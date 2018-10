Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea a terminat la egalitate partida disputata pe teren propriu in compania celor de la Liverpool, scor 1-1, dupa ce a fost egalata in minutul 89. Echipa lui Maurizio Sarri se afla pe poziția a treia din campionat, dupa Manchester City și Liverpool.

- Formatia Arsenal Londra a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Everton, in ultimul meci al etapei a sasea a campionatului Angliei.Golurile au fost marcate de Lacazette ’56 si Aubameyang ’59. Lider in clasament este Liverpool, cu 18 puncte, urmata de Manchester…

- Manchester City a invins la scor de neprezentare nou-promovata Fulham, scor 3-0, si a urcat pe locul trei in Premier League dupa cinci etape, la doua puncte distanta de Chelsea si Liverpool, ocupantele primelor doua pozitii din cel mai bogat campionat din Europa.

- Vera Cohen (102 ani) și sora ei, Olga Halon (97 de ani), sunt cele mai batrane suportere ale lui Manchester City. Cele doua au devenit abonate ale clubului in 1930 și de atunci sunt nelipsite de la meciurile pe care “cetațenii” le joaca pe teren propriu. Campioana Angliei le-a onorat pe cele mai batrane…

- Liverpool s-a impus in derby-ul etapei cu numarul cinci din Premier League, impotriva lui Tottenham, scor 2-1, si este pe locul doi in cel mai bogat campionat din Europa, cu 15 puncte din tot atatea posibile, la egalitate cu liderul Chelsea.

- Manchester City și Chelsea conduc topul cheltuielilor in acest deceniu, iar Monaco și Liverpool pe cel al vanzarilor. Cursa nebuneasca pe piața transferurilor din Europa a inregistrat un mic recul in 2018. ...

- Chelsea și Manchester City se intalnesc astazi in Supercupa Angliei, de la ora 17:00, pe Wembley. Partida e in direct la TV Digi Sport și in format liveSCORE pe GSP.ro. Londonezii sunt deținatorii Cupei, in timp ce trupa lui Pep Guardiola a caștigat campionatul, fiind prima echipa care ajunge la 100…

- Manchester City are ca obiectiv cucerirea unui al doilea titlu consecutiv in Premier League, insa Pep Guardiola, antrenorul "cetațenilor", este de parere ca echipa sa nu va mai repeta sezonul de anul trecut și nu va mai dobori alte recorduri. Tehnicianul spaniol vede o lupta stransa pentru titlul de…