- Formatia Liverpool a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0,echipa Sheffield United, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei potrivit news.roGolul a fost marcat de Wijnaldum, in minutul 70. Partidele Bournemouth – West Ham, Aston Villa - Burnley, Chelsea – Brighton,…

- Manchester United, care a debutat sezonul in forta, dupa 4-0 cu Chelsea, a obtinut doar o remiza, 1-1, pe terenul lui Southampton, sambata, in uvertura etapei a 4-a a campionatului de fotbal al Angliei.

- Formatia Petrolul Ploiesti a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din etapa a treia a Ligii a II-a potrivit news.roGolurile invingatorilor au fost marcate de Arnautu ’14, ’30 si Zaharia ’56. Pentru gazde a inscris Gliga, in minutul…

- ​Manchester City a remizat, sâmbata seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Tottenham Hotspur, într-un meci din etapa a doua a campionatului Angliei, informeaza News.ro.Gazdele au marcat prin Sterling ’20 si Aguero ’35. Pentru Tottenham au înscris Lamela ’23…

- Jucatorii Sead Kolasinac și Mesut Ozil au ratat startul noului sezon din Premier League și victoria lui Arsenal din prima etapa in fața celor de la Newcastle, scor 1-0, din cauza unor probleme de securitate, potrivit Mediafax.Clubul londonez a precizat ca absența celor doi fotbaliști se datoreaza…

- Echipa Tottenham a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia Aston Villa, in prima etapa a campionatului Angliei, scrie news.ro.Pentru Tottenham au marcat Ndombele (73) si Kane (86, 90), in timp ce pentru Aston Villa a punctat McGinn (9). Citește și: George Pușcaș…

- Manchester City, campioana en titre a Angliei, a invins fara drept de apel in deplasare, cu scorul de 5-0, formatia West Ham United, sambata, in prima etapa a noii editii din Premier League. Internationalul englez Raheem Sterling a reusit un hat-trick pentru "Cetateni", in minutele 51,…

