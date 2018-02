Mancatul emotional. Cum scapam de el pentru a putea slabi si a ajunge in forma!

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova, a raspuns interpelarii formulate de senatorul social democrat de Bacau, Miron Smarandache, ce a avut ca tema sustinerea programelor de „smart city”. „Conceptul de «smart city» incepe sa prinda contur in Romania, cu toate ca,…

- De foarte multe ori, din pricina stresului cotidian și a emoțiilor negative, cadem in capcana a ceea ce se numește mancatul emotional. Ajungem sa ne umplem golurile emoționale, frustrarile, apeland la mancare, iar acest comportament compulsiv se rasfrange asupra...

- Basarabeanul Mihail Zaiaț și colegul sau, Cristian Chitucea, au pus la punct detaliile acestui eveniment și au fost susținuți de Primaria Reșița, Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița, Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița și Asociația Județeana de Fotbal Caraș-Severin. Studenți basarabeni…

- Peste 5.000 bunuri inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute au fost descoperite de politisti in Vama Giurgiu. Sase cetateni turci, sase cetateni romani si un cetatean moldovean sunt cercetati de oamenii legii.

- "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de ieri la Strasbourg in contextul in care Parlamentul European dezbate maine, in plen, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi sistemul judiciar. Cu toate acestea, nu stim nimic oficial despre programul ministrului…

- Deputatul european Siegfried Muresan critica faptul ca desi ministrul Justitiei Tudorel Toader se afla inca de luni la Strasbourg, in perspectiva dezbaterii pe tema influentei reformelor din Justitiei asupra statului de drept, programul oficial al acestuia nu este cunoscut, el apreciind ca ministrul…

- Anamaria Prodan are o sora mai mica, care nu este la fel de cunoscuta ca ea și care este stabilita de mulți ani in America. Impresara Anamaria Prodan, in varsta de 45 de ani , are o sora mai mica pe nume Anca. Aceasta este stabilita de foarte mulți ani in America, acolo unde este și casatorita. Zilele…

- Bogdan Adrian Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a încetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii si familia sunt absoluti socati de moartea fulgeratoare a tânarului antreprenor.

- Ce ii putem oferi unui bebelus in afara de iubire, afectiune si atentie? Este o intrebare pe care noi, parintii de pici, ne-o punem zilnic. Universul unui bebelus cu varsta cuprinsa intre 0 si 12 luni este greu de inteles pentru noi, adulții. Insa, in ciuda complexitatii sale, exista numeroase studii…

- Cea de a 7-a ediție Startup Weekend Cluj va avea loc în perioada 2-4 martie 2018 la sediul companiei Telenav. Echipele, formate din tineri cu pasiune și înclinație catre antreprenoriat, vor avea la dispoziție 54 de ore sa realizeze un concept viabil al unei idei de afaceri. Inovația…

- Institutul Cultural Roman din Berlin este onorat sa gazduiasca in spațiile propriei galerii Contemporary Infinite, o expoziție care reunește cele mai recente lucrari de arta realizate de Gregor Hildebrandt și Milen Till, curatoriata de Maria Nitulescu. Vernisajul se va desfașura pe 2 februarie, cu…

- Paula Ungureanu: “Nici nu ma retrasesem bine de la naționala și FRH imi mulțumea! Nu ma mai intorc”. Vezi galeria foto + 6 + 6 Doua dintre jucatoarele importante ale handbalului romanesc, Paula Ungureanu și Iulia Curea, și-au lansat marți, brand-urile personale, de care s-a ocupat RHF & Sports Management.…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul trimestrului trei din 2017, la 35,7% din PIB, in scadere fata de nivelul de 36,3% din PIB inregistrat in perioada similara din 2016, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu trimestrul trei din…

- De sambata, romanii care folosesc carduri nu vor mai plati unele comisioane bancare precum cel de administrare si de interogare a soldului. Eliminarea mai multor comisioane percepute de banci este prevazuta de Legea nr. 258/2017 care va intra in vigoare la sfarsitul acestei saptamani.…

- Cristi Tanase e al 5-lea fotbalist din lot care va castiga 20.000 de euro net pe luna, bugetul salarial creste din nou, iar media intregului lot e acum de 13.300 de euro. Cine ajunge la FCSB castiga regeste pentru nivelul de trai din Romania. Veniturile mari realizate de club in ultimii ani l-au determinat…

- Ziua de 24 Ianuarie semnifica, pentru România, sarbatorirea Micii Uniri, însa în 2018, cetațenii țarii au ales aceasta data importanta pentru a organiza un protest împotriva partidului aflat la guvernare, PSD.

- Autor: Stelian ȚURLEA Iubitorii de muzica și de istoria muzicii au acum la indemana o carte reper despre o formație din ultima jumatate de secol și promotorii ei, care nu poate fi ignorata. Inițiatorul și alcatuitorul acestei ediții, Alexandru Daneș, merita toate aplauzele. Acesta spune intr-un cuvant-inainte:…

- Calitatea fortei de munca si mediul tehnologiei informatiei sunt cateva dintre elementele ce atrag investitorii japonezi in Romania, a apreciat, marti, la o intalnire cu jurnalistii, Norio Maruyama - director general pentru presa si diplomatie publica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE)…

- Sistemul medical actual, bazat pe asigurari sociale de sanatate, nu mai functioneaza, iar Romania trebuie sa se gandeasca la o alta varianta, in conditiile in care exista doar 5 milioane de platitori in totalul populatiei de 20 milioane de persoane, a spus Laurentiu Mihai, presedintele Casei Na­tionale…

- Muzeul Iluziilor a fost deschis in premiera la Iasi in incinta Muzeului Municipal. Acesta va putea fi vizitat pana pe data de 2 februarie. Conceptul este unul unic in Romania si are un caracter interactiv – vizitatorii pot intelege cum functioneaza iluziile datorita explicatiilor oferite de ghizi. Pretul…

- Daca nu aveti o idee de petrecere a timpului liber in Iasi, puteti face o vizita la Muzeul Iluziilor in incinta Muzeului Municipal. Acesta va fi deschis pana pe data de 2 februarie. Conceptul este unul unic in Romania si are un caracter interactiv – vizitatorii vor putea intelege cum functioneaza iluziile…

- Conform unei inregistrari care a aparut in mediul online, o femeie s-a prezentat la Spitalul Orasenesc Baicoi cu o ruda, trimisa de Spitalul Judetean Ploiesti, unde medicii ar fi scris „retur internare Baicoi”, iar doctorița aflata de garda a refuzat vehement sa preia pacienta de 87 de ani…

- Pe cat socant, pe atat de scandalos! Eugen Stan, pedofilul din Capitala, avea un protector ”inalt” la Minister, care in 2016 i-a ”ingropat” un dosar de viol. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile ascunse din viata pedofilului care a agresat doi copii, vineri dimineata, intr-un lift,…

- Uniunea Democrata Maghiara din România, Partidul Civic Maghiar si Partidul Popular Maghiar din Transilvania au semnat, luni, o luare de pozitie comuna în vederea alinierii conceptelor de autonomie ale celor trei formatiuni politice. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-o…

- Conceptul de “B&B” (bed&breakfast) in turism l-am cunoscut de la americani, prin site-uri de profil. Aici, mii de romani, persoane fizice sau patroni de pensiuni iși inchiriaza deja locuințele in regim hotelier. Pentru mulți dintre ei, aceasta fiind principala forma de promovare. Dar cum ar fi ca un…

- Conform presei straine, Romania calca pe urmele Poloniei si Ungariei in aplicarea unor modificari la Legile Justitiei care nu tin cont de criticile venite din toate directiile. Intr-un articol publicat de Deutsche Welle, este remarcata lipsa de reactie a institutiilor europene la adresa Romaniei,…

- Veste buna pentru toți romanii din strainatate! Ai lucrat cel putin un an in afara? Iata cum poti beneficia de bani in plus: Persoanele care au lucrat, in condiții de legalitate, și in alte state europene, pot sa beneficieze de drepturi de pensie și din Romania, dar și din celelalte state, in conformitate…

- Iluzii optice, 24 de oglinzi de mari dimensiuni care deformeaza realitatea, un vortex tunnel, o holograma piramidala, un generator Van De Graaff sau un theremin, instrumentul muzical la care poti canta fara sa il atingi, sunt doar cateva dintre lucrurile care ii asteapta pe vizitatori pentru prima oara…

- Philip Morris Trading incheie anul 2017 cu planuri mari si o noua provocare pentru timisoreni. Incepand cu aceasta luna, IQOS vine mai aproape de comunitatea utilizatorilor din Timisoara prin deschiderea celui de-al patrulea IQOS Store din tara. Situat in incinta centrului comercial Iulius Mall, IQOS…

- „Am reusit sa accesam intr-un procent de 99,9% fondurile europene, iar controalele au constatat ca o facem bine, corect'', Prezent la Conventia Forumului Montan din Romania de la Vatra Dornei, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a solicitat sambata agricultorilor din zona de munte…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a solicitat sambata agricultorilor din zona de munte, in cadrul Conventiei Forumului Montan din Romania de la Vatra Dornei, sa se pregateasca pentru anul 2019, cand Romania va prelua presedintia Consiliului European. ”Ii rog pe cei care sunt…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a solicitat sambata agricultorilor din zona de munte, in cadrul Conventiei Forumului Montan din Romania de la Vatra Dornei, sa se pregateasca pentru anul 2019, cand Romania va prelua presedintia Consiliului European. Citește și: Procuroarea…

- ''Ii rog pe cei care sunt legati direct de activitatea zonei sa ne pregatim in perspectiva 2019. (...) Va fi momentul cand trebuie sa aducem la Dorna structuri. Conceptul meu este ca, atunci cand ne revine aceasta importanta misiune, s-o folosim cat mai bine cu putinta, pentru a ne demonstra capacitatea…

- Philip Morris deschide cel de-al patrulea IQOS Store din tara, in incinta centrului comercial Iulius Mall, unde clientii vor gasi dispozitivele electronice si accesoriilor IQOS, dar si produsele din tutun Heets, plus o zona de relaxare de tip lounge. Lansat in Japonia in anul 2014,…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Denis Alibec (26 de ani) traverseaza un moment al carierei si a intrat in conflict si in dizgratiile conducerii de la FCSB. Gigi Becali, patronul FCSB, dezvaluit o discutie cu Marius Sumudica, cel care a avut un dialog cu atacantul de 26 ani. Alibec i-a marturisit antrenorului ca se da accidentat,…

- Regele Simeon al II-lea al Bulgariei si Arhiducesa Maria Magdalena a Austriei au ajuns, joi, la Bucuresti, pentru funeraliile regelui Mihai I, scrie Mediafax. Simeon al II-lea al Bulgariei de Casa de Saxa-Coburg si Gotha a fost intre 1943-1946 rege al Bulgariei, iar intre 2001-2005 prim-ministru…

- Dupa ce a revenit din Romania, unde a adus un ultim omagiu Regelui Mihai I, Andrian Candu va face un demers catre Igor Dodon pentru a-i cere sa declare ziua de 16 decembrie, zi de doliu național. Președinția a emis deja o reacție, prin care comunica faptul ca Igor Dodon "nu considera ca e cazul ca…

- Melania Medeleanu a povestit pentru „Libertatea” momentele emoționante care au transformat „scaunul suferinței” pe care s-au așezat peste 600 de persoane in „scaunul solidaritații”. Cancerul este o boala cu mai mulți suferinzi. O familie intreaga este secerata de acest diagnostic nemilos. La parinții…

- Lansat la Salonul auto de la Geneva, noul Ford Fiesta concureaza pentru titlul de mașina anului in Romania. Intr-o competiție dominata de SUV-uri, pedigree-ul Fordului este atestat de Campionul Național de Raliuri, Bogdan Marișca, cel care s-a impus in competiția din acest an la

- Zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2017 sunt declarate zile de doliu național pe teritoriul Romaniei in memoria Majestații Sale Regele Mihai al Romaniei, șef al statului roman intre anii 1927-1930 și 1940-1947. Executivul a adoptat, in ședința de astazi, o hotarare in acest sens.

- Cristina Zamfir Florianu a fost desemnata MVP-ul partidei cu Paraguay. Interul a recunoscut ca a avut emoții la primul ei meci la un Campionat Mondial. Golgeterul Ligii Naționale din Romania, in ultimele doua sezoane, Cristina Zamfir Florianu și-a aratat pofta de a marca și in disputa cu modesta echipa…

- O femeie de 71 de ani din comuna Negoi si un barbat de 48 de ani din aceeasi localitate le-au predat marti politistilor suma de 6.500 de euro, bani care fusesera pierduti de o persoana din aceeasi comuna care ii castigase ca zilier in agricultura in Spania. Potrivit IPJ Dolj, femeie de 71…

- Marele campion de șah Gary Kasparov a venit la București: ”Nu e totul sa ajungi campion mondial, ci sa gasești mereu noi provocari”. Garry Kasparov, cel mai tanar campion mondial din istoria șahului, la doar 22 de ani, in 1985, a vizitat pentru prima oara Romania, ca invitat special al conferinței Making…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat ca el vede de Guvern, în România exista "un stat de care trebuie sa ne ocupam" și români carora trebuie sa le fie asigurate condiții de trai cât mai bune. Mihai Tudose a fost întrebat, joi, dupa dezbaterea…

- "Exista o serie de ingrijorari la nivelul oamenilor de afaceri cu privire la așa-zisa reforma fiscala impusa de PSD. Sunt masuri care au creat incertitudini de natura sa afecteze increderea investitorilor, fapt care se repercuteaza și aici in economia județului dumneavoastra", a spus Iohannis, la…

- Lausanne UC – Tricolorul LMV Ploiesti, astazi, ora 21:00 (ora Romaniei) Petre Apostol Dupa ce a demonstrat pe teren ca pretentiile la titlul national si Cupa Romaniei nu sunt doar vorbe goale, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti se afla in fata momentului adevarului si la nivel international.…

- Scene cu adevarat șocante au avut loc pe 13 noiembrie, inaintea duelului din Liga Naționala de Hochei dintre Progym Gheorgheni și Corona Brașov. Brașovenii acuza, potrivit Mediafax, ca au gasit in vestiar un șobolan mort, cateva bucați de slanina și un carton pe care era scris "Pire", porecla unuia…

- Europarlamentarul Mircea Diaconu nu se aștepta ca Romania sa gazduiasca sediul Agentiei Europene a Medicamentului (EMA). Motivul? Țara noastra a fost reprezentata in Consiliu de catre ”oameni slabi”, ne-a declarat acesta. ”Eram foarte sigur ca așa va fi. Nu aveam nicio speranța, din pacate.…