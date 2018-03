Stiri pe aceeasi tema

- Actorilor de la Hollywood le va fi servit, în cadrul banchetului organizat dupa gala premiilor oscar, un meniu ce va include peste 50 de preparate, la care au fost folosite, printre altele, 140 de kilograme de carne de vita Wagyu si 13,6 kilograme de aur comestibil, a anuntat celebrul…

- 20 de persoane fara adapost au fost luate de politisti si duse in adaposturi, iar acolo au primit mancare si au dormit la caldura. O mama cu doi copii a fost salvata de la inghet si a ajuns la un centru social.

- Takeaway.com, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de comenzi online de mancare din Europa, cu sediul in Amsterdam, a semnat un acord pentru preluarea platformei de comenzi de mancare Oliviera.ro, din Romania, si a Bgmenu, din Bulgaria.

- În perioada 20-21 februarie, la Arena Naționala s-a desfașurat o vizita de lucru a specialiștilor de la UEFA, care au inspectat stadionul pentru a se asigura ca acesta va fi pregatit sa gazduiasca cele patru meciuri de la EURO 2020.

- O femeie din Londra a gasit un card contactless pe strada și s-a filmat cand a cumparat haine și mancare. O femeie din Londra a gasit un card de credit ”contactless” pe strada și s-a dus, fara rușine, in magazine sa-l foloseasca.

- Pentru mulți români, arta cinematografica ofera o modalitate captivanta de a descoperi lumi noi, îi inspira sa calatoreasca și sa viziteze locurile pe care le-au vazut pe ecrane. Și, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinații par sa ne încânte privirile,…

- Celine Dion (49 de ani) a vorbit intr-un interviu despre ultimii „trei ani de agonie“ din viata sotului si managerului sau, Rene Angelil, care a murit de cancer, la varsta 73 de ani, pe 14 ianuarie 2016.

- Complexul Restaurantului „Elegance” din Cugir a gazduit, ieri seara, „Balul Vanatorilor și Pescarilor Sportivi – ediția 2018”, eveniment de excepție, la care au luat parte peste 350 de invitați. Petrecerea organizata de Clubul V. P.S. Cugir a avut loc și de aceasta data, ca urmare a straduinței lui…

- Actorii Viola Davis, Margot Robbie, Laura Dern, Emma Stone si Mahershala Ali se numara intre cei care vor inmana trofeele Oscar la gala din 4 martie de la Los Angeles. Chadwick Boseman, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tiffany Haddish, Tom Holland, Kumail Nanjiani si Daniela Vega vor urca, de asemenea,…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Claudiu Bleonț, noul coleg de prezentare al Marinei Almașan. Cautarea a luat sfarșit pentru Marina Almașan, in ceea ce privește viitorul sau partener de prezentare al emisiunii „Femei de 10, Barbați de 10”, difuzata de luni pana joi, de la 16.40, la TVR 2. Astfel, cunoscutul actor Claudiu Bleonț, care …

- Pregatirile pentru Underland Fest sunt in toi, iar organizatorii au dezvaluit cateva secrete pentru cei prezenți la turul de presa dedicat celei de-a doua ediții a festivalului. Aceștia au avut parte de o prezentare muzicala din partea unui anasamblu de tineri interpreți de la Centrul de Excelența in…

- Potrivit rapoartelor organizatiilor internationale, mortalitatea in randul populatiei globului, cauzata de consumul alimentelor cu substante artificiale, se afla pe locul al III-lea, dupa consumul de droguri si accidentele de circulatie.

- O metoda evidenta de a castiga niste bani in plus este sa nu mai cumperi cafea in fiecare zi si sa-ti faci de acasa. Renunta la sala deoarece un abonament pe un an la o sala de forta te poate costa chiar si 600 de euro (50 de euro pe luna). Asta nu inseamna sa nu mai faci sport, ci poti sa alergi in…

- De-un par egzamplu, daca va mai amintiti, va spuneam de atunci ca infiintarea functiei de manager public, un soi de sef de oras, la care s-au cam mirat unii la ce-o mai fi si asta buna, era coapta cu dedicatie pontru amicul de sprit si de arme locotelent Habarnagiu, caci era previzibil ca, daca Mihaita…

- Nunta prințesei Mako a Japoniei a fost aminata pina in 2020 din cauza lipsei de timp pentru a face „pregatirile necesare”, au scris, marți, ziarele nipone, citate de AFP. Mako și Kei Komuro, ambii de 26 de ani, trebuiau sa se logodeasca oficial intr-o ceremonie tradiționala luna viitoare și apoi sa…

- Dan Diaconescu a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta a avut loc intr-un cartier de lux din Capitala. Dan Diaconescu, care a fost condamnat la inchisoare , a facut accident rutier. Potrivit huff.ro , afaceristul nu a fost ranit. Accidentul rutier in care a fost implicat Dan Diaconescu, care…

- A avut o prestatie in urma careia sigur se va motiva sa se autodepaseasca. Chiar daca a urcat pe aceeasi scena cu romanul care a avut cea mai buna clasare la Eurovision, Mihai Traistariu, clasat acum abia pe pozitia a III-a in semifinala, ori cu mult mediatizatii Juke Box, oradeanca, studenta…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat intr-un interviu televizat ca uneori scrie pe Twitter din pat, dar si ca ocazional le permite si colaboratorilor sa posteze in numele sau, relateaza Reuters.Trump foloseste frecvent Twitter pentru a anunta diverse masuri, pentru a-si ataca adversarii…

- Un barbat de 27 de ani, instituționalizat in cadrul CITO Odobești, a murit in aceasta seara dupa ce s-a inecat cu mancare. „In timp ce personalul din cadrul centrului suna la 112, asistentul medical a aplicat imediat manevre specifice de acordare a primului ajutor in aceste cazuri, in vedere…

- Schimbarile de ministri in guvernul britanic au franat pregatirile Marii Britanii pentru iesirea din Uniunea Europeana (UE), potrivit unui studiu al centrului de analiza Institute for Government (IFG) dat publicitatii joi, relateaza AFP. Aceste schimbari complica, de asemenea, sarcina…

- Pregatirile pentru al doilea show din Selecția Naționala Eurovision au inceput in Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara. Actrița Diana Dumitrescu, prezentatoarea Eurovision 2018, a vorbit in emisiunea Perfect Imperfect despre pregatirile pentru spectacolul de duminica dar și despre misiunea…

- Draniki reprezinta o mancare belorusa care provine din bucataria lor traditionala. Sunt asemeni ”clatitelor” doar ca sunt caracterizate de diversitatea ingredientelor din care pot fi preparate. Noi am ales rețeta draniki cu cartofi deoarece se gateste foarte rapid si este foarte gustoasa.

- Nu, nu toate alimentele sunt la fel. Este și normal sa fie așa. In organismul nostru se produc o mulțime de procese chimice deci e normal sa fie influențate de substanțele pe care le introduci in...

- Pe 19 ianuarie, intr-o locație din Piatra Neamț, crema și cam toți membrii PMP care au reușit sa obțina ceva din politica, sub privirile larg binevoitoare și ingaduitoare ale lui lui Bogdan Gavrilescu ( viceprimar prin voia PSD-ului la Piatra Neamț, acum un fel de umbra zilnica a lui Dragoș Chitic)…

- ANTRENAMENTE… Sportivii legitimati la Clubul Sportiv “Viitorul” Vaslui au inceput pregatirile pentru anul competitional 2018. Acestia se vor pregati pe plan local, urmand ca la sfarsitul lunii februarie sa debuteze in competitiile nationale. Gata cu vacanta. Sportivii vasluieni de la “Viitorul” Vaslui…

- Zeci de bucuresteni au depus plangeri la politie dupa ce au descoperit ca intr-un parc din cartierul Militari si in apropierea lui, a fost aruncata mancare otravita cu scopul de a omori cainii. Politistii cred ca razbunarea asupra cainilor ar fi pornit de la un conflict intre cei care au copii si posesorii…

- Sambata, mai multi locuitori ai Capitalei s-au sesizat dupa ce in Sectorul 6, in zona Aleea Cetatuia, au aparut afise prin care se anunta intentia de a otravi animale de companie, iar pe jos sunt bucati de carne.

- La primul antrenament din 2018 al echipei care conduce, la jumatatea intrecerilor, plutonul formațiilor din Seria a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, au fost prezenți maximum 400 de fani, cu siguranța cei mai fideli simpatizanți ai culorilor galben-albastre. E drept ca vremea de afara, cu…

- Doi politisti din Brasov au fost surprinsi și fotografiați, sambata, in timp ofereau mancare unui barbat si unui copil care scormoneau prin gunoie dupa hrana. Un tanar care trecea in acel moment pe strada Minerva i-a observat si i-a pozat pe politisti in timp ce ofereau mancare celor doi, apoi a postat…

- Astfel, Victor Becali a lasat un frigider plin cu mancare colegilor de celula! Putin dupa ora 22.30, Victor Becali a iesit pe poarta puscariei Jilava, de la marginea Capitalei. Cu un rucsac pe umar, care nu parea foarte greu, fostul impresar i-a "taxat" pe cei care l-au aruncat in spatele gratiilor,…

- Seara zilei de 2 ianuarie a adus și primul antrenament al anului pentru componentele echipei UVT Agroland. Primul meci oficial este pe 13 ianuarie, cu cei de la Dinamo București. Antrenorul Bogdan Paul spune ca cele 10 zile de pregatire pana la prima partida sunt absolut necesare. „Trebuia…

- Spectacolul de Anul Nou care a avut loc la cea mai inalta cladire din lume, Burj Khalifa, a intrat in Cartea Recordurilor pentru “Cel mai mare show de lumini si sunet pe o singura cladire”. Cartea Recordurilor a confirmat reusita, anuntand ca experienta spectaculoasa, desfasurata pe o suprafata echivalenta…

- Lotul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti va demara pregatirea pentru partea a doua a sezonului in data de 8 ianuarie, cand este programata reunirea jucatorilor, in cantonamentul de la Saftica, sub conducerea antrenorului principal Vasile Miriuta, anunta site-ul oficial al clubului. Echipa…

- Bucataria israeliana nu este la fel de cunoscuta precum cea franțuzeasca sau italiana, nu are nici macar originalitatea celei arabe, dar iese in evidența prin faptul ca aduce tot ce e mai bun din bucataria internaționala și pune intr-o singura farfurie. Pentru a dezlega misterele rețetelor alese din…

- Cu totii am trecut prin asta: mancam normal in timpul zilei, apoi, dintr-o data, totul o ia razna si ne trezim ca dam comanda de pizza la ora 10 seara! Ei bine, se pare ca exista o explicatie stiintifica pentru acest tip de comportament: un studiu&nb

- Pregatirile pentru intalnirea cu Moș Craciun sunt mai ușor de realizat la Iulius Mall, acolo unde se desfașoara un targ de cadouri pentru intreaga familie. Astfel, la demisolul mall-ului, 45 de expozanti ii intampina pe clienti cu o varietate de propuneri. Vizitatorii vor gasi decoratiuni…

- Suspecta in cazul incidentului care a avut loc vineri dimineata la statia de metrou Piata Unirii 1 este audiata, la aceasta ora, a anuntat, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca. Femeia care a amenintat la metrou le-a spus jurnalistilor ca nu stie de ce…

- O pacienta, internata la Spitalul Boli Infectioase Constanta, a reclamat, ieri, ca a gasit un vierme in mancare livrata de societatea Arimex Comexim 2000 SRL, cea care are un contract inchieat cu unitatea sanitara.Pacienta a avertizat personalul spitalului si a facut o sesizare la Directia de Sanatate…

- In proportie de 80% celulele ciupercilor seamana cu cele umane. Iar coincidentele merg si mai departe. Ciupercile contin vitamina D, pe care o putem sintetiza doar noi si animalele. Afla cateva lucruri mai putin stiute despre ciuperci, despre cum le alegeti in siguranta pe cele din padure si cum sa…

- Incepand de astazi, circulatia trasportului pe strada 31 august din Capitala va fi sistata. Restrictiile vizeaza tronsonul intre strazile Banulescu-Bodoni si Puskin.In aceste zile acolo se lucreaza de zor la amenajarea Targului de Craciun.

- Elev la Liceul Sportiv din Cluj-Napoca, tânarul înotator este legitimat la CMC Cluj. ”Pregatirile pentru competiție decurg bine, suntem pe linia cea dreapta. Se antreneaza de doua ori pe zi. Avem ceva emoții, dar ca la orice competiție. Noi, familia, vom merge cu el, suntem…

- Pregatirile pentru mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim vor incepe "imediat", potrivit declaratiilor oferite de secretarul de stat american Rex Tillerson, citat de AFP. Acesta este de parere ca mutarea va intari securitatea si ii va proteja pe americanii aflati in Orientul Mijlociu.

- Departamentul de Stat al SUA va începe "imediat" pregatirile pentru a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, întarind securitatea pentru a-i proteja pe americanii din Orientul Mijlociu, a anunțat miercuri secretarul de stat

- Noodle Bar by Tuk Tuk e standul de street food din Piata Dorobantilor al celor de la restaurantul thailandez Tuk Tuk, din apropiere, despre care am scris deja. Au deschis de curand, de cateva saptamani, au preluat spatiul celor care au avut Macaroni acolo, street food-ul cu paste, care nu a avut…

- Din cauza lipsei acute de personal calificat, Asociația Societaților de Service Auto Independente (ASSAI) intenționeaza sa aduca muncitori chinezi pentru service-uri și spalatorii auto, potrivit unui comunicat al asociației....