Conform statisticilor britanice, 75% dintre englezi admit ca obișnuiesc sa mearga cu telefonul in mana. 65% dintre aceștia au avut cel puțin un moment in care au dat peste cineva din cauza ca erau cu ochii in ecranele telefoanelor mobile. Prin urmare, autoritațile au amenajat doua benzi de 75 de metri, care au fost instalate in cartierul Spinningfields din centrul orașului Manchester.

De-a lungul bulevardului Hardman, o strada pietonala aglomerata inconjurata de baruri, magazine și restaurante, a aparut un pavaj special cu marcaje care contureaza benzile de mers separate pentru utilizatorii…