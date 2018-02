Stiri pe aceeasi tema

- Mancatul emotional. Cum scapam de el pentru a putea slabi si a ajunge in forma! Tocmai de aceea industria de fitness se adapteaza problemelor cu care se confrunta din ce in ce mai multi oameni. Conceptul revolutionar Bodyshape Transformation Center, lansat de romanca Irina Alionte, mai intai peste…

- Una dintre cele mai mari temeri ale oamenilor este infarctul, insa cei mai multi dintre acestia nu stiu ca exista posibilitatea de a scadea considerabil sansele ca acest lucru sa se intample

- ASF a elaborat o prima forma a unui proiect de lege care va reglementa statutul firmelor de asigurare mutuale in Romania. Aceasta nișa, extrem de populara in Franța și Germania, presupune asocierea a sute sau mii de acționari cu activitate dintr-un anumit domeniu in scopul de a iși achiziționa la prețuri…

- Este posibil sa slabești chiar și înainte de a merge la culcare? Sigur ca da. Metabolismul funcționeaza în permanența, dar trebuie sa apelezi la anumite strategii pentru a-l menține mereu activ.

- iOS 11.3 va aduce mult asteptata solutie la problema incetinirii iPhone-urilor mai vechi, Apple planuind integrarea unor optiuni software care vor putea dezactiva limitarea artificiala. Acum ca versiunea Beta 2 a actualizarii software a fost lansata pentru dezvoltatorii de aplicatii, avem si primele…

- Nu scapam de viroze. Potrivit datelor Directiei Sanatate, saptamana trecuta, numarul imbolnavirilor a crescut cu 12 la suta si a ajuns la 2135. Potrivit specialistilor, cele mai multe cazuri au fost inregistrate la copii.

- Stresul la copii apare și din cauza numarului prea mare de teme. Un volum foarte mare de teme, de sarcini la o varsta timpurie poate debalansa echilibrul fragil al copilului și astfel apare mini-depresia. Consecința stresului la copil este blocajul, situație in care nu mai poate ține pasul cu ceilalți,…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura presedintia rotativa a Consiului UE, a facut ironii pe seama „modelului romanesc“, afirmand ca nu are cu cine lucra la Bucuresti, pentru ca oficialii romani ajung in „cateva luni la arest, unul cate unul“.

- Mulți dintre consumatorii din Romania se revolta pe internet asupra prețurilor de la promoții și reduceri și acuza companiile ca, de fapt, acestea nu exista și sunt inventate. Libertatea l-a intrebat pe Iulian Stanciu , directorul general eMag și proprietarul Flanco, sa ne spuna cum se formeaza prețurile…

- Tu te plingi ca mila nu-i? Mai astepti tu mila lui? Haina el ti-o ia din cui, Piinea de pe masa. Casa ta, si ei stapini! Prindeti ce va cade-n mini, Si-i loviti la mir, romani, Ca-i la voi acasa. Numai temniti ne-au zidit, Numai lanturi au gatit, Numai cuie-au faurit, Cruci de schingiuire; Dar, pe mosi…

- Coperta pregatita de revista americana Vanity Fair pentru editia anuala dedicata Hollywood-ului a starnit zambete si glume pe retelele de socializare. Motivul este neatentia editorilor de imagine care au lasat cam multe maini si picioare in cadru.

- Tom Cruise a confirmat in prima sa postare pe Instagram ca numele celui de al 6-lea sau film din celebra franciza de actiune este "Mission: Impossible - Fallout", relateaza Press Association. Starul de la Hollywood a postat pe reteaua de socializare o imagine a unei clachete…

- Programul educațional Ajungem MARI a prelungit pana pe 1 februarie inscrierile la voluntariat in centre de plasament. Nevoia de voluntari in centre de plasament este foarte mare și Ajungem MARI cauta 1.000 de oameni serioși și implicați care sa dedice 3 ore pe saptamana copiilor și tineri instituționalizați,…

- Ce spune actrița Tora Vasilescu despre soțul ei de origine croata, pe nume Alain. Aceasta s-a retras din lumina reflectoarelor, in urma cu cațiva ani și este foarte fericita și mulțumita de viața ei. Tora Vasilescu și soțul ei formeaza un cuplu solid, dar și foarte discret, de mai mulți ani. Chiar daca…

- Decretul de desemnare a Vioricai Dancila, publicat in Monitorul Oficial, a fost scris greșit, pentru ca s-a omis al doilea nume, Vasilica. Documentul a fost publicat in ultima parte a Monitorului Oficial de miercuri seara, dupa anunțul șefului statului privind decizia de a o accepta pe Dancila ca premier…

- Un bun imobil care apartine societatii New Home Construct SA, firma fondata de Mihai Sergiu Ceacireanu, Mihaela Gavan, Camelia Eugenia Bujor, Catalin Vasile Dumitru, Liviu Dumitrascu, va fi scos la mezat. Important de mentionat este faptul ca, prin prisma fostului actionar, Mihai Sergiu Ceacireanu,…

- Internationalul roman Andrei Radoi, component al echipei de rugby Timisoara Saracens, spune ca banatenii isi doresc sa castige si partida retur cu RC Batumi, din semifinalele Continental Shield, si sa dispute finala competitiei. ''Meciul care va avea loc sambata, pe Cluj Arena,…

- Vremea se încalzește din nou începând de marți. Miercuri, temperaturile maxime vor ajunge la 10 grade Celsius, iar în unele zone ale țarii ninsorile vor fi înlocuite cu ploi.

- Holly Butcher, din New South Wales, Australia, a redactat o scrisoare in ultimele zile de viața și și-a rugat familia ca textul sa fie facut public dupa ce moare, potrivit Independent. Pe 4 ianuarie, fata a pierdut lupta cu Sarcomul Ewing, o tumora maligna osoasa foarte agresiva, care apare…

- Apare un element nou in discursul PSD. A intrat oarecum fraudulos, lansat cu totul pe neasteptate de premierul Mihai Tudose. Nu a fost discutat intai cu conducerea partidului, cu Liviu Dragnea. Din moment ce s-a convocat de urgenta o sedinta CEx inseamna ca a cazut ca un trasnet. Mihai Tudose propune…

- Un controversat primar PSD a fost pradat sambata dupa-masa de hoti. Potrivit unor surse din Politie, primarul a ramas fara mai multe bijuterii si ceasuri. Primarul sustine ca hotii i-au furat doar ceasuri. Edilul s-a laudat pe Facebook cu poze in care apare cu un lant de aur la gat si cu un ceas de…

- Un OZN a fost „filmat" în Târgoviste, sustine o pagina de Facebook foarte populara. Clipul a fost postat pe internet ieri si a facut deja a facut zeci mii de victime. Multi internauti s-au amuzat pe seama lui, dar altii l-au luat de buna. Cel ce a postat videoclipul…

- Mircea Geoana, fost ministru de Externe al Romaniei, este casatorit cu Mihaela Geoana și au impreuna o fiica, Ana Maria. Tanara face senzație peste Ocean. Vezi galeria foto + 4 + 4 Ana Maria Geoana este studenta la Facultatea de Medicina in Pennsylvania și are o viața pe care orice tanar ar invidia-o.…

- Irina Columbeanu a facut publica o inregistrare in care apare alaturi de un baiețel de origine asiatica pe care il numește fratele sau. Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de…

- Ardeii capia contin o substanta denumita capsaicina care ajuta la arderea grasimilor. Este eficienta in stimularea metabolismului si ajuta la pierderea in greutate. Capsaicina apare si in ardeiul iute insa, concentratia din ardei capia este mult superioara, fapt ce explica si gustul placut al acestuia.Pigmentul…

- Sportul reprezinta fara discuții cea mai buna metoda de a elimina caloriile acumulate in perioada aglomerata a Sarbatorilor. Francezii de la L'Equipe au alcatuit un top al sporturilor care te ajuta sa scapi de calorii. In ceea ce privește sporturile de echipa, handbalul este cel mai indicat pentru arderea…

- Craciun mai cald decat in mod obișnuit Foto: Arhiva Astazi este prima zi a minivacantei de Craciun. În acest an, perioada sarbatorilor de iarna se caracterizeaza printr-o încalzire accentuata a vremii, a spus, la Radio România Actualitati, meteorologul Alina Serban: …

- Dupa ce Florin Salam a dezvaluit in exclusivitate pentru spynews.ro ca nu are de gand sa se impace cu Roxana Dobre, aceasta a facut ceva cu totul neasteptat, care cu siguranta va starni multe critici dure.

- Bolile care te vor impiedica sa obții permisul auto. Ministerul Sanatații a lansat un proiect de act normativ care restricționeaza dreptul de conducere a unui autovehicul de catre persoanele care au anumite boli. Romanilor cu probleme cardiace sau diabet le va fi mai dificil sa obțina permisul auto,…

- Prințul Charles, fiul reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, și moștenitorul Coroanei Britanie a aterizat, vineri seara in jurul orei 23.10 pe Aeroportul Baneasa din București. Prințul de Wales a venit in Romania pentru a participa la funeraliile regelui Mihai, cel care este verișor de gradul al…

- Traficul rutier va fi restricționat, incepand de vineri dupa-amiaza, in Capitala, in zona Catedralei Patriarhale și la Gara CFR Baneasa, pentru funeraliile Regelui Mihai I, potrivit news.ro. Conform Brigazii Rutiere, vineri, circulația va fi restricționata, incepand cu ora 16.00, pe Aleea Colina Bucuriei…

- Traim vremuri agitate, intr-o societate alerta, unde toata lumea pare sa se grabeasca sa ajunga undeva sau sa se intoarca de altundeva. Asta ne ajuta sa fim mai eficienti, mai productivi si de multe ori sa ne depasim propriile limite. Problema este ca uneori nu stim sau nu putem sa luam o pauza si ajungem…

- Deși tremuratul este considerat semnul esențial al bolii Parkinson, peste jumatate dintre pacienți nu au acest simptom. Mai mult, pana sa apara manifestari la nivelul membrelor, pot trece chiar și 15 ani.

- Parlamentul a reusit o premiera miercuri. Legea privind statutul magistratilor, care face parte din pachetul de legi pe Justitie, apare ca deja adoptata pe data de 6 decembrie, de catre Camera Deputatilor, potrivit paginii online a Senatului. Insa la aceasta ora inca nu s-a terminat dezbaterea proiectului…

- Prin munca poți ajunge oriunde vrei. E mesajul romancei Simona Halep, intr-un interviu acordat in exclusivitate Alinei Alexoi. De Ziua Naționala, numarul 1 in tenisul feminin spune cu mandrie: Și eu sunt Romania.

- Cum arata Oana Roman in urma cu doi ani. Vedetra a postat o imagine emoționanta cu fetița ei, care atunci a vea doar 10 luni. Fotografia a fost realizata chiar de 1 Decembrie. Oana Roman a slabit mult in ultimii doi ani, iar acest lucru se vede clar in cea mai recenta imagine postata de aceasta pe contul…

- CS Mioveni, surpriza placuta a ultimelor ediții din Cupa, iși propune ca și in acest an sa aiba un parcurs cat mai lung. Tehnicianul Laurențiu Roșu, recent instalat pe banca argeșenilor, spera ca echipa sa va reuși sa o elimine pe Gaz Metan, in meciul ce va avea loc azi, de la ora 17:30. ...

- Incepand cu data de 4.12.2017, planificarea mijloacelor de transport se va modifica astfel: - traseul 49 se va prelungi de la Cimitirul „Petru si Pavel" pana la Complex „Roua"; - se va infiinta traseul de microbuz numarul 18 care va circula pe itinerariul: Tatarasi Sud –– Str. Ignat - Str. Aurel Vlaicu…

- Calareste motociclete, se bate cu niste campioni la judo si mângâie leoparzi, lucruri obisnuite pentru liderul de la Kremlin. Calendarul în care apar fotografiile liderului rus, Vladimir Putin, a fost tiparit în șase mii de exemplare.

- Cadourile de Craciun se transforma in fapte bune pe 30 noiembrie la Carrefour, unde voluntarii programului educational „Ajungem MARI" au pregatit cadouri confectionate alaturi de copiii din centre de plasament, concert, face-painting si ateliere creative.Voluntarii „Ajungem ...

- Cel mai probabil, daca ai probleme cu greutatea, nu este din cauza grasimii, ci din cauza unei aciditati excesive, este de parere profesorul internațional de yoga Dana Tupa. In același timp, cunoscutul profesor de yoga afirma ca atunci cand avem un organism acidic, existența oxigenului in corp este…

- La Editura Grai Romanesc a Episcopiei Covasnei și Harghitei se afla in curs de editare volumul Lumini pe calea slujirii pastorale purtand semnatura Preasfințitului Andrei Moldovan, Episcopul Covasnei și Harghitei, prefața de de arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ica jr., ediție ingrijita de pr. drd. Laurențiu-Gabriel…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a explicat, luni, de ce a cerut o ancheta in ceea ce priveste scumpirea produselor alimentare, in special a oualor, produse care si-au dublat pretul in ultimele saptamani.

- Liviu Varciu, primele declarații despre cel de-al treilea copil.Prezentatorul tv are doua fete, dar iși dorește și un baiat, așa ca are planuri mari pentru viitor. Acesta a ales deja și numele viitorului bebeluș. Liviu Varciu nu renunța la ideea de a avea și un baiețel, deși a devenit recent tatal unei…