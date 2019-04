Stiri pe aceeasi tema

- Pretul la carnea de porc si de pasare va creste cu inca 30-40%, dupa scumpirile inregistrate in ultimele saptamani, sustine Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP), intr-un comunicat remis vineri. „Pretul carnii de porc si de pasare atinge cote alarmante…

- Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) a anuntat ca va creste cu 40 la suta pretul... The post Vestea care va afecta fiecare familie din Romania: Pretul carnii aproape se dubleaza! appeared first on Renasterea banateana .

- Pretul carnii de porc si de pasare a crescut cu 20% in ultimele doua saptamani si va creste din nou, cu inca 30-40%, atingand cote alarmante pentru buzunarul romanului, avertizeaza Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania.

- Pretul carnii de porc si de pasare a crescut cu 20% in ultimele doua saptamani și va crește din nou, cu inca 30-40%, atingand cote alarmante pentru buzunarul romanului, avertizeaza Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din ...

- Pretul la carnea de porc si de pasare va creste cu inca 30-40%, dupa scumpirile inregistrate in ultimele saptamani, sustine Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP), intr-un comunicat."Pretul carnii de porc si de pasare atinge cote alarmante…

- Pretul la carnea de porc si de pasare va creste in continuare, dupa scumpirile inregistrate in ultimele saptamani, potrivit Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP).

- Pretul la carnea de porc si de pasare va creste cu inca 30-40%, dupa scumpirile inregistrate in ultimele saptamani, sustine Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP), intr-un comunicat remis vineri AGERPRES. "Pretul carnii de porc si de pasare…

- Pretul la carnea de porc si de pasare va creste cu inca 30-40%, dupa scumpirile inregistrate in ultimele saptamani, sustine Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania...