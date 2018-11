Măncare produsă din aer și apă! Țara care a găsit rețeta Pentru realizarea proiectului, compania Solar Foods a beneficiat de investiții in valoare de 1,1 milioane de dolari. Tehnologia elaborata in acest scop consta dintr-un proces de obținere a oxigenului cu ajutorul electrolizei apei. El devine hrana pentru microbi utili, care sunt supuși unei prelucrari termice și, astfel, se obține un amestec comestibil. Autorii proiectului susțin ca produsul lor este nu mai puțin hranitor decat fructele de mare sau soia. Ca aspect, el va aminti de laptele praf. Va putea fi folosit ca atare sau ca adaos alimentar. In opinia producatorului, o astfel de producție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

