- Este acel moment frumos din an care vine cu o incarcatura emotionala, dar si cu una culinara. Sarbatorile de Craciun si de Anul Nou sunt prilej de bucurie si relaxare, dar pot fi urmate si de un dezechilibru al planului alimentar si al metabolismului. Din punct de vedere alimentar, ar trebui sa fie…

- Sarbatorile de iarna sunt dupa colt. Toata lumea a intrat in febra cumparaturilor pe ultima suta de metri. Magazinele sunt pline de decoratiuni care mai de care mai colorate, mai frumoase, mai mari si mai mici, pentru toate gusturile si buzunarele, dar si de oameni care cumpara necumpatat. Cei chibzuiti…

- Studiu MEDNET Marketing Research Center: bugetul alocat sarbatorilor de iarna este de 1.717 LEI. Conform datelor studiului „€Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori și orașe mici…

- Iulia Albu nu este deloc adepta bradului natural de Craciun. Vedeta a explicat cum arata sarbatorile de iarna pentru ea. Fashion-editorul Iulia Albu așteapta și ea sarbatorile de iarna. Vedeta a marturisit ca nu ii plac brazii naturali, dar ca a mai impodobit cate unul de dragul fiicei ei, Mikaela.…

- Surpriza uriașa pentru toți romanii, dupa ce meteorologii au anunțat prognoza pentru perioada urmatoare! Se pare ca specialiștii au venit cu noi informații Ce ne așteapta de Craciun și de Revelion și cum va fi vremea?

- Intr-o carte scrisa de sfintii parinti in anul 1359 este prezis viitorul, scrie virale.ro. Potrivit numerologului Mihai Voropchievici, in "Gromovnic din batrani" apar previziuni pana in anul 2058, astfel ca cine o detine se poate considera norocos. Citeste si Frig de crapa pietrele in toata…