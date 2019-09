Mancam tot mai multe legume si fructe din export: cum arata balanta comerciala

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii orașului Teiuș sunt invitați sambata, 7 septembrie 2019, in Piața Agroalimentara din oraș, pentru a lua parte la evenimentul Belșug Teiușan. Evenimentul va incepe la ora 9.00, iar cei interesați vor avea de ales dintr-o mare varietate de legume, fructe, lactate sau produse naturale, puse…

- VERIFICARI…Directia Agricola a judetului Vaslui a verificat, pe baza legilor in vigoare, ce spatii au la dispozitie producatorii agricoli in pietele din judet. Conform prevederilor Legii nr. 145, din 21 octombrie 2014, este obligatorie organizarea de spatii de vanzare distincte si semnalate corespunzator,…

- In toate piețele agroalimentare din țara au loc controale efectuate de inspectorii de la Ministerul Agriculturii pentru a verifica respectarea normelor de trasabilitate și de etichetare corecta a loturilor de legume și fructe

- Creștinii ortodocși sarbatoresc taierea capului sfantului Ioan Botezatorul pe 29 august, prilej de rugaciune pentru credincioși pentru a inainte pe drumul spre mantuire. Pentru ca pe 1 septembrie incepe noul an bisericesc, Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este considerat ultimul praznic…

- Se pun bazele unui punct de colectare legume și fructe la Alexandria in Economie / on 22/08/2019 at 10:07 / Sala de ședințe a Primariei Alexandria a gazduit miercuri, 21 august, o intalnire de lucru la care au luat parte Adrian Izvoranu, directorul Casei Romane de Comerț Agroalimentar Unirea,…

- Rata anuala de creștere a prețurilor a fost de 4.1% în iulie 2019, potrivit anunțului facut luni de oficialii Institutului Național de Statistica. De la începutului acestui an, cele mai mari creșteri de prețuri au fost la cartofi, fructe, legume și tutun, în vreme ce ouale, fasolea…

- Buzoienii sunt invitați sa vina astazi cu mic, cu mare in Parcul Marghiloman,acolo unde are loc cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional al Tomatelor și Biodiversitații. La evenimentul organizat in zona Vilei Albatros participa producatori locali și din strainatate, dar și ministrul Agriculturii,…

- La inceputul lunii august, pungile din plastic ar trebui sa fie istorie! In locul lor vom gasi in magazine doar pungi din materiale biodegradabile. Prietenoase cu mediul, dar mai scumpe. De voie, de nevoie, cumparatorii trebuie sa se adapteze. La fel si producatorii, care spun ca sunt pregatiti. Eco-taxa…