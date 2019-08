Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial al Romaniei a a ajuns la 7,69 miliarde de euro in primele șase luni, in creștere cu 21,8% fața de același interval din 2018, potrivit datelor prezentate de catre Institutul Național de Statistica (INS). In primele 6 luni, exporturile Romaniei au insumat 34,8 miliarde de euro, iar…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7334 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa vineri. Totodata, francul elvetian a ajuns la cel mai ridicat nivel din ianuarie 2015 pana in prezent, iar aurul a atins cea mai mare valoare din ultimii 7 ani. In…

- In primele cinci luni din 2018, deficitul comercial a fost de 5,01 miliarde euro, potrivit datelor INS. In primele patru luni din 2019, deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 34,8%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 5,04 miliarde euro. In primele cinci luni din 2019,…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 30,1% in primele cinci luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 6,52 miliarde de euro, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a exportat marfuri și servicii in valoare de 23 miliarde de euro in primele patru luni și a importat de 28 de miliarde, rezultand un deficit comercial de 5 miliarde de euro in primele patru luni din acest an, in urcare cu 37% fața de același interval de anul trecut, potrivit datelor prezentate…

