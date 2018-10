Stiri pe aceeasi tema

- Mancarea bio, cosmeticele bio si tot felul de tratamente eco-bio s-au strecurat incet dar sigur in ultimii ani in vietile noastre si poate ca am ajuns in stadiul in care sa ne intrebam „Ce altceva mai poate fi bio in viata de zi cu zi?“

- Inspectorii sanitari de stat au aplicat in sezonul estival 539 de sanctiuni contraventionale in urma controalelor efectuate la nivel national in unitati de turism, unitati de alimentatie publica si tabere scolare, intr-un singur caz luandu-se decizia de suspendare a activitatii, informeaza AGERPRES…

- In acest an, la nivel național, 1 milion de doze de vaccin gripal vor fi utilizate pentru imunizarea populației la risc, in cadrul campaniei gratuite de vaccinare antigripala a Ministerului Sanatații. Conform reprezentanților Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș, pentru cel mai vestic…

- In acest an, 1 milion de doze de vaccin gripal vor fi utilizate pentru imunizarea populației la risc in cadrul campaniei gratuite de vaccinare antigripala a Ministerului Sanatații. In baza unui Acord – Cadru, Ministerul Sanatații a semnat contractul subsecvent pentru achiziționarea dozelor de vaccin…

- Vaccinul antigripal "va fi disponibil din 15 septembrie" Fiole vaccin. Foto: Agerpres. Vaccinul antigripal va fi disponibil din 15 septembrie, 1 milion de doze urmând a fi utilizate pentru imunizarea populatiei din grupele de risc, în cadrul campaniei gratuite a Ministerului Sanatatii.…

- Vaccinul gripal va fi disponibil începând cu data de 15 septembrie, urmând a fi utilizate un milion de doze pentru imunizare gratuita în cadrul campaniei derulate de Ministerul Sanatații. Sorina Pintea a spus ca au fost luate toate masurile pentru a evita întârzierile…

- Nu prea avem grija de masinile noastre. Mai grav, nu prea ne intereseaza nici macar siguranta noastra si a familiilor noastre. Nu o spunem noi, ci o spun cei de la Registrul Auto Roman. In prima jumatate a anului 2018, acestia au verificat, la nivel national, aproape 34.000 de vehicule. Dintre acestea,…

- Putine persoane cunosc adevarul despre modul in care sunt pregatite produsele atat de gustoase. In primul rand, carnea pentru prepararea burgerilor este supusa congelarii inainte de a ajunge in restaurant. Mancarea trebuie consumata rapid. Nu este o coincidența faptul ca logo-urile și cutiile celor…