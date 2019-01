Mancarea si jocurile gratuite nu mai sunt suficiente. Companiile mari au o noua arma in lupta pentru talente

De-a lungul anilor, arsenalul marilor angajatori in batalia pentru talente a constat in general in beneficii ca mancare gratuita, jocuri de tip arcade si mese de ping pong. Acum, insa, pe masura ce este constientizata tot mai mult importanta expunerii la natura, un nou trend ia amploare in randul companiilor preocupate de starea de bine a angajatilor.



Jurnalistii de la New York Times relateaza intr-un reportaj recent, citat de Business Insider, ca tot mai multe birouri din mediul urban isi transforma acoperisurile in parcuri si gradini, unde angajatii pot lucra si se pot relaxa.



…