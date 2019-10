Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dr. Gabriela Girmacea a publicat recent, la Didactica Publishing House, volumul Primul Razboi Mondial intre realitate si fictiune. Volumul, ne marturisește autoarea, „este rezultatul unor cercetari atente facute in mai multe muzee din tara (Muzeul National de Istorie a Romaniei, Muzeul Militar…

- Dezvelirea și sfințirea recenta a monumentului dedicat eroilor cazuți in luptele din Primul Razboi Mondial de pe Dealul Coșna (astazi in comuna Pargarești) a fost descrisa și omagiata și in ziarul francez L’Independant. La evenimentul care a avut loc pe Dealul Coșna, care a fost prezentat și in ziarul…

- La putin timp dupa inaugurarea Ansamblului Monumental „Romania Biruitoare”, din „Parcul Unirii – 1 Decembrie” din Bacau, ecourile evenimentului nu s-au stins. Mii de bacauani au vizitat monumentul, alte sute, aflati in trecere prin oras, si-au facut timp pentru a aduce un omagiu eroilor din Primul Razboi…

- Ansamblul monumental comemorativ de pe Dealul Coșna, dedicat eroilor din Primul Razboi Mondial, a fost inaugurat sambata, 5 octombrie, cu un ceremonial militar și religios. Proiectul ansamblului monumental aparține Asociației „Prospectorii Istoriei” (API) din Comanești și Asociației „Regimentul 15 Infanterie”…

- Ansamblul monumental comemorativ de pe Dealul Coșna, dedicat eroilor din Primul Razboi Mondial, va fi inaugurat sambata, 5 octombrie, cu un ceremonial militar și religios. Monumentul Proiectul aparține Asociației Prospectorii Istoriei (API), din Comanești, și Asociației „Regimentul 15 Infanterie” (ARI).…

- Montajul elementelor Ansamblului monumental dedicat eroilor din Primul Razboi Mondial de pe Dealul Coșna, comuna Pargarești, va incepe miercuri, 4 septembrie. Proiectul aparține Asociației Prospectorii Istoriei (API), din Comanești, și Asociației „Regimentul 15 Infanterie”. Un sprijin important pentru…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a lansat in circuitul numismatic monede de aur și alama pentru colecționare și a pus in circulație o moneda de alama cu tema Desavarșirea Marii Uniri – Regele Ferdinand I Intregitorul. Monedele pentru colecționare sunt una de aur, cu valoarea nominala de 500 de lei,…

- Asociația Prospectorii Istoriei, condusa de Ion Luncanu, in parteneriat cu Asociația „Regimentul 15 Infanterie” și grupul Centenarul Vanatorilor de Munte, pregatește, pentru inceputul lunii octombrie, amplasarea unui ansamblu de monumente pe Dealul Coșna, in „Poiana lui Boboc”, a unul Ansamblu monumental…