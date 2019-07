Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Facebook/INFO Trafic jud. Cluj Un incendiu violent a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 01:00, la un autoturism parcat pe strada Observatorului din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, un autoturism parcat pe strada Observatorului din Cluj-Napoca a fost cuprins de flacari.…

- Pompierii botosneni intervin, in continuare, in sprijinul populatiei afectate de inundatiile inregistrate in dupa-amiaza amiaza zilei de joi. Forte apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Nicolae Iorga ” al judetului Botosani si Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta intervin…

- Joi, 6 Iunie 2019, a avut loc Concursul Profesional al “Serviciilor Private pentru Situații de Urgența” organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Avram Iancu Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- FOTO – Arhiva Un apel la 112 a anunțat vineri dimineața, in jurul orei 05:30, ca un incendiu a izbucnit pe raza localitații Manașturel, comuna Cuzdrioara. Din primele informații, flacarile s-au manifestat la un magazin mixt, amenajat intr-o incapere a unei case de locuit din localitatea Manașturel,…

- Incidentul a fost semnalat la 112 de proprietarul autoturismului avariat, el abia intrand in masina cand au cazut caramizi din hornul prabusit. Pompierii aradeni au intervenit cu o autoscara pentru lucrul la inaltimi, dar nu au reusit sa ajunga la horn prin exterior. 'Dupa recunoasterea zonei…

- Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu la o locuința in municipiul Alba-Iulia, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența. UPDATE: Este vorba despre 2 anexe și 2 stive de lemne, toate amplasate…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14:30, in zona localitații Corpadea din comuna Apahida. Doi barbați au fost transportați la spital. Din primele informații, in accidentul de pe DN16 au fost implicate trei autovehicule. In urma apelului la 112, la fața locului…

- Elicopterul trimis la Brezoi de la Inspectoratul General de Aviatie pentru a-i ajuta pe pompieri sa stinga incendiul de padure din zona a fost retras duminica dupa-amiaza, dupa patru zile de interventii, actiunea urmand sa fie continuata doar terestru, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru…