Stiri pe aceeasi tema

- Duminica in comuna Mihai Viteazu a avut loc o noua ediție a Targului Cepei, manifestare programata odata cu Ziua Recoltei. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cand vorbim de personalitE:i complet neconven:ionale, vorbim de persoane ca Oana Lis. So:ia fostului edil Viorel Lis nu este tocmai o frumuse:e conven:ionalE, insE blondina se mandre"te din cale afarE cu silueta ei mai rotunjoarE.

- Carnea de vita poate fi o provocare pentru oricine vrea sa gateasca, indiferent ca este bucatar de meserie sau doar amator in bucatarie. Avand o textura mai deosebita, carnea de vita se poate intari la gatit, rezultand un adevarat esec, daca nu sunt respectate cateva reguli.

- La doar 23 de ani, aceasta tânara a avut parte de o experienta devastatoare! Dorind sa faca o fapta buna, a trecut printr-un adevarat cosmar! Din acea zi, nimic n-a mai fost la fel...

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata pentru infractiunea de tentativa de omor a unui barbat in varsta de 57 de ani, din Liteni, care l-a lovit cu toporul in cap pe un barbat cu care de regula isi petrecea timpul si erau un soi de prieteni. ...

- Daria Alexandra Matei, o tanara nascuta in Romania, a devenit campioana Italiei la patinaj artistic pe role, un sport destul de nou, dar care caștiga tot mai mult teren in Europa. In competițiile interne, Daria reprezinta regiunea Veneto, dar in cele internaționale, performeaza sub tricolorul romanesc,…

- O firma privata din Targu Jiu a propus municipalitatii sa mute organizarea manifestarilor de tip Zilele orasului, Festivalul berii, pe terenuri pe care le detine la marginea orasului. Propunerea a venit dupa ce locuitorii din zona Bicaz au ceru...

- Bebelusii ieseni care implinesc in aceasta perioada 11 luni de viata sunt primii care beneficiaza in mod gratuit de schema completa privind administrarea vaccinului pneumococic, care a fost introdus in septembrie 2017 in Programul National de Vaccinare. Conform unor date obtinute de la Institutul National…