Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Cea de-a doua editie a Festivalului de handbal pe zapada, organizat de Federatia Romana de Handbal, a avut loc la baza partiei Sorica, de la Azuga, unde s-a desfasurat, de altfel, si prima editie, anul trecut. Dintre cluburile prezente la aceasta editie nu au lipsit nici reprezentante…

- Spaniolul Rafael Nadal si elvetianul Roger Federer vor face parte din echipa Europei la cea de-a treia editie a Laver Cup, competitie care va avea loc in perioada 20-22 septembrie 2019, la Geneva informeaza news.ro.Cei doi au mai facut echipa in 2017, cand turneul a fost gazduit de Praga.…

- A opta editie a Festivalului „Poetii nemuririi noastre" a adunat la Dumbraveni academicieni, actori, poeti si scriitori, dar si un mare numar de iubitori ai culturii. La editia din acest an, derulata in cursul zilei de vineri, invitatii de marca au fost actorul George Mihaita si fostul ...

- Primele 10.000 de abonamente pentru neversea 2019 s au epuizat Toti fanii festivalului pot cumpara incepand de astazi abonamente la un pret special pentru cea de a treia editie NEVERSEA Peste 10.000 de fani si au asigurat intrarea pe plaja NEVERSEA, unde timp de 4 zile si 4 nopti participantii traiesc…

- In weekendul urmator, in perioada 7-9 decembrie 2018, Alba Iulia devine gazda celei de-a doua ediții a festivalului „CivicON – festival de atitudine” organizat de catre Asociația Forum Apulum in parteneriat cu Funky Citizens. Organizatorii ii cheama pe cei interesați sa-și activeze spiritul civic și…

- Hambar, 24 noiembrie 2018, 20 de participanți, a treia ediție, 29 de carți, un invitat special. Un pas mic pentru organizatori, unul uriaș pentru un oraș care n-a avut ani buni nici macar o librarie, d-apai una decenta. Amfitrioana evenimentului a fost Irina Moise, o eleva de liceu indragostita iremediabil…

- Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava a organizat, in perioada octombrie-noiembrie 2018,impreuna cu partenerii sai, cea de a treia editie a concursului studentesc in domeniul securitatii informatice CTF-USV ...

- Evenimentul, aflat la a treia ediție, a fost organizat de Centrul pentru Inovație in Medicina scopul urmarit fiind stimularea procesului de implementare a tehnologiei și inovației digitale in sistemul se sanatate. Muzeul Național Cotroceni a gazduit zilele trecute cea de-a treia ediție a Conferinței…