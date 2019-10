„80 și ceva de miniștri schimbați, doamna Dancila. A fost o rotire nebuna de cadre in acești trei ani și jumatate ai guvernarii PSD", a spus Silviu Manastire la B1 TV, in platou aflandu-se Viorica Dancila.

„Am spus ca invațam din greșelile facute. Dar faptul ca am schimbat miniștri... Fiecare ministru, vorbesc de cand am preluat eu guvernarea, a avut o foaie de parcurs. Cu date exacte, cu obiective. In momentul in care am vazut ca nu poate ține ritmul cu acele obiective și cu datele stabilite, atunci a trebuit sa fac o schimbare. Romanii nu mai aveau timp și rabdare ca sa spun eu: nu…