- Un barbat thailandez a impuscat fatal sase membri ai familiei sale, inclusiv pe cei doi copii ai sai pentru ca apoi sa se sinucida dupa o petrecere de Revelion, scrie Reuters, potrivit news.ro.Suscheep Sornsung, in varsta de 41 de ani, a venit acasa de la petrecere si a inceput sa se certe…

- Atacul cu cutitul care s-a produs luni seara intr-o gara din orasul Manchester din Marea Britanie si care s-a soldat cu trei raniti, intre care si un politist, este tratat ca incident terorist, a anuntat...

- Cel putin opt persoane au fost ranite dupa ce un individ a intrat cu vehiculul in multimea care participa la festivitatile de Revelion de la Tokyo, a declarat un reprezentant al Politiei japoneze, care a adaugat ca incidentul este un ...

