchester United. Pe Stamford Bridge, în fața…

- Manchester United continua cursa de urmarire a liderului din Premier League, Manchester City. In etapa intermediara din prima liga din Anglia, „diavolii” s-au impus spectaculos cu 4-2 in deplasare pe terenul formatiei Watford

- Manchester United s-a apropiat la o distanța de 5 puncte de liderul Manchester City, dupa victoria obținuta in deplasare cu Watford, scor 4-2. Pentru "diavolii roșii" o dubla a reușit Ashley Young.

- Biletul zilei din fotbal, 28 noiembrie. Trei jocuri din Premier League. Biletul Zilei din fotbal de azi conține pronosticuri pentru trei meciuri din Premier League, ce conteaza pentru etapa cu numarul 14. Am ales sa mizam pe Leicester vs Tottenham, West Brom vs Newcastle și Watford vs Manchester United.…

- Manchester City s-a impus la limita, cu mari emotii, scor 2-1 in meciul sustinut in cadrul etapei a XIII-a din Premier League pe terenul celor de la Huddersfield. Rezultatul ii mentine pe „cetateni” pe primul loc in clasament, avestia fiind neinvinsi in actuala editie de campionat.A

- Meciul Liverpool – Chelsea s-a incheiat 1-1, in etapa a 13-a din Premier League. "Cormoranii" au deschis scorul in minutul 65, insa echipa lui Conte a reușit sa egaleze in finalul intalnirii. Gazdele aveau ocazia sa o egaleze pe Chelsea la puncte și sa urce pe locul 4 in clasament, in cazul unui succes.…

- Zlatan Ibrahimovici a jucat 13 minute in meciul caștigat de Manchester United cu 4-1 in fața lui Newcastle, in etapa a 12-a din Premier League. Suedezul s-a intors in echipa lui Mourinho dupa o accidentare, care l-a ținut in afara terenului vreme de șapte luni. Atacantul, in varsta de 36 de ani, a suferit…

- Noul manager al clubului britanic West Ham United, David Moyes, si-a ales colaboratorii: Alan Irvine si Stuart Pearce au semnat deja contractele cu echipa din Londra, iar Moyes incearca sa-l aduca alaturi de el si pe Billy McKinlay de la Sunderland. Moyes a preluat conducerea tehnica a echipei…

- Chelsea s-a impus cu 1-0 in partida cu Manchester United, pe Stamford Bridge, in etapa a XI-a a campionatului Angliei. In alt meci al serii, Manchester City a invins-o cu 3-1 pe Arsenal, consolidandu-si astfel primul loc in clasament. Echipa pregatita de Pep Guardiola a ajuns la a noua victorie consecutiva…

- Runda a XI-a din Premier League programeaza astazi un meci foarte interesant intre West Ham si Liverpool, jocul fiind programat la ora 19:30. Inaintea acestui meci „cormoranii” sunt pe locul 6 cu 16 puncte in timp ce gazdele sunt pe 16 cu 9 puncte.A

- Campionatul Angliei vine in acest week-end cu doua derby-uri incinse, programate in etapa a 11-a. Este vorba despre Chelsea - Manchester United si Manchester City - Arsenal, meciuri extrem de importante in clasament in lupta pentru titlu. "Atat Chelsea, cat si Manchester United, tintesc victoria in…

- Etapa cu numarul zece in Premier League a consemnat in weekend un derby foarte important pentru lupta pentru titlu: intalnirea dintre Manchester United si Tottenham, pe stadionul Old Trafford. Anterior disputarii acestui meci, cele doua echipe erau la egalitate in clasament, pe locurile 2 si 3, la cinci…

- Echipa de fotbal Manchester United a invins sambata pe Tottenham Hotspur cu scorul de 1-0 (0-0), in derby-ul etapei a zecea din Premier League, disputat pe Old Trafford. Singurul gol al partidei a fost reușit în minutul 81 de Anthony Martial, de la Spurs lipsind însa golgheterul…

- Manchester United a reușit o victorie pe teren propriu in compania celor de la Tottenham cu scorul de 1-0. Francezul Anthony Martial a fost autorul singurului gol din partida de pe Old Trafford. Aceasta victorie le-a permis "diavolilor roșii" sa se apropie la doar doua puncte de liderul, Manchester…

- Anglia, etapa a 10-a. Avancronica partidei de fotbal Manchester United – Tottenham Hotspur. Derby-ul etapei va fi transmis LIVE pe Eurosport 1 impreuna cu alte trei partide ale etapei. Sambata, 14:30 – Manchester United v Tottenham Hotspur Derby-ul etapei da drumul seriei de meciuri transmise LIVE de…

- Tottenham a castigat fara drept de apel partida de pe teren propriu impotriva celor de la Liverpool, scor 4-1, contand pentru etapa a IX-a din Premier League. Gratie acestei victorii, Tottenham a egalat-o la puncte pe Manchester United, ocupanta locului doi in clasament.

- Manchester City a castigat la scor de neprezentare, 3-0 (1-0) jocul sustinut in runda a IX-a din Premier League pe teren propriu cu Burnley.A „Cetatenii” au profitat de esecul neasteptat a celor de la United, care au pierdut cu 2-1 jocul de la Huddersfield si s-au distantat la cinci puncte in fruntea…

- Manchester United a inregistrat prima infrangere din acest sezon in Premier League fiind invinsa in deplasare de nou-promovata Huddersfield cu 2-1, sambata seara, in etapa a 9-a. În clasament, MU se afla acum la cinci puncte de vecina sa, care este lider în Premier League, Manchester…

- Manchester United a suferit, sambata, prima infrangere din actualul sezon din Premier League (etapa a IX-a), echipa pregatita de Jose Mourinho fiind invinsa cu 2-1 de nou-promovata Huddersfield. Manchester City s-a distantat in fruntea clasamentului, dupa ce s-a impus in meciul de pe teren propriu contra…

- Manchester United a pierdut azi pe terenul nou-promovatei Huddersfield, scor 1-2, și a pierdut contactul cu liderul Manchester City. Dupa o prima repriza modesta, "diavolii" s-au vazut conduși cu 0-2 inca din minutul 33, dupa golurile lui Mooy și Depoitre. Elevii lui Mourinho au continuat evoluția slaba…

- Manchester United are 6 victorii și o remiza in cele 7 etape scurse pana acum. E pe locul 2, la egalitate cu Manchester City, care are un gol in plus. Liverpool este pe 7, cu 12 puncte. Are o singura infrangere, 0-5 cu Manchester City. Azi cele doua se intalnesc, de la ora 14:30. Liverpool și Manchester…

- Manchester United i-a propus lui Mourinho prelungirea contractului. ”The Special One” este dorit inca cinci ani pe Old Trafford. Jose Mourinho este foarte aproape sa semneze un nou contract cu Manchester United. Presa engleza sustine ca „diavolii” i-au oferit portughezului o intelegere pe cinci ani,…

- Echipa Manchester City s-a impus cu scorul de 1-0 in fața campioanei en titre, Chelsea, in derby-ul etapei a 7-a din Premier League, disputat sambata pe stadionul "Stamford Bridge" din Londra, in fața a 41.530 de spectatori. "Cetațenii" au marcat unicul gol al partidei…

- Reusita lui Kevin de Bruyne (67') a stabilit invingatoarea in derbiul dintre Chelsea si Manchester City, "cetatenii" impunandu-se meritat pe "Stamford Bridge" cu 1-0. Succesul duce echipa lui Pep Guardiola pe prima pozitie din Premier League, diferenta dintre City si concitadina Manchester United fiind…