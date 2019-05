Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți romani care se știau ca sunt la zi cu datoririle catre ANAF, au primit o notificare prin care au fost anunțați ca au de dat statului sume restante pe ultimii 5 ani pentru asigurarile de sanatate. Statul nu a ținut cont daca persoana respectiva a avut salariu minim sau daca a fost plecata in…

- Bucureștenii care au primit vouchere pentru biciclete de la primarie au fost anunțați de ANAF ca trebuie sa le declare și sa plateasca impozit. Primaria Capitalei a distribuit, in 2018, 25.000 de vouchere. Daca te numeri printre cei care a primit unul, trebuie acum sa depui Declarația Unica de Venit…

- Pe 2 aprilie 2019, Comisia pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala (COMAGRI) a Parlamentului European a decis prin vot ca masura de plafonare la o suma maxima de 100.000 euro pe exploatație a sprijinului direct (Pilonul 1) sa nu fie obligatorie in noua Politica Agricola Comuna (PAC) incepand cu 2021,…

- Politistii buzoieni au aplicat 251 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea regimului legal de viteza in cadrul actiunii SPEED MARATHON ce s-a inscris in calendarul activitaților TISPOL. In perioada 1 – 7 aprilie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau…

- Pentru actualizarea bazelor de date a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) cu situația plații contribuțiilor pentru sanatate, contribuabilii trebuie sa se adreseze direct Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), fara a se mai deplasa la sediile ANAF pentru a solicita dovada depunerii…

- Fermieri sunt atentionati cu privire la respectarea programarilor. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in prima zi de depunere a Cererilor Unice de Plata in cadrul Campaniei 2019, la Centrele judetene/localeAPIA si al Centrul Municipiului Bucuresti s-au prezentat…

- Ideea i-a venit primarului Vladimir Petruț in urma cu trei ani, dupa ce administrația locala nu a mai avut bani ca sa plateasca factura de gaz: ”Am patit intr-un an ca nu am reusit sa platim utilitatile la timp si era sa avem blocate, practic, gazele. Si, mai mult, dupa ce am platit, dupa doua luni…

- Baloo, mascota stațiunii montane Straja, a implinit 19 ani. Sute de turiști, in pricipal copii, au petrecut alaturi de ursul care a trecut deja de prima tinerețe. Parinții adoptivi ai lui Baloo i-au pregatit ursului un tort uriaș cu fructe și miere, dar și șampanie pentru copii. Toți cei care…