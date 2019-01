Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi alerte. Codul galben a fost prelungit pentru mai mute județe din țara, din 25 ianuarie, ora 12 – 27 ianuarie, ora 06. Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului, polei. In intervalul menționat aria…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula ingreunat, din cauza poleiului pe mai multe artere rutiere din judetele Buzau, Braila, Calarasi, Ialomita, Ilfov, Girugiu, Harghita, Prahova si Vrancea.Pe raza judetelor Constanta si Tulcea se circula…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare cod galben de viscol si ninsori pentru sapte judete din zona Moldovei, respectiv Buzau, Vrancea, Galati, Vaslui, Bacau, Neamt si Iasi, valabila de joi seara, de la ora 22.00 pana vineri, la ora 12.00. Meteorologii avertizeaza ca,…

- Prima masa a zilei este extrem de importanta, iar daca îți alegi alimentele cu grija, te poți proteja de afecțiuni grave. Îți dam 4 idei de mic dejun care previn apariția cancerului și lupta împotriva bolilor cronice.

- Ultima ora! Avertizare de la meteorologi! Ninsoare și ger saptamana aceasta. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de ninsoare, ger și vant puternic. Printre județele afectate se numara și Argeșul. MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate:…

- De luni dimineața, de la ora 10.00, pana la ora 22.00, vor fi ninsori moderate in zona Carpaților Orientali și in Moldova. Meteorologii avertizeaza ca in aceste zone se va depune strat de zapada mai consistent. De asemenea, vor fi intervale de timp in care vantul va avea intensificari, cu rafale ce…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben de ploi si de vant incepand de duminica seara, pentru mai multe regiuni ale tarii, iar pentru zona de munte au anuntat ninsori. O prima avertizare, de precipitatii in general moderate cantitativ – ninsori, apoi lapovita si ploaie, valabila…

- Postul Craciunului incepe anul acesta pe 14 noiembrie si se incheie pe 24 decembrie. Cea mai aspra zi de postire pentru sarbatoarea Craciunului este ajunul Nasterii Domnului. Credinciosii lasa sec pe 13 noiembrie, aceasta fiind ultima zi in care se consuma de “dulce”: carne, branza, lapte, oua. Din…